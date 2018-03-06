Что общего у сахара и алкоголя. Объясняет врач

Сахар и алкоголь имеют одинаковое воздействие на мозг и приводят к одним и тем же болезням

Нашим подкорковым структурам мозга нужен дофамин. Откуда он берется – не так уже и важно. Именно поэтому для лучшего понимания пищевого поведения многие вещи нужно рассматривать системно. Поэтому на примере сладкого и алкоголя разберем общность механизмов тяги, зависимости и опасности. И, за одно, посмотрим на результаты одного недавнего исследования.

Итак, среди мужчин, которые выпивали немного, но часто риск диабета сократился на 27%, для женщин риск снизился на 32%. При этом люди, пьющие один раз, но много, чаще были подвержены заболеваемости диабетом.

Получается, что не сам алкоголь, а особый режим его употребления связан с диабетом? Но не спешите с выводами. В Австралии есть два месяца (февраль и июль), когда людей призывают отказаться от алкоголя и поддержать благотворительность. По статистике пьют меньше, но возрастает потребление сладкого. Так происходит довольно часто: многие из тех, кто отказался от алкоголя (или курения) начинают употреблять больше сладостей. Кто начинает резко ограничивать сладкое, мучное и фруктовое в питании, часто начинают чувствовать стремление выпить.

Почему? Сокращая дофамин от алкоголя, мозг компенсирует его сладким и наоборот. Поэтому и в исследовании малые дозы алкоголя были связаны с меньшим употреблением сахара и меньшей вероятностью развития диабета.

В целом же у алкоголя и сладкого очень много общего.

В 100 граммах водки около 240 ккал, а в бутылке – почти суточная норма тощего человека

Алкоголь и фруктоза – продукты, к употреблению которых мы адаптировались миллионы лет назад, чтобы выжить в неблагоприятных условиях. Алкоголь и фруктоза имеют общий источник – фрукты. Алкоголь возникает в забродивших фруктах. Фрукты (и алкоголь) имеют сезонность и не поступают в организм все время. Во время плодоношения организм стремится накопить избыток фруктозы и алкоголя, превращая их в жиры. Это нужно, чтобы переждать неблагоприятные условия (засуха, зима). Поэтому и алкоголь, и фруктоза усиливают аппетит, подавляют сытость и способствуют перееданию. Алкоголь и фруктоза способны вызвать мощную зависимость. Тяга к фруктозе и алкоголю регулируется одинаковыми гормональными механизмами. Двойной удар по печени: фруктоза и алкоголь. Печень – это одна из первичных точек приложения как алкоголя (алкогольная жировая болезнь печени), так и фруктозы (неалкогольная жировая болезнь печени). Сладкое и алкоголь влияют на обмен инсулина и уровень глюкозы. Многие сладкоежки страдают от перепадов уровня глюкозы в крови (сахарные качели) и намного чаще сталкиваются с умеренной гипогликемией, чем здоровые люди. Интересно, что алкоголь действует схожим механизмом. Среди прочих болезней, которые вызываются и сладким, и алкоголем, называют диабет, гипертензию, уменьшение чувствительности к инсулину и ожирение печени. Кутежный стиль: фруктоза и алкоголь. Фруктоза и алкоголь вызывают переедание, и это обусловлено генетически. Ведь фрукты созревают в короткий промежуток времени и нужно насильно съесть их невероятное количество, чтобы накопленного жира хватило на всю зиму. Поэтому, как только мы начинаем есть сладкое или выпивать, нам трудно остановиться. Алкоголь и сладкое очень калорийны. Причем алкоголь обгоняет сладости весьма уверенно. Так, в 100 граммах водки около 240 ккал, а в бутылке – почти суточная норма тощего человека. Калорийность этилового спирта высока: около 7 ккал на грамм чистого спирта. В белке или углеводной пище в среднем около 4 ккал на грамм, выше только у чистого жира — 9 ккал на грамм жира.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь