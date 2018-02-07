Десять вопросов, чтобы справиться с тревогой. Блог Роберта Лихи

Чтобы тревога не парализовала мозг, нужно проанализировать, чего она стоила вам в прошлом и насколько обоснована теперь.

Вам случалось переживать о будущем, думать о том, что произойдет что-то страшное или ужасное? А терять сон из-за своих переживаний и чувствовать тошноту, усталость и напряжение? Тревога – одна из наиболее распространенных психологических проблем, с которой сталкиваются многие из нас. Однако некоторые люди испытывают тревогу ежедневно. Они, возможно, страдают от тревожного расстройства.

Что же делать?

Не нужно быть пассивной жертвой назойливых и надоедливых тревог. Давайте продумаем наш ответ беспокойствам, предприняв десять простых шагов. Мы не будем пытаться думать позитивно или игнорировать тревогу. Я не буду просить вас поверить в себя или надеяться на лучшее. Нет, давайте зададимся несколькими вопросами о нашей тревоге. Многие люди отмечают, будто тревога оккупирует разум, заставляет гнаться за мыслями, которые их контролируют. Кажется, будто нет никаких инструментов, чтобы с этим справиться. Давайте же найдем их и начнем использовать.

1. Что, по-вашему, может произойти?

Вы предполагаете, что вас уволят, что вы узнаете о смертельном диагнозе или потеряете отношения? Что именно вы прогнозируете? Это называется гаданием. Напишите в точности то, что предсказываете. Насколько вероятным вам кажется это событие по шкале от 0 до 100?

2. Каким будет худший, лучший и наиболее вероятный исход?

Рассмотрите весь спектр возможных результатов. К примеру, вы предполагаете, что вас бросит партнер и это будет худший из воображаемых сценариев. Задумайтесь, какой исход все же наиболее вероятен. Возможно, какое-то время у вас будут трудности, но отношения будут продолжаться. Может, лучшим сценарием вы видите отсутствие каких-либо трудностей. Но это выглядит не очень реалистично.

3. Какие доказательства подтверждают и опровергают ваше предсказание?

Негативные предсказания могут основываться на ограниченной или необъективной информации. К примеру, прогноз относительно разрыва с партнером основывается на недавней ссоре. Что говорит против ваших предсказаний? Подумайте о положительных моментах в ваших отношениях, о вашем прошлом, о том, что вам обоим нравится. А теперь взвесьте те и другие доказательства. Что перевешивает?

4. Как часто вы ошибались в прошлом?

Если вы беспокойный человек, вы, возможно, предсказывали вещи, которые никогда не случались. Вы просто продолжали предвидеть худшее, а затем испытывали облегчение, когда небо не падало вам на голову. Так что же это – привычка или реальность? Решать вам. Если это привычка, может, ее стоит изменить?

5. Какие выгоды от ваших тревог и чего они вам стоят?

Что вы ожидаете получить от своих тревог? Как вам помогает вечная сосредоточенность на негативе? Предположим, выгода в том, что в конце концов вы не будете удивлены, будете готовы или же уберетесь подальше, пока не станет слишком поздно. Хорошо, а какова цена переживаний? Страх делает вас тревожным, подавленным, раздражительным? Мешает концентрироваться, ослабляет память, заставляет прокрастириновать, вредит сну? Как вы оцениваете выгоды и цену ваших тревог? 50 на 50? Или цена все же перевешивает выгоды?

Вы более выносливы, чем привыкли считать

6. Есть ли доказательства того, что тревога действительно вам помогала?

Оглянитесь назад на все переживания, в которые вы погружались, – что это вам дало? Возможно, вы думаете, что это мотивировало вас тяжело трудиться. Но разве вы не можете усердно работать без тревоги? Разве нельзя быть предусмотрительным, благоразумным, подготовленным без добавленного груза постоянных страхов? Действительно ли тревога позволяет вас справляться с делами, или действия, направленные на решение конкретных проблем, все-таки более эффективны?

7. Как вы справитесь с плохим исходом, если он все же случится?

К примеру, если потеряете работу, справитесь ли и найдете ли другую? Если отношения закончатся, то мир рухнет или вы сможете двигаться дальше? Возможно, вы более выносливы, чем привыкли о себе думать. Может быть, просто недооцениваете свою способность решать настоящие проблемы?

8. С какими трудностями в прошлом вы справлялись?

Многие беспокойные люди верят, что не способны решать настоящие проблемы. Но разве вы не делали этого в прошлом – не преодолевали препятствия, не проходили через трудности? Часто беспокойные люди очень хорошо справляются с проблемами, вот только создают их в голове больше, чем могут решить. Задумайтесь о прошлых трудностях, разочарованиях, потерях и спросите – справились ли вы с ними в итоге или нет.

9. Как вы будете относиться к этому в будущем?

Когда в голове поселяется тревога, то кажется, будто она требует срочного ответа и решения. Подумайте, как будете относиться к этому через неделю, месяц, год или десять лет? Может, вещи, из-за которых вы тревожились месяц назад, так и не случились. Если так, то, может быть, какие-то проблемы рассосутся сами собой – без ваших тревог?

10. Какой совет вы дали бы другу?

Мы более рациональны, спокойны и рассудительны, когда даем совет кому-то другому. Что вы посоветовали бы другу с подобной тревогой? Направьте свои советы и сострадание на себя.

Тревога не исчезнет и не испарится. Она будет вновь возникать в голове. Вы могли быть тревожным человеком в течение многих лет. Но теперь можете использовать эти инструменты, чтобы справиться с тревогой, посмотреть на нее под новым углом – более рационально. Это займет время. Как если быть не в форме, а потом взяться за программу тренировок. Но результат придет.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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