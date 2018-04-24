Что такое настоящая депрессия. Личная история

Причины возникновения этой болезни бывают разные, у меня причиной стала клиническая смерть

Восемь лет назад мы пережили тяжелейшую автомобильную аварию. Таксист на переднем сидении погиб мгновенно, мужа растрощило в кусочки, до сих пор собираем; у меня – открытая черепно-мозговая, клиническая смерть, кома (всю остальную "мелочь", вроде переломанных бедер, перечислять не буду). Но самое страшное – это посттравматическая депрессия.

Само понятие “депрессия” у нас деноминировалось и утратило свое значение, впрочем, как и многие другие понятия – “любовь к родине”, например. Почему-то у нас, когда девочке Маше на следующий после первого секса день не позвонит мальчик Вася, она свою грусть-печаль немедленно называет депрессией, звонит подружке Гале, и они дружно идут “бороться с депрессией” в ближайшее кафе, ну, или “борются” прямо дома. Только у Маши не депрессия. Депрессия – это совершенно другое.

Причины возникновения болезни бывают разные, у меня причиной стала клиническая смерть, во время которой умерло очень много нервных клеток, сильно пострадала нервная система в целом.

Самое печальное, что меня предупреждали о возможности этого заболевания. Кстати, в цивилизованных странах каждый пациент после клинической смерти проходит превентивное лечение именно во избежание. Известно же, что пожар легче предотвратить, чем потушить. Печаль в том, что а) меня предупреждали не врачи, а подруга, которая читала об этом и, к сожалению, я вообще не обратила внимания на ее предупреждение; б) я не понимала, насколько эта болезнь страшна и как тяжело она лечится в силу деноминации значения понятия. Я же такая веселая, живая, у меня столько друзей, такая насыщенная жизнь – что мне та депрессия. Ну, поплачу немного, погорюю – и все дела.

Так вот. Депрессия – это не поплачу-погорюю. Это настоящий конец вам как личности. Деградация сознания. Человек развивается только тогда, когда куда-то движется и чего-то хочет, а депрессия – это полное отсутствие вообще всех желаний, кроме желания умереть прямо здесь и прямо сейчас. Ты ничего не делаешь, ничего развивающего не читаешь (я читала только женские форумы). Смотришь не кино, как искусство, а продукты кинопромышленности (я смотрела сериалы онлайн). Одно тешит, что смотрела их на английском. Высокий уровень ответственности заставлял меня ходить на работу и качественно ее выполнять. Физической активностью я занималась только потому, что это было тем немногим, доставлявшим мне хоть какое-то удовольствие.

Страшным было не только собственное состояние, но и отношение окружающих. Ты же физически более-менее здорова? Денег достаточно? Семья прекрасная? Работа любимая? Как ты можешь быть несчастна? Всем бы такое несчастье! Никто не понимал, что внутри ты не просто несчастлива – внутри тебя нет. Есть одно огромнейшее желание – “не жить”. И огромное отвращение и неприятие жизни как явления. Я жива только потому, что моя семья – самые близкие, дочь и муж – понимали меня и поддерживали. Надеюсь, я хоть когда-нибудь смогу отблагодарить их за все то, что им пришлось пережить со мной за время моей болезни.

Сначала я пыталась лечиться у психотерапевтов. Точно могу сказать – при депрессии психотерапевты не работают. Я попробовала четырех – как бы лучших и как бы недешевых. Не буду говорить, что так было бы у всех и каждого, но для меня эти упражнения “на поговорить” были абсолютно бесполезны. Врач – несколько встреч – мне все хуже и хуже. Новый врач – хожу на приемы – мне все хуже и хуже – и так полтора года. Все это время усиливалась и удлинялась бессонница. А я что? Я по ночам сериалы смотрела, поклон до земли покойному ex.ua. Только в одну прекрасную ночь я не заснула вообще. Я пила всю ночь – начав с бейлиса и закончив коньяком (в промежутке были разные вина и водка). К утру не опьянела вообще и не заснула ни на секунду. Тем утром я поняла, что я где-то очень рядом с чем-то необратимым. И позвонила в страховую.

Депрессия – это деградация сознания

Страховая прислала невропатолога ко мне домой. Невропатолог осмотрел и сказал в сложных врачебных терминах: “Зима близко”. И направил меня на обследования. На обследованиях мне обтыкивали голову разными датчиками, смотрели на всякие непонятные чертежи и тоже повторяли: “Зима близко”. Потом меня с этими непонятными чертежами послали в частную клинику, где принимал светило неврологии, который назначил мне маленькую кучку антидепрессантов, транквилизаторов и нейролептиков, после пропития которых я почувствовала, что спать я еще могу, общаться с людьми могу даже без приема алкоголя, да и вообще – хочу новое платье.

А в сентябре 2012-го, та же подруга, которая предупреждала о депрессии, предупредила меня о рецидиве. Рецидив пришел в начале ноября, и сразу стало понятно, что нужно снова идти к доктору. К доктору не страшно, страшно было еще раз быть “теткой на таблетках”. Моя дочь предложила мне поступить в театральную студию и, можно в это не верить, но именно театральная студия сработала, как излечивающий антидепрессант.

Потом в моей жизни появилась компания, в которой я сейчас работаю, мои коллеги, мой новый мир юристов и юридический маркетинг. И мое тренерство. И теперь я – то, что на английском принято называть "generally happy person". То есть, жизнь – она же прикольная и разноплановая. И все время происходит какая-то не всегда приятная, часто омерзительная и не позитивная, иногда тошнотворная, бывает раздражающая, а порой и просто раздражающая до белого каления, чепуха. Но! В глубине души ты спокойна, похохатываешь над всем вот этим, и внутри у тебя соловейко поет "у меня все хорошо и будет еще лучше".

Я могу уже весьма уверенно сказать, что вылечилась. Очень надеюсь, что мне удастся избежать рецидивов. Мне очень интересно, что будет и завтра, и через месяц, и через год. У меня появись желания и стремления. Да, я боюсь рецидива, потому что депрессия – это гораздо страшнее и мучительнее всех болезней и травм, которые у меня были, а мне есть с чем сравнивать.

Текст публикуется с разрешения автора.

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