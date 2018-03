Девять качеств успешных лидеров. Объясняет Тревис Бредберри

Наш мозг заточен на страх. Те, кто становятся надежными лидерами, знают, как его контролировать

Надежность – невероятно ценная, но все более редкая черта среди лидеров. Она в дефиците, так как наш мозг приспособлен для того, чтобы гипертрофированно отвечать страхом на неопределенность. По мере того, как неопределенность растет, мозг передает контроль лимбической системе – месту, где возникают эмоции вроде тревоги и паники.

Эта особенность мозга была полезна столетия назад, когда пещерные люди попадали на незнакомую территорию и не знали, кто или что может скрываться за кустами. Чрезмерная осторожность и страх гарантировали выживание, но сегодня это уже ни к чему. Этот механизм не эволюционировал и превращается в препятствие в мире бизнеса, где царит неопределенность, а важные решения нужно принимать каждый день, располагая при этом минимумом информации.

Стремление к определенности

Мы жаждем уверенности. Наш мозг так заточен на определенность, что подсознание может наблюдать и хранить более двух миллионов единиц данных, которые мозг использует для прогнозирования будущего. И это не просто небольшой побочный трюк – это первоочередная цель неокортекса, который составляет 76% массы мозга.

Мозг вознаграждает нас за определенность. Если наши кочевые предки тревожились на счет того, что придется есть в следующий раз, то обнаружение пищи приводило не только к наполненности желудка, но также к повышению уровня допамина. Того же эффекта можно достичь, слушая музыку, у которой есть предсказуемая повторяющаяся мелодия, или сложив паззл. Предсказуемые действия удовлетворяют нашу жажду определенности.

Выдающееся лидерство нуждается в уверенности.

В бизнесе все меняется так быстро, что всегда существует большая доля неуверенности в том, чего ожидать через месяц или через год. Неуверенность отбирает у людей много умственной энергии, что делает их менее эффективными в работе.

Мозг воспринимает неопределенность как угрозу, которая провоцирует выброс кортизола, гормона стресса, который разрушает память, подавляет иммунную систему и повышает риск депрессии и высокого давления. Ни один лидер не хотел бы, чтобы его команда переживала все это.

Лидеры, обладающие убежденностью, создают атмосферу уверенности для всех. Когда лидер абсолютно убежден, что выбрал лучший курс действий, каждый, кто за ним следует, бессознательно перенимает эту веру и сопровождающее ее эмоциональное состояние. Зеркальные нейроны отвечают за непроизвольные реакции. Они отражают эмоциональные состояния других – особенно тех, на кого мы ориентируемся. Это гарантирует, что убежденные лидеры действуют на нас успокаивающе.

Лидеры, обладающие уверенностью, показывают нам, что будущее определено и что все мы движемся в правильном направлении. Их уверенность неврологически перенимают все.

Когда у лидера есть убеждение, мозги остальных могут, так сказать, расслабиться и сосредоточиться на делах. Если люди уверенны в будущем, то они более счастливы и показывают лучшие результаты в работе.

Лидер, умеющий продемонстрировать убежденность, будет успешен. Такими же будут все, кто с ним работает. Развить такую уверенность легче, чем вы думаете. В этом вам помогут некоторые черты лидеров.

1.Они сильные (не суровые). Сила – важное качество в убедительном лидере. Люди ожидают увидеть силу лидера прежде, чем примут решение, следовать ли за ним. Людям нужно, чтобы лидер был смелым. Им необходим кто-то, кто может принимать трудные решения и следить за благом группы. Им нужен лидер, который справится с управлением, если что-то пойдет не так. Люди скорее покажут собственную силу, если это сделает их лидер.

Многие лидеры путают доминирование, контроль и прочее суровое поведение с силой. Они считают, что контроль и давление вдохновит кого-то на лояльность. Сила – это не то, что можно навязать, это то, что можно заработать, снова и снова демонстрируя перед лицом невзгод. Лишь заслужив доверие людей, можно рассчитывать, что они за вами пойдут.

2.Они знают, когда довериться чутью. Наши предки полагались на интуицию в целях выживания. Но так как большинство из нас не сталкивается с вопросами жизни и смерти каждый день, нам нужно научиться извлекать пользу из этого инстинкта. Часто мы совершаем ошибку, не давая себе довериться чутью или, наоборот, заходя слишком далеко в противоположном направлении и импульсивно отдаваясь ситуации, когда путаем предположения с инстинктами. Лидеры с уверенностью признают и принимают силу своего чутья. Они полагаются на проверенные стратегии:

Они знают свои фильтры. Они способны определить, когда на них слишком сильно действуют предположения, эмоции или мнения других людей. Их умение отфильтровать чувства, которые не исходят из их интуиции, помогает сфокусироваться на нужном.

Они оставляют для интуиции немного пространства. Чутье нельзя форсировать. Наша интуиция лучше всего работает, когда мы не заставляем ее принимать решения. Альберт Эйнштейн говорил, что лучшие идеи приходили к нему во время мореплавания. А когда со сложной проблемой сталкивался Стив Джобс, то отправлялся на прогулку.

Они ведут реестр. Лидеры, обладающие уверенностью, тренируют интуицию. Они начинают с того, что прислушиваются к чутью в небольших делах и смотрят, что из этого получается. И лишь тогда делают выводы о том, можно ли ей доверять в крупных делах.

3.Они всегда позитивны. Уверенные лидеры четко видят светлое будущее и обладают достаточной энергией и энтузиазмом, чтобы заставить и других его увидеть. Их вера в хорошее заразительна. Это может казаться естественным, но убежденные лидеры знают, как включить этот оптимизм, когда начинаются трудности. Позитивные мысли усмиряют страх и иррациональное мышление, фокусируя внимание на чем-то, что лишено стресса. Когда дела идут хорошо и настроение отличное, это легко. Когда вы пребываете в стрессе из-за необходимости принимать трудные решения, а мозг заполняют негативные мысли, сохранять позитивный подход сложней. Уверенные лидеры оттачивают этот навык.

4.Они уверенны (но не нахальны). Нас притягивают уверенные лидеры, потому что уверенность – заразительна. Она помогает нам верить в то, что все будет хорошо. Задача лидера не дать уверенности превратиться в высокомерие и дерзость. Уверенность – это страсть и вера в способность реализовать задуманное. Но когда ваша уверенность теряет связь с реальностью, то начинает казаться, будто вы сможете сделать то, но что на самом деле неспособны, и делали то, чего в действительности не делали. Внезапно мир начинает вертеться вокруг вас. Высокомерие приводит к тому, что вы теряете доверие.

Уверенные лидеры смиренны. Они не позволяют своим достижениям и лидерской позиции ставить себя выше других. Не колеблясь, они способны взяться за грязную работу, если потребуется. И не будут просить последователей сделать что-то, чего не сделали бы сами.

5.Они принимают то, что не могут контролировать. Мы любим держать все под контролем. В конце концов, люди, которые чувствуют зависимость от обстоятельств, ничего не достигают. Но желание все контролировать может дать обратные эффект, когда вы рассматриваете все, что не можете контролировать или чего не знаете, как личную ошибку. Уверенные лидеры не боятся узнать, что не контролируют. Их убедительность исходит из нерушимой веры в способность контролировать то, что им под силу. Они не рисуют задачу лучшей или худшей, чем она есть, они анализируют факты. Они понимают, что единственное, что действительно могут контролировать, это процесс принятия решений. Это единственный рациональный способ справиться с неизвестным и лучший способ не отрываться от реальности.

6.Они являются ролевым моделями (не проповедниками). Лидеры с убеждениями внушают доверие и восхищение своими действиями, а не словами. Многие говорят, что для них что-то является важным, но уверенные лидеры это показывают делами. Слова о поведении, которые вы не увидите в человеке каждый день, вызовут мало доверия. Его можно получить, лишь демонстрируя его на личном примере.

Уверенные лидеры дают понять, что приветствуют вызовы, критику и иные точки зрения

7.Они обладают эмоциональным интеллектом. Лимбическая система (которая генерирует эмоции) реагирует на неопределенность страхом, а страх препятствует нормальному принятию решений. Уверенные лидеры опасаются этого страха и стараются заметить его, едва появится. Так они могу сдержать его прежде, чем он выйдет из-под контроля. Едва осознав страх, они помечают все иррациональные мысли, количество которых увеличивается, как иррациональные страхи, а не реальность. И страх стихает. Так они могут тщательней и рациональней сосредоточиться на информации, с которой нужно работать. В процессе они напоминают себе, что примитивная часть мозга пытается одержать верх и что главенствовать должна часть рациональная. Иными словами, они говорят своей лимбической системе успокоится и помалкивать, пока на горизонте не появится тигр.

8.Они не задают вопрос “что, если?” Этот вопрос подкидывает дров страху и волнению, для которых нет места в вашем мышлении, если у вас есть план Б. Дела могут пойти в миллионе различных направлений. Чем больше времени вы тратите на беспокойство о такой вероятности, тем меньше времени проведете сосредоточенным на принятии решений. Убедительные лидеры знают, что вопрос “что, если?” уведет их в ложном направлении.

9.Они готовы принять пулю за своих людей. Уверенные лидеры сделают все, что в их силах, чтобы подстраховать своих. Они не стараются перенести вину, не избегают стыда, когда терпят неудачу. Они никогда не боятся сказать: “Останавливаемся тут”. И завоевывают доверие, поддерживая других. Уверенные лидеры дают понять, что приветствуют вызовы, критику и иные точки зрения. Они знают, что среда, в которой люди боятся говорить, предлагать идеи и задавать хорошие вопросы, обречена на провал.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом перевода и публикации колонок Тревиса Бредберри.

Оригинал опубликован на TalentSmart. Републикация полной версии текста запрещена.

Тревис Бредберри – обладатель наград и соавтор бестселлера “Эмоциональный интеллект 2.0”, сооснователь TalentSmart, мирового лидера по тестированию и обучению эмоциональному интеллекту, работающего с 75% компаний из списка Fortune 500.

Его книги переведены на 25 языков и продаются в 150 странах мира. Он также сотрудничал сизданиями Newsweek, Time, BusinessWeek, Fortune. Forbes, USA Today, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Harvard Business Review.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь