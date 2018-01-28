Девять главных правил работы мозга. Блог Екатерины Гольцберг

Знание главных закономерностей работы мозга позволит учить и учиться эффективней
Американский нейробиолог Джон Медина как-то написал книгу «Правила мозга. Что стоит знать о мозге вам и вашим детям». В ней он доступно рассказал о ключевых закономерностях работы человеческого мозга. Хочу поделиться теми, которые нужно знать наверняка.
- Физическая нагрузка стимулирует работу мозга.
Я всегда подчеркиваю именно это: дети в хорошей физической форме быстрее распознают визуальные стимулы, чем их малоподвижные сверстники, и лучше концентрируются. Дети уделяют больше внимания вещам, которые требуют движения. Им по душе активность, а не сдержанное поведение в классе. Когда дети двигаются, то чувствуют себя комфортнее, их самооценка выше, они менее подвержены депрессии и тревоге.
- Мозг эволюционировал и работает соответственно выработанным исторически потребностям.
- Из-за того, что у каждого человека разная электропроводимость мозга, мы все по-разному воспринимаем информацию из внешнего мира — унифицированное образование и единые стандарты образования в этой связи — не самая хорошая идея.
Нейробиолог и биохимик Эрик Кандел, нобелевский лауреат 2000 года, доказал, что в процессе обучения «проводка» человеческого мозга меняется. Мозг постоянно обучается новым вещам, следовательно, и его «проводка» постоянно меняется (если говорить научным языком, то устанавливаются новые синаптические связи).
Человеческий мозг способен учиться всю жизнь
Поэтому чем разнообразнее задачи для мозга, тем лучше он работает.
- Мозг не обращает внимания на скучное.
- Механизм памяти очень интересен. Дети забывают 90% того, что изучают в классе, в течение 30 дней. Самый высокий процент забывания приходится на первые часы после урока. Можно продлить срок хранения информации в памяти путем ее повторения через определенный интервал времени. Чем больше циклов повторения проходит воспоминание, тем лучше оно сохраняется в памяти.
Знания фиксируются в памяти не в момент обучения, а при благотворно влияющем повторении через определенные временные интервалы.
- Чтобы лучше понять и запомнить информацию, необходимо задействовать несколько чувств восприятия.
Аудиалы, визуалы, кинестетики — всем привет!
- Хороший сон способствует мышлению, а хронический стресс подавляет способность мозга учиться.
Это как раз о том, что аффект тормозит интеллект.
Процесс обучения подвергается влиянию эмоционального окружения. Качество обучения частично зависит от отношений между учеником и учителем. Если человек не чувствует себя в безопасности рядом с учителем или руководителем, он не сможет работать хорошо. Если в отношениях с учеником существует непонимание, учитель не сможет установить с ним контакт, а ученик может замкнуться в себе.
Люди, страдающие от стресса, не демонстрируют выдающихся способностей в математике, не очень успешно обучаются языкам. Их память гораздо слабее, чем у других.
- Мозг мужчины и женщины разный, но это никак не препятствует познанию.
- Человеческий мозг способен учиться всю жизнь.
Согласно результатам исследований, некоторые области мозга взрослого человека остаются столь же пластичными, как в мозге ребенка, поэтому он способен формировать новые связи, закреплять существующие и создавать новые нейроны; этот дар позволяет нам учиться в течение всей жизни.
Лейтмотивом книги стала мысль автора о том, что учителя и ученые должны иметь больше возможностей обмениваться опытом; в противном случае открытия ученых и практика учителей будут существовать как будто в параллельных мирах. Сейчас связь ученых с учителями недостаточная и зыбкая.
Текст публикуется с разрешения автора
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