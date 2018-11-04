Что такое родильный туризм в Америке и чем он привлекает украинцев? Блог Марии Прус

Медицина или гражданство - что именно привлекает родителей рожать в США?

«Саша, не прыгай с качели», – раздается на детской площадке в пригороде Майами. Это место называют «Литтл Москоу», то есть «Маленькая Москва». Русский язык здесь слышишь чаще, чем английский.

За полдня, проведенных в этом парке на атлантическом побережье, украиноязычную маму мы встретили только одну. Яна Максимьяк родом из Ровенской области. Ее сыну Луке полтора года. В Америку она переехала шесть лет назад, когда муж получил здесь работу, но говорит: многие ее подруги-украинки едут в США специально – рожать детей.

Бэби-туризм

«У нас есть друзья, они приезжали сюда рожать своего третьего ребенка, – рассказывает Яна. – И подруга сказала, что (с Украиной) не сравнить, она была так счастлива, что они, может, вернуться сюда с четвертым».

Этот процесс называют «родильным туризмом», а детей, которых специально рожают на территории Соединенных Штатов родители-неграждане США, называют «якорными». Мол, за них, как за якорь, «цепляются» родители, чтобы потом получить «зеленую карту» и гражданство.

«Гражданство по праву земли»

14 поправка к Конституции США автоматически предоставляет американское гражданство любому ребенку, рожденному на территории страны. Даже если родители находятся в США нелегально. Исключение составляют только дети дипломатов.

Поэтому возник и так называемый «родильный туризм», когда будущие родители со всего мира отправляются в Соединенные Штаты только чтобы родить ребенка. Чаще всего рожать женщины летят в Нью-Йорк, Лос-Анджелеса и в Майами.

Украинцы – не первые и не последние

Американские медиа пишут, что вероятно начали тренд выходцы из Китая, однако, достоверных данных в подтверждение этого нет. Среди стран-лидеров также часто отмечают Корею, Нигерию, Турцию, Бразилию и Россию.

В последние годы, как рассказали нам акушеры в Майами, работающие с преимущественно славянским женщинами, к ним приезжают украинцы. Даже возникла целая бизнес-индустрия агентств-посредников, клиник и врачей, которые помогают иностранцам устроить роды в США.

Акушер-гинеколог Ремберт Сантос с Кубы живет и работает в Майами уже 23 года. Пациентки из Восточной Европы в его практике составляют почти половину, говорит он.

Екатерина Храмова живет в Майами 6 лет и сотрудничает с агентствами-посредниками – фотографирует мам и семьи. Сама недавно родила третьего ребенка. Она рассказывает, что за последние два года начала встречать меньше будущих мам-россиянок, а все больше – украинок. И добавляет: «Конечно, ходить последние месяцы, недели в таком климате, рядом с океаном, всем нравится».

Цель – американский паспорт

Родить ребенка в США – модный тренд среди украинских селебрити, но говорить об этом открыто готова не каждая.

Алена Дроник вместе с мужем имеет в Киеве продюсерский центр D-side. Она не скрывает причины, почему рожала второго ребенка в Майами. Говорит, американский паспорт, надеются они, поможет ребенку сделать карьеру на американской сцене.

Американский паспорт, надеются родители, поможет ребенку сделать карьеру

«Почему бы не попробовать родить в Америке для того, чтобы дать хорошее будущее своему ребенку? – рассказывает молодая мама. – Конечно же, первая цель – гражданство. Ребенок всегда может выбрать и украинское гражданство, но в любом случае мы даем сразу же такой шанс».

Как это работает

Большинство родителей, не имеющих родственников или друзей в США, которые могут посоветовать и поддержать, обращаются в агентства-посредник, помогают с оформлением документов, поиском врача, арендой жилья и машины. Одна из крупнейших таких компаний в Украине – «Аист USA». Основательница Елена Бальмилер рассказывает: два с половиной года назад она сама родила сына в Майами и поняла, что хочет помогать в этом и другим.

Будущим родителям ребенка с американским паспортом она напоминает «Важно, что через 21 год, когда ребенок будет совершеннолетним, родители могут подать на воссоединение семьи и получить грин-карту».

Наиля Валиева открыла свое агентство Happy Baby после того как, живя в Майами, помогла здесь родить нескольким родственницам и подругам. Ее компания предоставляет как консультации, так и полный пакет услуг. Она объясняет: рожать в США иностранки могут вполне легально.

«Поездка на роды в Майами не запрещена законом, если вы хотите поехать в США и родить здесь, – говорит Валиева. – Вы признаете, что здесь одна из лучших медицине в мире, превосходный климат, идеальные условия для мам, непринужденная атмосфера».

Цена вопроса

Будущие мамы, как правило, открывают обычную туристическую визу (160 долларов), для получения которой следует, среди прочего, подтвердить место проживания, иметь обратные билеты (от примерно 700 долларов), банковский счет и достаточно средств на покрытие медицинских расходов.

Открытие визы может занять до трех месяцев. В США женщины прилетают за месяц до родов и остаются по крайней мере на 4-6 недель после – пока младенец подрастет и подготовят документы.

Родить ребенка в Майами, вместе с проживанием, оплатой услуг клиники и врача стоит в среднем от 20 000 долларов.

Елена Бальмилер объясняет: «Это бутиковый бизнес и бутиков услуга. Мы не ориентируемся на массовость».

Пакет, который включает в себя подготовку, организацию и сопровождение, документы и медицину, обходится ее клиентам в 17,5 тысячи долларов.

Еще есть пакет ВИП, в него включена квартира на «первой линии», проживание в течение трех месяцев, перелеты, медицина, автомобиль, документы на ребенка. Стоит он 60 000 долларов.

Обещание Трампа

О своем желании прекратить бэби-туризм и отменить предоставление гражданства по праву рождения президент США Дональд Трамп заявлял еще во время своей предвыборной кампании. В конце октября этого года он сказал, что хочет воплотить свое намерение в жизнь соответствующим указом.

Трамп и его сторонники считают, что нелегальные мигранты и компании-посредники, предоставляющие услуги родильного туризма, злоупотребляют этим конституционным правом.

Впрочем, даже у тех, кто с миграционной политикой президента соглашается, вызывает сомнение юридическая сторона замысла Трампа, ведь право на гражданство по рождению закреплено в четырнадцатый поправке к Конституции. Президент не может вносить изменения в Конституцию – только Конгресс. К тому же, в судах было принято несколько решений, которые создали прецедент в поддержку этого права.

Родильный туризм в цифрах

В США ежегодно появляются на свет около 300 000 детей. По оценкам Pew Research, в США ежегодно появляется на свет около 300 тыс. детей, чьи родители – нелегальніе иммигранты. Это около 7% от всех рожденных в стране детей. Самые высокие показатели – в приграничных с Мексикой штатах Аризона – 21% родов – в Техасе – 25% (данные 2014 года).

Центр исследований иммиграции имеет другую статистику: всего 36000 детей в год рождается в США в результате родильного туризма.

Однако, говорят эксперты, родители обычно забирают младенца назад в свою страну. Они могут планировать переехать в США, когда ребенок достигнет 21 года и иметь право на приглашение семьи. Поэтому, чтобы злоупотреблять 14 поправкой, нужно очень долгосрочное планирование, которое не всегда срабатывает.

А что в других странах?

Получение гражданства по «праву земли» существует в более чем 30 странах в мире.

К примеру, Франция отказалась от такой практики в 1993 году. Дети иностранцев там должны ждать до 18 лет, чтобы автоматически получить французский паспорт.

В 2005 году Ирландия последней из стран ЕС отказалась от права гражданства по рождению. Такое решение поддержали 80% участников референдума. Гражданство там предоставляется только в случае, если хотя бы один из родителей является ирландцем.

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