Дальние родственники. Рецензия на мультфильм Суперсемейка-2

Спустя 14 лет, но ничуть не изменившись, Суперсемейка возвращается на большие экраны

Отошедшие от дел Невероятные пытаются наладить домашний быт без применения сверхспособностей. Скромности способствует и тот факт, что все супергерои поставлены вне закона (где-то во тьме кинозала заерзал в кресле один Капитан Америка), и применение силушки нечеловеческой уголовно наказуемо.

Магнат, энтузиаст, филантроп и плейбой (последнее зачеркнуто по просьбе правообладателя титула Тони Старка) Уинстон Девор является ярым сторонником легализации сверхчеловеков, ибо уверен, что только они способны удержать распоясавшийся криминал в узде. Заручившись поддержкой Эластики, покинувшей на время семью ради карьеры, Девор начинает усиленно лоббировать свой закон. И внезапно появившийся Суперзлодей – как нельзя кстати.

Порядковый номер картины не должен смущать зрителя, пропустившего первую часть 2004-го года, – во втором фильме никаких отсылок к оригиналу нет. Режиссер и автор сценария в одном лице Брэд Берд (Рататуй, Миссия невыполнима: Протокол Фантом) выпустил самостоятельную ленту с явными предпосылками для многочисленных продолжений.

Это никоим образом не умаляет положительных сторон Суперсемейки-2. Равно как и не помогает простить ей клишированных косяков.

Новый диснеевско-пиксаровский мультфильм снят абсолютно стандартно.

Веселая, разноцветная динамичная картинка с грудничками, подростками, вперемешку с периодически вползающим в кадр и бьющим в лоб морализаторством “нужно делать правильно, а неправильно делать не нужно”. Это – детям. А родители могут отведать слабоалкогольный коктейль (детский сеанс все-таки!) из диалогов о распределении ролей в семье, пассажей в духе Мистера Фримена и аллюзий к другим известным фильмам.

Стандартный мультяшный злодей держит стандартную интригу стандартно до половины хронометража, а затем испытывает стандартные проблемы с мотивацией.

Суперсемейка-2 – мультфильм одного просмотра

Семейство Невероятных – это дальние родственники с другого конца страны, с которыми видишься несколько раз в жизни (юбилей, свадьба и похороны). При встрече вы ведете себя, как близкие, искренне интересуясь делами друг друга, а на следующий день забываете о существовании собеседника.

Суперсемейка-2 – мультфильм одного просмотра. Он не оставляет в памяти достойных шуток или оригинальных ходов, но в качестве варианта Б на свободный вечер вполне сгодится.

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