Что такое дружба и как ее сохранить. Объясняет психолог

Сегодня мы поговорим о дружбе и дружеской любви

Всего существует четыре вида любви: родительская, дружеская, любовь к себе и партнерская. Глубинные отличия между этими видами любви определяются тем, как осуществляется базовое взаимодействие – давать и брать. Есть большая разница между тем, как дают и берут дети и родители, как дают и берут люди в партнерских отношениях, как мы даем и берем в отношениях с самим собой. И как мы даем и берем в дружбе.

Порядок того, как я даю и беру, – базовый элемент устройства нашей психики, который берет свое начало с древних времен. Это то, как выстраивались отношения между первыми людьми, отношения в общине, племени.

Что такое дружба?

Дружба – это отношения по принципу “я тебе, ты мне”. Внутри себя мы ведем своего рода бухгалтерию, учет того, сколько мы даем и сколько получаем. Разумеется, это происходит подсознательно, на уровне эмоций и ощущений. Если мне помогли в беде, я тоже потом хочу помочь в беде. Если мне одолжили денег, я тоже потом хочу одолжить денег. Так строится дружба. И дружба распадается, если я вдруг начинаю в дружбе давать больше, чем человек может мне вернуть. Или наоборот, я получаю больше, чем могу дать.

Многих возмутит это утверждение, они скажут: “Роман, ты не прав. Разве можно дружбу сводить к сухому расчету и взаимовыгодной эксплуатации друг друга?!” И да, и нет.

Наше выживание эволюционно связано с тем, насколько мы умеем делиться ресурсами, обмениваться и возвращать долги. На этом держалось выживание в первобытном обществе, на этом все держится и сегодня. Если мне кто-то помог едой, я тоже хочу помочь ему едой в будущем, я ощущаю внутреннюю потребность вернуть долг, ответственность за возвращение долга. Иногда это чувство связывают с чувством вины. Это неправильно. Это именно долг.

В дружбе важен баланс между “давать” и “брать”

Представим себе ситуацию, что я более обеспеченный, чем мой друг, и я начал больше давать, например, оплачивать обеды в кафе, или покупаю нам двоим билеты на концерт или даже поездку на отдых. Если друг не начнет давать мне больше в ответ, это приведет к разрушению дружбы. Баланс между давать и брать должен быть уравновешен.

Разумеется, не обязательно возвращать долг в той же “валюте”. Например, друг в этой ситуации может давать больше поддержки, больше эмоций, помощи или чего-то еще, что нужно мне. Но если у нас двоих не будет внутреннего ощущения, что мы даем и берем в равных количествах, дружба рано или поздно закончится.

Приведу реальный случай из моего опыта. Есть две подруги, дружат с детства, зовут их, скажем, Марина и Катя. Родился у Марины ребенок, и тут ее муж теряет работу, а у них ипотека на квартиру. И ребенок маленький на руках. Марина с ребенком, не работает, муж безработный. Поэтому Катя, у которой более взрослый ребенок, берет детские вещи, две большие сумки и привозит подруге. Та безумно рада этому подарку. И говорит: “Спасибо, спасибо, спасибо”. И это “спасибо”, подкрепленное очень сильными эмоциями, – это первое, как она возвращает долг Кате. Как я уже говорил, не обязательно возвращать материальное, если вам дали материальное. Потом Марина идет на кухне, берет апельсины и дает подруге со словами: “Держи, угостишь своего малого”. А Катя отказывается и говорит: “Не надо, у тебя сейчас денег нет, вам эти апельсины нужнее”.

Конечно, эти апельсины несоизмеримо меньше по стоимости, чем те две огромные сумки детских вещей, которые она привезла Марине. Но для Марины апельсины – это символическое возвращение материального долга, она получила что-то от Кати и хотела дать что-то взамен. Если бы Катя приняла апельсины, баланс между давать и брать в отношениях подруг снова пришел бы в равновесие. Но так как Катя отвергла то, что хотела ей дать подруга, то Марина чувствует себя униженной, обязанной, разочарованной, злой. Мы не хотим, чтобы на нас висел долг, нам неприятно быть должным кому-то. Поэтому важно сохранять баланс между давать и брать. И поэтому гнев на добродетеля – очень распространенное явление.

Можно ли укрепить дружбу?

Если мы хотим, чтобы дружба росла, нужно учиться давать и брать и постепенно увеличивать “объемы дружбы”. Например, мне друг что-то дал, я ему в каких-то ситуациях возвращаю, по внутренним ощущениям, столько же, а иногда – немножко больше. И не нужно вести никакую статистику на бумаге, мы внутри, на эмоциональном уровне, все это чувствуем. И если друг поддержит “расширение дружбы”, мы переходим на новый уровень.

У древних греков для таких случаев были специальные термины: “филия” – любовь между друзьями, и “сторге”. Второе слово означало любовь между супругами, которая постоянно развивается и растет. Но еще словом “сторге” называли дружбу, которая всю жизнь развивается, когда доходит до того, что друг готов рискнуть жизнью ради друга. И получается, что “филия” может постепенно перерасти в “сторге”, но это происходит не за один день.

Как найти новых друзей?

Иногда меня спрашивают, как найти новых друзей в зрелом возрасте, и возможно ли это в принципе. Возможно. Например, у вас были друзья в школе, университете. Но вы доучились, и дружба закончилась, все разъехались, школьные друзья стали неинтересны, ваша компания распалась.

Здесь важно понять, что в детстве и юности мы почти всегда находили друзей по принципу принадлежности к какой-то группе, которую мы добровольно не выбирали. Родители отправили нас в садик, какие-то дети жили в нашем дворе, потом мы учились в школе. Каждый раз мы попадали в замкнутое пространство с ограниченным количеством людей, пусть даже их было 30. И мы должны были выбрать себе кого-то из этих людей и решить, с кем мы будем обмениваться, с кем мы вступим в отношения давать и брать. Например, в школе это могла быть дружба по принципу “я умный – он сильный” или “я красивая – она умная”.

Если во взрослом возрасте вы хотите найти друзей, то первое, что вам нужно сделать, – задуматься, какие у вас интересы. Возможно, вы любите ездить на велосипеде, ходить в походы, в горы или на курсы личностного роста. И теперь, когда вы ходите в эти места, вы ищете там людей, которые вам симпатичны. Начинаете общаться, ходите в походы, ездите на велосипедах, проводите вместе время. И постепенно из знакомых, из товарищей вы превратитесь в друзей. Не стоит забывать, что построение дружбы – длительный процесс. Строить дружбу сложно, зато во взрослом возрасте вы строите ее сознательно с теми людьми, которых выбрали сами.

Дружба – это взаимовыгодный баланс между давать и брать

Друзья для разных целей

Поскольку дружба – это взаимовыгодный баланс между давать и брать, бывают друзья для разных целей. Что это значит? Например, к одному другу можно прийти и поплакаться в жилетку, но этому же другу нельзя рассказать о радости, например, что вас повысили и в три раза увеличили зарплату. Есть друг, у которого можно занять денег, а есть друг, у которого вы никогда не попросите в долг. Есть друг, который идеально подходит для походов, в горах вы чувствуете себя с ним, как за каменной стеной. Но к нему нельзя просто прийти вечером и выпить пива. Разные люди – разная дружба. И мы не можем требовать от всех друзей, чтобы они дружили с нами одинаково. Хотя постепенно увеличивая “объем дружбы”, мы со временем можем перейти с кем-то из них к более глубокой дружбе, “сторге”.

Что делать, если дружба закончилась?

Важно помнить, что дружба может закончиться, и нужно уметь отпускать старых друзей. Любые отношения заканчиваются, и дружба не исключение. Очень редко так бывает, что мы можем сохранить с кем-то дружбу на всю жизнь. Точно так же, как и счастливый брак на всю жизнь – тоже редкость. Нужно внутренне отпустить одноклассников, одногруппников, с которыми у нас больше не совпадают интересы, друга, с которым нас развела жизнь. Сказать мысленно бывшему другу: “Спасибо. Наша дружба была приятной, но наши пути разошлись. За все то время, что мы были друзьями, спасибо тебе. Все, что я тебе давал, я давал искренне. Все, что ты мне давал искренне, я оставляю себе. Спасибо тебе. Прощай”.

Чем лучше вы умеете давать и брать, тем легче находить себе друзей. Поэтому нужно развивать в себе готовность давать, осознавать свои потребности и интересы, а также уметь ставить границы, чтобы вы могли вовремя закончить дружбу, в которой от вас только берут, но ничего не дают взамен.

Еще есть уровень отношений учитель-ученик и братья-сестры. Это тоже уровни дружбы, но там по-другому происходит процесс давать и брать. Об этом мы поговорим в другой раз.

Текст публикуется с разрешения автора

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