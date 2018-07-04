Что носят самые стильные мужчины мира: пять трендов. Блог закройщика

Выставка Pitti Uomo – место, где рождаются тренды на несколько лет вперед. Делюсь наблюдениями, которые помогут научиться соединять стиль и комфорт

В июне я вместе с коллегами-закройщиками посетил главное событие для людей, увлеченных модой и культурой bespoke – выставку Pitti Uomo.

Я уверен, что именно здесь рождаются главные тренды следующих сезонов, поэтому с удовольствием делюсь наблюдениями о том, что же носят самые стильные мужчины мира этим летом.

Костюмы ярких цветов. Цвет как главный тренд этого сезона уверенно будет держать позиции: от насыщенных оттенков розового и голубого до более сдержанных оттенков красного, зеленого и коричневого: бургунди, хаки и шоколадного.

Костюмы в полоску. Советую обратить внимание как на костюмы в однотонную широкую полоску, так и более яркую и сложную (в несколько полосок). Предполагаю, что по популярности полоска обойдет в следующем сезоне даже клетку. Несколько важных нюансов при выборе ткани в полоску: выбирайте мелкую полоску, если вы обладатель стройной фигуры и более крупную, если наоборот; чем шире полоска, тем более неформально будет выглядеть костюм.

Светлые пиджаки. Однозначный тренд лета вне времени. Палитра оттенков – от белоснежно белого и молочного до светло-бежевого. Ткань, на которую я бы советовал обратить внимание – фактурный лен с шелком. Особенно я бы выделил сочетание светлого пиджака с брюками контрастного цвета и выразительными аксессуарами.

Брюки свободного кроя, но с интересными деталями (брюки на подтяжках и брюки с защипами). При этом что интересно, укороченные брюки с манжетами по-прежнему будут актуальны. Что касается брючных тканей, то отдельно хотелось бы отметить один из летних фаворитов этого сезона во Флоренции – брюки из хлопка различных цветов.

Чем шире полоска, тем более неформально будет выглядеть костюм

И в завершение, хотелось бы напомнить о самом важном и главном тренде вне сезона, которому точно стоит поучиться, в первую очередь, у итальянцев – это расслабленность и гармоничное сочетание вещей классического кроя с базовыми предметами гардероба и модными аксессуарами. Именно это позволяет классическому костюму быть не только элегантным атрибутом делового дресс-кода, но и стать удобным и интересным предметом повседневного гардероба, который хочется надевать с удовольствием хоть каждый день. Носите классические bespoke костюмы с интересными сорочками, смело дополняйте любимый кэжуал пиджак ярким платком-паше, галстуком или выразительными аксессуарами в петличку и наслаждайтесь каждым моментом жизни, независимо от того, где вы сейчас – в Киеве, Одессе, Лондоне или Флоренции.

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