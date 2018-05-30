Что нужно знать о нитратах в овощах. Объясняет Оксана Скиталинская

Нитратофобия сидит в наших головах, как страх перед яйцами, в которых якобы есть вредный холестерин

Идея молодости рулит миром: употребление продуктов вроде брокколи и чиа входит в привычку, как чистка зубов, про волшебных бактерий-друзей знают даже дети, а традиция класть сахар в чай ​​воспринимается, как глубоко запущенная наркомания.

Но есть еще одна тема, которая не затронула прогрессивные умы адептов здорового образа жизни. Это нитраты.

О нитратах известно, что они очень плохие, от них аллергии и даже рак. Ежегодно журналисты с операторами ходят с нитратомерами по базарам, протыкая несчастные ранние огурцы, а в весенних СМИ традиционно дают советы "как избавиться нитратов".

- Ешьте весенние овощи! – призывают прогрессивные врачи.

- А как же нитраты? – спрашивают испуганные граждане.

Нитратофобия сидит в наших головах, как страх перед яйцами, там якобы есть вредный холестерин. "Все есть яд и все есть лекарство, и только доза делает яд лекарством, а лекарство ядом", – писал древний врач Парацельс.

О полезных свойствах овощных нитратов, в частности, оксида азота, заговорили в конце прошлого века. В частности, в 1992-м журнал Science назвал его молекулой года, а в 1998 Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена за его открытие.

Оксид азота (NO) расширяет сосуды и регулирует их тонус, уменьшает риск образования тромбов, улучшает передачу сигналов между нервными клетками. Окись азота не обошел даже интимную жизнь, ведь он необходим для эрекции.

Гипертония, ишемия миокарда, тромбозы, рак возникают вследствие нарушения физиологических процессов, которые регулируют окись азота.

В последние годы лавинообразно нарастает поток информации о влиянии окиси азота на функционирование генома.

Процесс получения и эффективного действия оксида азота а организме происходит с помощью бактерий, живущих в ротовой полости.

Когда мы жуем овощи, в которых содержится пищевой нитрат, бактерии с красивым названием вейлонеллы превращают его в нитриты, которые вместе с пищей попадают в желудок и уже там, а также в сосудах и в других тканях (сердце) превращаются в оксид азота, необходимый для всех метаболических процессов.

Если пользоваться ополаскивателями для рта, которые убивают все возможные бактерии, то есть риск остаться без NO и диетических нитратов и автоматически попасть в группу риска получить инсульт или инфаркт.

Диетические нитраты увеличивают способность митохондрий (так называемых энергетических станций клеток) производить энергию.

Но получить полезное действие оксида азота могут только те люди, у которых нормальная кислотность желудочного сока.

Те, у кого она снижена, а к ним относятся также и дети до 2-х лет, получают вместо оксида азота нитрозамины, которые имеют очень негативное влияние на слизистую желудка.

Богатым источником пищевых нитратов является свекла.

Кроме азота, свекла содержит бетаин, который сохраняет молодость клеточных мембран, в частности, печени, не давая возможности накапливаться жиру в ее клетках (профилактика жирового гепатоза).

Богатым источником пищевых нитратов является свекла

Бетаин предотвращает образование грозного гомоцистеина – аминокислоты, присутствие которой в крови является сигналом приближения инфаркта миокарда. Гомоцистеин повреждает внутренние стенки сосудов, в результате чего образуются тромбы и атеросклеротические бляшки.

Повышение уровня гомоцистеина увеличивает риск поражения сосудов на 80% у женщин и на 60% у мужчин.

У тех, у кого высокий уровень гомоцистеина есть риск болезни Альцгеймера и старческого слабоумия. А при высоком давлении крови – и диабетических поражений почек и сетчатки.

Свекольный квас является не только источником пищевого азота и бетаина, он оздоравливает микробиоту кишечника, сохраняя ее разнообразие.

Чем разнообразнее наша микрофлора, тем больше защищен организм от воспалительных процессов, меньший риск рака и ускоренного старения.

Моя бабушка (как все ее называли – баба Катя) пережила голод, две войны, бомбардировки Киева (моя мама родилась в марте 1941 года) и многие другие бедствя и невзгоды.

Но всю свою жизнь она всегда, то есть почти каждый день пила один напиток – свекольный квас.

Рецепт очень прост: помыть и нарезать свеклу, до половины наполнить банку и залить все это прохладной кипяченой водой.

Затем накрыть банку и поставить в темное место. Через 3-4 дня напиток начинает бродить. Значит – можно пить.

Дожила баба Катя до 94-летнего возраста.

Текст публикуется с разрешения автора.

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