Даже если вы худеете. Как приготовить легкий десерт

Не стоит отказывать себе в удовольствии

Яблочный пирог – самый «уютный» десерт. Он ассоциируется с домашним теплом и волшебными воспоминаниями детства. И не стоит себе отказывать в удовольствии, даже если вы худеете.

Для того чтобы лакомиться любимым блюдом и не переживать за фигуру, предлагаю несколько проверенных диетических рецептов – простых и чрезвычайно вкусных.

К тому же это очень популярные рецепты, которые используются в лучших европейских ресторанах.

Французский клафути

Этот чудесный легкий десерт родом из Франции. Традиционно он готовится из вишен, но из яблок получается не менее вкусным.

Ингредиенты: яйцо — 2 штуки, яблоки — 5-6 крупных, лучше с кисловатых, кефир или йогурт низкой жирности — 500 мл, сода — ½ ч.л., овсяные хлопья — 4 ст.л., манная крупа — 4 ст.л., стевия по вкусу вместо сахара, немного ванили или корицы, можно добавить изюм или курагу.

Приготовление

В миску выливаем кефир или йогурт, добавляем погашенную уксусом соду. Взбиваем яйца со стевией и соединяем с кефиром. Добавляем хлопья и манку. Оставляем настояться на 20-30 минут, чтобы манка и хлопья разбухли.

Яблоки чистим от кожуры и сердцевины, нарезаем ломтиками или крупными кубиками. Смазываем форму оливковым маслом и выкладываем яблоки. Заливаем полученным тестом. Выпекаем в духовке при 180 градусах около 30-40 минут.

Немецкий апфелькухен

Этот нежный мягкий десерт из кремообразного теста обожают в Германии и Австрии. В переводе «апфелькухен» — яблочный пирог.

Ингредиенты: яблоки — 500 гр., сливочное или оливковое масло — 150 гр., овсяная мука — 200 гр., яйца — 2 шт., разрыхлитель — 10 гр., стевия по вкусу вместо сахара, корица, соль.

Приготовление

Смешайте размягченное сливочное масло или оливковое, стевию, добавьте взбитые яйца, щепотку соли. Тщательно перемешайте массу и порционно введите в нее овсяную муку с разрыхлителем.

Яблоки вымойте, удалите сердцевину, нарежьте дольками, посыпьте корицей и добавьте в тесто, перемешайте. Форму для выпечки застелите пекарской бумагой, выложите тесто. Выпекайте немецкий пирог в течение 40–45 минут при температуре 190 градусов. Сверху можно посыпать чуть поджаренными грецкими орехами.

Английский крамбл

Крамбл – это английский десерт из запеченных под крошками песочного теста фруктов. Идея в том, что фрукты посыпаются сверху тонким слоем теста, которое должно крошиться, а затем запекаются до образования румяной корочки.

Ингредиенты: яблоко – 4 шт., изюм или другие сухофрукты – 3 ст.л, овсяные хлопья – 8 ст.л., стевия вместо сахара по вкусу, сливочное масло или оливковое масло – 2 ст.л., корица – по вкусу, семечки или орешки по желанию.

Приготовление

Промываем изюм, трем яблоки на крупной терке или нарезаем небольшими кубиками и соединяем их с изюмом. Выкладываем в форму или индивидуальные маленькие формочки ровным слоем.

В овсяные хлопья добавляем масло, корицу, стевию и все хорошо перемешиваем до образования рассыпчатого теста.

Поверх яблочного слоя равномерно распределяем овсяный слой.

gastronom.ru

Ставим крамбл в духовку при 190 градусов примерно на 20 минут, пока не подрумянится овсянка. Крамбл с яблоками прекрасен и с домашним мороженым и просто с чашечкой чая или кофе.

Итальянский торта

Торта, или пирог в переводе с итальянского — любимое лакомство и в Италии, и за пределами страны. Вариантов торты много, предлагаю адаптированную к нашим целям — вкусно есть, но не набирать лишний вес, итальянскую классику.

Ингредиенты: желтки — 4 шт., яблоки — 600 гр., овсяная мука — 250 гр., молоко — 180 мл., сливочное масло — 75 гр., стевия, разрыхлитель — 1,5 ч.л., соль

Приготовление

Отделяем желтки от белков. Желтки нам понадобятся, из белков можно потом приготовить диетический омлет. Желтки взбиваем со стевией, пока они не посветлеют. Масло растапливаем и чуть больше половины вливаем во взбитую массу, остальное пока оставляем. Добавляем молоко, лучше комнатной температуры. Перемешиваем или немного взбиваем до однородности. Порционно добавляем в полученную смесь муку и разрыхлитель, получается тесто средней густоты. Смазав застеленную пергаментом форму небольшим количеством растопленного масла, выкладываем тесто и разравниваем его лопаткой.

Яблоки моем, очищаем от сердцевины и от кожуры и режем дольками. Выкладываем яблоки поверх теста, слегка утапливая, близко друг к другу. Поливаем пирог оставшимся растопленным маслом. Ставим в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов и выпекаем примерно 45 минут, пока верх пирога не станет золотистым.

Датский аблетарт

Датчане любят сытную еду, поэтому и десерты у них преимущественно «тяжеловатые», но есть и приятные исключения. Я немного подкорректировала классический датский аблетарт и получился он не менее вкусным, чем традиционный датский, зато очень легким. Рецепт предлагаю для формы диаметром 24 см.

Ингредиенты: яблоки — 500 гр., овсяная мука — 300 гр., овсяные хлопья — 50 гр., оливковое масло — 200 гр., кукурузный крахмал — 3 ч.л., стевия, ваниль.

Приготовление

Смешайте в блендере муку со стевией, овсяными хлопьями и оливковым маслом. Получится крошка. Один стакан крошки отложите, она пригодится позже. Половину оставшейся крошки переложите в форму для выпекания, разровняйте по всему периметру, тщательно утрамбуйте. Из оставшейся крошки выложите края будущего пирога.

Для начинки яблоки нарежьте тонкими пластинами. В сотейнике смешайте стевию, крахмал, ваниль и воду. Помешивая, доведите до кипения — масса должна стать очень густой. Влейте ее к яблокам, перемешайте. Равномерно выложите яблоки в форму для выпекания, сверху посыпьте крошкой, которую ранее отложили. Выпекайте пирог 40 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Чтобы аблетарт не распался, перед разрезанием обязательно полностью его остудите.

Другие советы Татьяны Годард читайте на thebroccolitrick.com

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь