Дайте себе время. Как пережить любой кризис. Объясняет психолог

Кризис в психологии определяется как тяжелое состояние, вызванное какой-либо причиной

Это резкое изменение статусов персональной жизни, разновидность сложной жизненной ситуации. Кризис изучается в плоскости событий, переживаний, отношений, поведения и реабилитации.

Основные этапы протекания кризиса:

Шок, отрицание (организм выигрывает время, чтобы накопить энергию); Гнев-бессилие (необходимость отреагировать агрессию, понимание невозможности изменения ситуации); Горе (фаза высвобождения боли, определение собственных ценностей; при необходимости адаптации к новым условиям всегда есть место гореванию о чем-то ушедшем или навсегда утраченном); Фаза интеграции (кризис превращается в историю о себе, событие прошлой жизни; происходит реконструкция жизненного опыта и образа мира).

К кризису практически невозможно подготовиться. Если для его переживания нет достаточно ресурсов поддержки, психика застревает на одном из этапов. В этом случае можно говорить о психологической травме.

Возрастные кризисы случаются по ходу нормального, возрастного развития человека. Они требуют новых подходов преодоления и разрешения проблемных ситуаций. Возрастной кризис обусловлен возникновением основных новообразований предшествующего стабильного периода, которые приводят к разрушению одной социальной ситуации развития и возникновению другой, адекватной новому психологическому облику человека. Форма и длительность этих периодов, а также острота протекания зависят от индивидуальных особенностей, социальных и микросоциальных условий.

Хронологически выделяют несколько нормативных возрастных кризисов: кризис новорожденности; кризис одного года; кризис трех лет; кризис семи лет; пубертатный кризис; кризис семнадцати лет; кризис тридцати лет; кризис сорока лет; пенсионный кризис; кризис смерти.

Квинтэссенцией возрастного кризиса принято считать противоречия между потребностями и реальными возможностями их удовлетворения. По природе своего происхождения возрастной кризис не отличается от травматического жизненного кризиса, несмотря на то, что первый рассматривается в качестве нормативного показателя развития, а второй – в качестве невротического.

Ситуативные кризисы происходят при наличии внезапной угрозы, чрезвычайно губительных явлений или непредвиденных убытков. Кончина возлюбленного и диагноз серьезной болезни, насилие, внебрачная беременность, социальные потрясения, война и экономическая депрессия, безработица и утрата сбережений, внезапная утрата признания и положения в обществе, резкая смена привычных условий. В большинстве ситуативных кризисов, предполагая какие-то моменты, планируя определенные события своей жизни, человек не знает, как это будет реализовано и с чем придется столкнуться.

Жизнь собирается вокруг того, во что мы продолжаем вкладывать силы

Под биографическим (экзистенциальным) кризисом понимается такая особенность внутреннего мира человека, которая проявляется в различных формах переживания им непродуктивности своего жизненного пути. Риск кризиса тем выше, чем меньше человек рационален и стратегичен, чем больше он уверен в вероятности высокозначимых событий. При биографических кризисах снижается оценка человеком продуктивности своей жизни, существенно усиливается переживание своей исчерпанности, опустошенности, бесперспективности, снижается переживание своей реализованности. Как правило, такие кризисы сопровождаются ухудшением здоровья, занижается ожидаемая продолжительность жизни.

Общей целью работы переживания кризиса является переосмысление новой жизненной ситуации и выстраивание нового варианта жизненного пути, обеспечивающего дальнейшее развитие личности. Несмотря на то, что потери являются неотъемлемой частью жизни, тяжелые утраты угрожают личным границам и способны разрушить иллюзии контроля и безопасности.

Психолог Александр Моховиков советует: “Скажите себе: “Я понимаю, что я страдаю, что сейчас мне очень больно, и я понимаю, что я сейчас думаю о произошедшем. Но помимо этого есть просто моя жизнь, и я во что-то продолжаю, может быть неосознанно, вкладывать силы”. Во что? Это и есть то, вокруг чего собирается мир заново. Обратите внимание не на то, что является выпуклым, а на обычные данности бытия. Простые вещи. Я продолжаю кормить своих детей, заботиться о своих близких, гулять с собакой. Я могу страдать, выть, работать с психотерапевтом, молчать, загонять себя в воронку травмы, но есть вещи, которые я продолжаю делать. Жизнь собирается вокруг того, во что мы продолжаем, несмотря ни на что, вкладывать силы".

Важно понимать, что кризис – это очень ресурсозатратное событие в жизни любого человека. Больше отдыхайте, будьте внимательны к здоровью, снижайте необязательные нагрузки и дайте себе время.

Текст опубликован с разрешения автора

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