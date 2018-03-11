Что значит быть взрослым. Блог Марка Мэнсона

Зрелость – это осознание того, что абстрактные понятия верны и хороши сами по себе

Если вбить в поиск “как быть взрослым”, большинство результатов будут касаться подготовки к собеседованиям, управлению собственным финансами, уборке и еще того, как не быть невежливым мудаком.

Все это хорошо и действительно относится к тому, что, по идее, должны делать взрослые. Но я сомневаюсь, что сами по себе эти действия способны сделать кого-то взрослым. Они лишь не дают вам быть ребенком, что вовсе не равносильно тому, чтобы быть взрослым.

Дело в том, что люди, которые исполняют все выше перечисленное, делают это лишь потому, что так надо, это часть общественного договора. Вы хорошенько готовитесь к собеседованию, так как хотите получить хорошую работу. Вы учитесь, как убирать в доме, потому что это непосредственно влияет на ваше здоровье и на то, что о вас думают люди. Вы управляете своими финансами, потому что, если этого не делать, то в один прекрасный день попросту окажетесь в дыре.

Подчинение правилам и социальному порядку позволяет вам по-человечески функционировать в обществе. Но в идеале, спустя время мы начинаем понимать, что договориться можно не со всем миром, равно как и далеко не каждый аспект жизни должен подчиняться серии определенных операций. Вы не хотите договариваться о любви с отцом, о товарищеских отношениях – с друзьями, об уважении – с боссом. Почему? Потому что гадко чувствовать, что добиться любви или уважения можно лишь при помощи манипуляций. Это ставит под сомнение саму задумку. Если нужно убеждать кого-то в том, чтобы любить вас, значит, вас просто не любят. Если вам приходится умасливать кого-то, чтобы получит уважение, значит, вас не уважают. Самые ценные и важные вещи в жизни нельзя получить при помощи уговоров. Попытки сделать это их разрушают.

Вы не можете спланировать счастье. Это просто невозможно. Однако часто люди пытаются делать именно это, особенно, когда ищут варианты самопомощи или другие варианты личного развития. Они говорят: “Покажите мне правила игры, в которую я должен играть, и я буду это делать”. И не понимают, что именно предположение, будто для счастья нужны правила, не дает им быть счастливыми.

Люди, которые движутся по жизни через договоры и правила, могут многого достичь в материальном мире, но остаться одинокими калеками в мире эмоциональном. Ведь ценности по договору создают токсичные отношения – отношения, построенные на манипуляции.

Когда вы достигаете зрелости, то понимаете, что подход к отношениям и стремлениям как к сделкам лишает их радости и смысла. Что мир, в котором все зависит от договоренностей, делает вас рабами мыслей и желаний других людей и не дает свободу искать собственные. Чтобы крепко стоять на ногах, порой нужно стоять одному.

Зрелость – это осознание того, что порой абстрактные понятия верны и хороши сами по себе. Так же как подросток понимает, что в мире есть нечто большее, чем детская боль и удовольствие, взрослый человек приходит к тому, что в мире есть кое-что еще, кроме подростковых торгов за признание, одобрение и удовлетворение. Взрослый делает то, что правильно, лишь потому, что это правильно. Конец дискуссии.

Подросток скажет, что ценит честность, потому что узнал, что говорить так хорошо – это приводит к положительным результатам. Но столкнувшись со сложным разговором, всегда будет врать, преувеличивать правду и не сможет постоять за себя.

Подросток скажет, что любит тебя. Но его понимание любви предполагает получение чего-то взамен (вероятно – секса). Это лишь эмоциональная сделка, где каждый предлагает все, что у него есть, и торгуется за лучшие условия.

Подросток скажет, что он щедрый. Но когда делает одолжение или дарит подарки, всегда делает это с определенным условием, с невысказанным ожиданием получить что-то взамен.

Чтобы крепко стоять на ногах, порой нужно стоять одному

Взрослый будет честен лишь потому, что честность важней удовольствия или боли. Честность более важна, чем получение того, чего вы хотите, или достижения целей. Честность по определению хороша и ценна сама по себе. Взрослый будет любить свободно, не ожидая ничего взамен. Ведь взрослый понимает, что лишь такая любовь может быть настоящей. Взрослый будет отдавать, не ожидая получить что-то взамен, потому что это разрушает предназначение подарка.

Маленькие дети воруют мороженое, потому что это приносит им удовольствие, они слепы в отношении последствий. Более взрослые дети не воруют, потому что знают, что в будущем это приведет к плохим последствиям. Но такое решение – это часть уговора с будущим собой: “Я откажусь от кое-каких удовольствий сейчас, чтобы избежать большей боли в будущем”.

Но лишь взрослые не воруют из принципа, что воровать – это неправильно. Воровство, даже если они смогут с этим справиться, заставит их хуже относиться к самим себе.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Полную версию колонки читайте на markmanson.net. Републикация полной версии текста запрещена

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