Что съесть, чтобы уснуть. Диетолог назвала пять главных продуктов

Сон, наряду с питанием, тренировками и управлением стрессом, играет по-настоящему важную роль, когда речь заходит о здоровье и благосостоянии

Исследователи уже узнали многое о том, как плохой сон влияет на наш выбор еды, а также о том, как питание влияет на качество сна. Если вы долго не спите или спите недостаточно, то едите больше, причем менее здоровую пищу, а потому набираете вес. Нехватка сна также приводит к перееданию и более частым перекусам, провоцирует есть более жирную пищу, содержащую также много углеводов.

По сути, плохой сон заставляет тело искать еду с более высоким содержанием энергии, чтобы не уснуть. Поэтому побороть желание съесть что-то нездоровое становится особенно трудно. С другой стороны, при хорошем сне гормоны аппетита сохраняются в норме. Желание съесть что-то вредное уже не такое сильно, и мы можем выбирать пищу более здраво.

Наука сна

Все культуры мира имеют свои традиции относительно того, какая еда способствует сну. Например, принято считать, что молоко, ромашка, киви и вишня помогают уснуть. Если учесть, насколько еда влияет на нас каждый день, не удивительно, что рацион играет такую же роль для качества сна, как для функционирования органов, иммунной системы, гормонального фона и мозга.

Гормон, контролирующий наш сон, называет мелатонин. Его вырабатывает мозг. Количество этого гормона и то, насколько эффективно мозг его использует, зависит от рациона. Больше всего на выработку мелатонина влияет употребление белка под названием триптофан. Это аминокислота, которую тело не может выработать самостоятельно и получает только из еды.

Также для сна полезны витамин В и магний. Они помогают триптофану лучше усваиваться телом. Если в рационе не хватает этих веществ, вероятно, что выработка мелатонина будет нарушена и качество сна станет хуже.

Молоко, маленький банан и несколько орехов улучшат качество сна

Есть, чтобы спать

Для хорошего сна нужны молочные продукты. Это отличный источник не только триптофана, но также магния и витамина В, которые помогают его усвоить. Подобно молочным продуктам, орехи способствуют выработке мелатонина.

Отличным источником витамина В является рыба. Такая рыба как сардины, которые мы едим с косточками, - хороший источник магния. Поэтому для выработки организмом мелатонина включайте рыбу в рацион. Много триптофана и витамина В также содержится в бобовых. Если добавить к овощам тофу, это повысит вероятность качественного сна. Также можете добавить в рацион сою.

Если и тогда со сном будут проблемы, попробуйте мясо. Все его виды содержат необходимые ингредиенты для качественного сна. Так что, если не можете уснуть по ночам, подумайте о том, чтобы добавить в рацион постное мясо.

Если проголодаетесь перед сном, то лучшим перекусом будет обезжиренное молоко, маленький банан и несколько орехов – все эти продукты улучшат качество сна. Также стоит отметить, что триптофану нужен один час, чтобы попасть в мозг. Так что не откладывайте перекус до последнего. Также советую придерживаться сбалансированного питания и включать в рацион разные продукты, богатые триптофаном, чтобы повысить свои шансы на качественный сон.

Перевод НВ

Впервые опубликовано на The Conversation.

Републикация полной версии текста запрещена.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь