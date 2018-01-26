Что не так с мифом о "настоящем мужчине". Блог Михаила Лабковского

Быть сильным и уверенным в себе мужчиной — это решать самостоятельно, что тебе нужно и как ты хочешь двигаться по жизни

Мужчина — такой же человек, как и женщина. У него общечеловеческие проблемы: сомнения, страхи, комплексы, неуверенность, апатия и депрессия.

Но есть отдельно гендерные проблемы, связанные с мужскими комплексами. Маленькое достоинство, маленький рост, несостоятельность. Мужчину может мучить то, что он ничего не достиг, не построил карьеру, не заработал денег. Например, женщина без финансов, скорее всего, не будет по этому поводу убиваться, а мужчина — будет. Более того, мужчина находится в необъявленном соревновании с другими мужчинами. Это в нем биологически заложено. Он считает, что должен быть умнее, сильнее других. А это не так. Это увеличивает мужские комплексы и неуверенность в себе.

Еще одна типичная проблема: в детстве мальчикам внушают, что все, связанное с чувствами, — стыдно. Мол, ты же не девчонка. Мужчина не плачет, он сам решает свои проблемы – и так далее. Как следствие, мужчины ходят к психологам гораздо реже, чем женщины. Мол, это проявление слабости — «Я ж мужик, я сам все решу». Но ведь когда у вас болит зуб, вы идете к стоматологу? Или не идете, а покупаете себе бормашину? Или, например, если вы ногу сломали — вы же мужик, не пойдете к врачу, как «баба», гипс накладывать? Ну, взяли дощечку, привязали к ноге, обмотали бечевкой – и все, у мужика само все срастется. Я уже не говорю про другие заболевания, например, вирусные, — настоящий мужик берет лопату и бьет вирусы прямо у себя в организме, а не ходит как тряпка последняя по врачам.

На самом деле, у мужчин не меньше поводов посетить психолога, чем у женщин. В эфир сильная половина человечества звонит не часто, комментариями тоже меня редко балует. Но, судя по количеству писем, которые я получаю, можно понять, что у мужчин, не поверите, тоже бывают запросы к психологу. И лично я считаю, что, когда мужчина решает их, обращаясь по нужному адресу, — это и есть проявление силы. А если он живет с депрессией или зависимостью, полагая, что «само отвалится», ведь он мужик, — это как раз про слабость. Это доказывает, что вы ставите мнение окружающих выше своих потребностей. И я сейчас объясню, почему.

Откуда берется «должен»

Большинство мужских комплексов проистекают из детства. Из легенды, что мужчина не плачет, что мужчина обязан жить с огромным словом «должен» на лбу. Такой подход к воспитанию мальчиков создает кучу проблем психологического характера у взрослых мужчин. Родители позаботились о фасаде, а не о содержании. Учить мальчика замалчивать проблемы и жить дальше, стиснув зубы, — это не значит «быть мужчиной», это «выглядеть как мужчина». Чувствуете разницу?

В результате большинство мужчин, вырастая, имеют ложное чувство долга и ошибочное представление о мужском поведении. Ну и полное отсутствие возможности что-то по этому поводу сделать, кроме как уйти в запой или в ночной марафон компьютерных игр.

Настоящему мужчине совершенно все равно, что о нем думают

Мужчины, не надо никому ничего доказывать. В конце концов, всем на вас глубоко наплевать. Все озабочены исключительно собой.

Тогда возникает вопрос: как же быть настоящим мужчиной? Ответ очень простой: живите так, как хотите. Принимайте самостоятельные решения и несите за них ответственность, делайте то, что вам нравится, зарабатывайте тем способом, который приносит вам удовольствие, не смотрите в рот окружающим и не пытайтесь подогнать себя под общественные стереотипы. А когда вы живете с оглядкой на мнение других — мол, видят они во мне мужика или не видят, — это уже низкая самооценка. Это зависимость от мнения окружающих.

Настоящему мужчине совершенно все равно, что о нем думают. Хочет плакать в кино? Пусть рыдает, пусть весь зал оборачивается. Вот именно так настоящий мужчина и поступает.

Быть сильным и уверенным в себе мужчиной — это что угодно, кроме того, чтобы пытаться за такого сойти. Это решать самостоятельно, что тебе нужно и как ты хочешь двигаться по жизни.

Давайте без крайностей

В контексте «живи, как хочешь» многие вспомнят своих знакомых, скажем так, с пониженной социальной ответственностью. Которые решили посвятить свою жизнь дивану, не работают — словом, живут, как хотят. Но такой образ жизни — показатель не внутренней свободы, а инфантильности. Когда человек существует подобным образом, он, по сути, убегает от реальности, от самой жизни. Это не существование, это плод вечно подавленной воли и отсутствия права выбора. Когда человек не живет, а существует, это говорит лишь о том, что он глубоко несвободен и не способен справиться с реальностью.

Или еще один распространенный случай — когда успешный мужчина вдруг закрывает фирму, отдает ключи от офиса и улетает на Бали дрессировать игуан. Получается, всю жизнь он всем чего-то доказывал, вечно с кем-то конкурировал, чего-то добивался — и вдруг до него дошло, что так больше нельзя, что он вообще-то тоже живое существо и имеет право пожить немного так, как хочется именно ему.

И знаете, что? Вы можете к своим тридцати, сорока или пятидесяти годам не быть боссом, не зарабатывать миллионы, не владеть бизнесом и даже собственным авто. Но если вы живете так, как хотите, это уже делает вас сильнее других.

Текст публикуется с разрешения автора

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