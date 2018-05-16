Что нужно знать мужчине об уходе за кожей. Блог дерматолога

Вопреки укоренившимся в обществе стереотипам все больше мужчин стремятся ухаживать за своей кожей

Казалось бы, за окном XXI век и в нем нет места стереотипам, связанным с мужской красотой и уходом за своей внешностью. Однако до сих пор наше общество сталкивается с проблемой предрассудков по отношению к мужчинам, которые выглядят “слишком ухоженными”. Каковы основные стереотипы, в чем их корни и как освободиться от них современному обществу? Что нужно учитывать современным мужчинам при уходе за собой?

О стереотипах и мужской внешности

Если говорить о самых ранних истоках таких предрассудков, то стоит сказать о том, что долго в нашем обществе бытовало мнение, что настоящий мужчина должен быть немного красивее неандертальца, сильнее слона, одеваться неброско и никогда не пускать слезу. Все это социальные стереотипы мужественности, согласно которым о мужчине судят не по его внешности, а по делам – сколько мамонтов он принес на ужин, например. На другом полюсе такого стереотипного мышления расположился идеал женщины – красивой, покладистой, заботливой и хозяйственной. Многие годы, если мужчина или женщина не вписывалась в эти стереотипы, принято было навешивать клише выбивающихся из общей массы. Ухоженных мужчин причисляли к геям, дерзких женщин – к стервам.

Отголоски такого стереотипного мышления до сих пор аукаются в нашем обществе, но радует то, что многое меняется в подходе к мужской красоте. Ухаживать за кожей для многих современных мужчин стало такой же ежедневной необходимостью как чистить зубы. Но в этом вопросе есть свои тонкости.

О различиях в подходе к красоте у мужчин и женщин

Психология. Если для женщины важен сам процесс ухода и время, которое она проводит в салоне красоты или на приеме у косметолога, то мужчины нацелены на результат, и хорошо бы, чтобы он был быстрым и явным. И этот момент должен учитывать врач-дерматолог или косметолог, равно как и консультант по косметике.

Физиология. Начнем с того, что мужская и женская кожа сильно отличаются, главная причина – гормоны. Для мужчин основным гормоном является тестостерон. Он отвечает за особенности характера, амбиции, а также за внешность мужчины, равно как и за специфику мужской кожи и соответственно дерматологических проблем с этим связанных.

Образ жизни неумолимо накладывает свой отпечаток на внешность

Исследований, изучающих особенности строения женской и мужской кожи довольно много. Большая часть исследований говорит о том, что кожа мужчин толще кожи женщин в среднем примерно на 20%. На основе этого и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей подбираются процедуры и средства по уходу за кожей для мужчин.

Пациенты, которые обращаются за специализированной помощью косметологов и дерматологов, условно делятся на две возрастные группы:

категория молодых пациентов в возрасте от 16 до 24 лет : юноши, у которых на пике гормонального всплеска начинают активно развиваться акне и другие проблемы воспалительного характера. На мужской коже эти процессы протекают более выражено и активно, а также оставляют значительные шрамы и отметины. В этом случае необходимо правильно назначать комплекс мер: антибактериальные препараты, профессиональный уход (как правило, пилинги и чистки) и соответствующие продукты для использования в домашних условиях;

: юноши, у которых на пике гормонального всплеска начинают активно развиваться акне и другие проблемы воспалительного характера. На мужской коже эти процессы протекают более выражено и активно, а также оставляют значительные шрамы и отметины. В этом случае необходимо правильно назначать комплекс мер: антибактериальные препараты, профессиональный уход (как правило, пилинги и чистки) и соответствующие продукты для использования в домашних условиях; категория мужчин 40+. Как правило, это статусные или публичные люди, для которых внешности и имидж – вопрос репутации. Их образ жизни – стрессы, недосыпания, курение, алкоголь, частые перелеты – неумолимо накладывает свой отпечаток на внешность. Появляются покраснения, лицо “плывет”, усугубляются морщины и отечность. В каждом отдельном случае специалист назначает комплекс салонных процедур и средств домашнего ухода в зависимости от выраженности той или иной проблемы.

Но, если не привязываться исключительно к возрастным проблемам, а поговорить об универсальных особенностях мужской кожи, то стоит выделить несколько таких характеристик:

Более темный цвет кожи у мужчин из-за большего количества меланина, гемоглобина и кератина;

Кожа мужчин содержит меньше сальных желез, но благодаря все тому же тестостерону они работают интенсивнее, в связи с чем кожа более жирная, а поры расширены;

Упругость и эластичность кожи у мужчин выше, а степень растяжимости ниже;

Кожа у мужчин лучше кровоснабжается благодаря большему количеству капилляров, однако, это же приводит и к слабости мелких сосудов и к нездоровому цвету, покраснению лица;

Потовые железы у мужчин крупнее и их больше на поверхности кожи;

Толщина подкожного жира меньше;

В связи с частым бритьем мужская кожа более чувствительная и склонна к раздражениям.

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