Девять главных правил работы мозга. Блог Екатерины Гольцберг

Знание главных закономерностей работы мозга позволит учить и учиться эффективней

Американский нейробиолог Джон Медина как-то написал книгу «Правила мозга. Что стоит знать о мозге вам и вашим детям». В ней он доступно рассказал о ключевых закономерностях работы человеческого мозга. Хочу поделиться теми, которые нужно знать наверняка.

Физическая нагрузка стимулирует работу мозга.

Я всегда подчеркиваю именно это: дети в хорошей физической форме быстрее распознают визуальные стимулы, чем их малоподвижные сверстники, и лучше концентрируются. Дети уделяют больше внимания вещам, которые требуют движения. Им по душе активность, а не сдержанное поведение в классе. Когда дети двигаются, то чувствуют себя комфортнее, их самооценка выше, они менее подвержены депрессии и тревоге.

Мозг эволюционировал и работает соответственно выработанным исторически потребностям. Из-за того, что у каждого человека разная электропроводимость мозга, мы все по-разному воспринимаем информацию из внешнего мира — унифицированное образование и единые стандарты образования в этой связи — не самая хорошая идея.

Нейробиолог и биохимик Эрик Кандел, нобелевский лауреат 2000 года, доказал, что в процессе обучения «проводка» человеческого мозга меняется. Мозг постоянно обучается новым вещам, следовательно, и его «проводка» постоянно меняется (если говорить научным языком, то устанавливаются новые синаптические связи).

Человеческий мозг способен учиться всю жизнь

Поэтому чем разнообразнее задачи для мозга, тем лучше он работает.

Мозг не обращает внимания на скучное. Механизм памяти очень интересен. Дети забывают 90% того, что изучают в классе, в течение 30 дней. Самый высокий процент забывания приходится на первые часы после урока. Можно продлить срок хранения информации в памяти путем ее повторения через определенный интервал времени. Чем больше циклов повторения проходит воспоминание, тем лучше оно сохраняется в памяти.

Знания фиксируются в памяти не в момент обучения, а при благотворно влияющем повторении через определенные временные интервалы. Чтобы лучше понять и запомнить информацию, необходимо задействовать несколько чувств восприятия.

Аудиалы, визуалы, кинестетики — всем привет!

Хороший сон способствует мышлению, а хронический стресс подавляет способность мозга учиться.

Это как раз о том, что аффект тормозит интеллект.

Процесс обучения подвергается влиянию эмоционального окружения. Качество обучения частично зависит от отношений между учеником и учителем. Если человек не чувствует себя в безопасности рядом с учителем или руководителем, он не сможет работать хорошо. Если в отношениях с учеником существует непонимание, учитель не сможет установить с ним контакт, а ученик может замкнуться в себе.

Люди, страдающие от стресса, не демонстрируют выдающихся способностей в математике, не очень успешно обучаются языкам. Их память гораздо слабее, чем у других.

Мозг мужчины и женщины разный, но это никак не препятствует познанию. Человеческий мозг способен учиться всю жизнь.

Согласно результатам исследований, некоторые области мозга взрослого человека остаются столь же пластичными, как в мозге ребенка, поэтому он способен формировать новые связи, закреплять существующие и создавать новые нейроны; этот дар позволяет нам учиться в течение всей жизни.

Лейтмотивом книги стала мысль автора о том, что учителя и ученые должны иметь больше возможностей обмениваться опытом; в противном случае открытия ученых и практика учителей будут существовать как будто в параллельных мирах. Сейчас связь ученых с учителями недостаточная и зыбкая.

Текст публикуется с разрешения автора

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