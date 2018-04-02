Дань прошлому. Рецензия на фильм Стивена Спилберга Первому игроку приготовиться

Оскароносный Стивен Спилберг снял свою вариацию на условную тему “голодного дивергента в лабиринте”

Маэстро Спилберг оригинально высказался по актуальной нынче теме римейков и рестартов. Вместо паразитирования в стиле “деды наснимали, а мы переснимем”, маститый режиссер создал виртуальную вселенную, напичканную многочисленным аллюзиями на популярный кинематограф 1980-1990-х.

Первому игроку приготовиться снят по одноименному научно-фантастическому роману Эрнеста Клайна (он же выступил сценаристом ленты в соавторстве с Заком Пенном, написавшим “Мстителей”, “Халка” и “Людей Икс”).

За окном главного героя уже 2045 год. Весь мир давно позабросил всевозможные “танки”. Теперь несколько миллиардов людей круглыми сутками сидят в “OASIS” – бесконечной виртуальной реальности с большим количеством миров и неисчисляемым числом вариаций своих виртуальных образов. В вымышленной вселенной уже несколько лет идет реальная борьба за “пасхальное яйцо” – артефакт, который был спрятан покойным создателем игры где-то в недрах OASIS. Нашедшему полагается наследие усопшего, то есть акции компании вместе с правами главного админа. Участвовать в поисках может любой персонаж – от нашего главного героя до всесильных корпораций. Но победитель, как и Горец, останется только один.

Взглядом, вооруженным 3D-очками, хорошо видно, сколь трепетно Стивен Спилберг отнесся к краеугольному камню своего творения – аллюзиям на олдскульный кинематограф. “Звездные войны”, “Сияние”, “Стальной гигант”, “Чужой”, “Мортал Комбат”, “Терминатор-2”, “Супермен”, “Назад в будущее”, “Трон” – это лишь малая часть того, о чем, так или иначе, вспомнил режиссер. При всем огромном количестве и многообразии этих отсылок, ни одна из них не выглядит неуместной или притянутой за уши. Каждый осколок классического эпизода паззлом складывается в цельное полотно, на котором современные персонажи пишут уже свою историю. Своеобразный привет от “дедов” из восьмидесятых – отрокам из 2010-х. Приданное, нажитое в прошлом, дабы построить счастливое будущее.

Первому игроку приготовиться – это красивый фильм для одноразового просмотра

Целевая аудитория, с молоком матери впитавшая 8-битные пиксели первых игровых приставок и с интересом наблюдавшая за временными перемещениями Марти МакФлая в трилогии “Назад в будущее”, за этот компонент ставит фильму безоговорочный “палец вверх”.

При этом “Первому игроку приготовиться” удивительным образом сочетает в себе оригинальный подход к кинематографическим отсылкам и до боли клишированный сценарий. Он построен на борьбе подростков со вселенским злом в облике корпораций / государства / машин (нужное подчеркнуть). Бросив все силы на отработку интерфейса в стиле продвинутого Final Fantasy, создатели пустили на самотек остальные составляющие очень перспективной картины. В результате такой халатности зритель получает еще одного “голодного дивергента в лабиринте”, где правит бал неумный картонный злодей, тянется кривая любовная линия и царит подростковый максимализм. А под финальные титры случаются обязательный поцелуй и чтение морали.

Выходя из кинозала, совсем не чувствуешь, что “сходил на Спилберга”. Напрочь отсутствуют эмоции “Моста шпионов”, “Терминала” или “Поймай меня, если сможешь”. “Список Шиндлера” и “Спасти рядового Райана” вообще лучше не вспоминать.

“Первому игроку приготовиться” – это красивый фильм для одноразового просмотра.

Посмотреть, сказать “вау” и выбросить в мусор вместе с ведром для попкорна.

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