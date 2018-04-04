Что нужно знать о пользе яиц и холестерина. Объясняет Оксана Скиталинская

Яйца содержат жизненно важные витамины и микроэлементы

Все мы много слышали о пользе яиц. И все же время от времени кто-то выдает: "Там же холестерин!" А еще многие молчат, но сомневаются в том, можно ли есть яйца каждый день и сколько яиц в день потреблять.

Масштабные "гонения" на яйца начались в конце 1950-х. "Отцом" антихолестериновой эпопеи можно считать русского ученого Николая Аничкова, который после кормления травоядных кроликов и морских свинок гигантскими дозами холестерина обнаружил, что такая пища вызывает у них атеросклероз.

Правда, история умалчивает, что у собак атеросклероза было достичь очень трудно, а у всеядных крыс – невозможно.

Из-за антихолестериновой кампании начали выпускать "безхолестериновые" продукты, в частности, маргарины, которые широко рекламировались как здоровые.

Холестерин яиц "стабилизированный" лецитином, поэтому правильно приготовленное яйцо (вареное мягко, паровой омлет или яичница, жаренные на сковородке, едва смазанной тонким слоем оливкового масла или качественного смальца) принесет только пользу.

Неправильно приготовленное яйцо, то есть поджаренные на любом полиненасыщенном масле (кукурузное, подсолнечное, льняное и т.д.) или на беконе, не только будет способствовать нарушению холестеринового обмена, но и повысит содержание продуктов окисления, которые способствуют воспалительным процессам, ускоряют старение, повышают риск онкологических заболеваний.

22 марта 2013 на странице Департамента здравоохранения и социальной защиты правительства Великобритании появилось детальное "расследование" роли яиц. Журнал Британского фонда по питанию писал: «Время развеять мифы о связи яиц с заболеваниями сердца и восстановить их законное место в нашем рационе, так как они имеют большое значение для сбалансированного питания".

Яйца полезны всем. Разве что есть доказанная аллергия на яичный белок, и тогда нужно проверить, не страдает ли человек синдромом "дырявого кишечника" (он возникает вследствие многих причин: приема антибиотиков, дефицита клетчатки, чрезмерного потребления легких углеводов и т.д.).

Холестерин необходим для построения качественных мембран клеток, он обеспечивает упругость и противовоспалительные свойства. Без холестерина не могут синтезироваться жизненно необходимый витамин D и половые гормоны.

Холин яиц – это строительный материал для мембран клеток, особенно критично его дефицит отражается на состоянии нервной системы (ухудшается память, развивается депрессия), почек и сердечной мышцы, ведет к постепенному нарушению их функции. Дефицит холина, особенно соединенный с избытком простых (быстрых) углеводов, ведет к жировой инфильтрации печени (стеатоза).

Яйца являются незаменимыми в процессе нормализации массы тела, для тех, кто тренируется, для беременных и кормящих грудью женщин, а также для детей, подростков и взрослых любого возраста.

Сваренное вкрутую яйцо уже не имеет тех ценных свойств, которые имеет яйцо с жидким желтком

Яйца являются доступным источником качественных витаминов D и А, магния и калия, а также лютеина, то есть помогают поддерживать здоровье кожи, зрения и сосудов. Они полезны для профилактики остеопороза и снижают уровень воспалений.

Поэтому советую есть на завтрак одно-два яйца и дополнять их сложными углеводами, то есть овощами и кашами из цельного зерна.

Одно яйцо – это 70-80 ккал, 6-7 граммов оптимально сбалансированного по аминокислотам белка (яйцо имеет самую высокую усвояемость среди всех белковых продуктов: 99-100%, поэтому его считают "золотым стандартом белка"), 250 г холина.

Через несколько дней будем праздновать Пасху, яиц будет много. Но имейте в виду: сваренное вкрутую яйцо уже не имеет тех ценных свойств, которые имеет яйцо с жидким желтком, поэтому лучше сварить каждому члену семьи по одному яйцу.

И просто запомните жизненное правило: хотите быть здоровыми – беритесь за яйца.

Текст публикуется с разрешения автора.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь