Что надеть на свадьбу современному джентльмену: четыре актуальных варианта

Кроме классического темного костюма современная мода предлагает множество вариантов

В преддверии свадебного сезона хочу поговорить о костюмах и важных деталях гардероба, на которые стоит обратить внимание при подготовке к этому важному событию. Безусловно, я убежден, что для нового, идеально сидящего костюма современному мужчине не нужен повод, но с другой стороны, если приятный повод есть, то почему бы не обновить гардероб. Предлагаю сегодня забыть о классическом однобортном костюме темного цвета и рассмотреть более интересные варианты.

Светлый костюм изо льна

Пожалуй, самый беспроигрышный вариант весной и летом. Такой костюм идеален, независимо от формата свадьбы: будь то масштабная выездная церемония на открытом воздухе или небольшая свадьба в кругу родственников и близких друзей в любимом ресторане.

Выбирая ткань для такого костюма, советую обратить внимание на легкие (сочетание льна с шелком или льна с шелком и хлопком), но при этом фактурные и, конечно же, качественные ткани. Пиджак может быть как однобортным, так и двубортным, с прямоугольным или шалевыми лацканами.

Отличным вариантом для свадьбы станет и светлый костюм-тройка с жилетом в тон или жилетом контрастного цвета. Сорочку советую выбирать однотонную (белую или же светлых оттенков). Темные сорочки и сорочки с принтом предлагаю оставить для других случаев.

Смокинг

Если вы задумали большую светскую свадьбу с дресс-кодом black tie, вам точно понадобится черный смокинг с атласным воротником и лацканами, строгие брюки (могут быть как с атласными лампасами, так и без), белоснежная сорочка, бабочка из шелка (с прямыми углами и обязательно завязывающаяся) и пара лаконичных запонок.

И, если уже идти до конца и придерживаться всех основных правил этого дресс-кода, не забывайте о важных нюансах:

необходим шелковый пояс-кушак или подтяжки в паре с жилетом;

сорочка должна быть с одинарными манжетами для запонок, а застежка такой сорочки должна быть спрятана ­под планку.

Хотите менее формальный вариант? Тогда советую обратить внимание на смокинги винного, василькового или изумрудного оттенка в сочетании с черными брюками. Отдельного внимания заслуживает одно из моих любимых сочетаний: белый смокинг + белая сорочка + черная бабочка + черные брюки.

Пиджак + брюки контрастного цвета

Если вы давно хотели разнообразить вечерний гардероб (да, я считаю, что идеально сидящий bespoke костюм слишком хорош, чтобы надеть его всего один раз), воспользуйтесь случаем и обратите внимание на сочетание пиджака яркого цвета (однотонного или в клетку) и классических брюк контрастного цвета (одинаково хорошо с таким пиджаком смотрятся как темные, так и брюки светлых оттенков). Однако помните, что даже в самых смелых экспериментах с цветом, кроем и фактурой ткани, самое важное в пиджаке – это посадка в плечах. Также важно учитывать ваш тип фигуры, чтобы правильно подобрать крой пиджака, форму лацкана, оптимальную высоту талии (брюк) и длину. Что касается длины классических брюк (а в случае свадьбы лично я все-таки отдаю предпочтение классической длине), то они должны слегка прикрывать косточку на лодыжке.

Жилет + брюки + сорочка

Жилет классического кроя – безусловный тренд этого сезона, поэтому все чаще мужчины выбирают именно его вместо пиджака. Этот вариант предполагает более расслабленный формат свадьбы. Если же ваша церемония пройдет на берегу моря, то отличным вариантом (помимо классических брюк) станут укороченные брюки с манжетами. Что касается сорочки, то оптимальным вариантом вне времени будет светлая сорочка силуэта slim fit из хлопка с шелком или льна с шелком.

Аксессуары

Я убежден, что в этот день они просто незаменимы, независимо от того, какой на вас костюм. При желании шелковый нагрудный платок, яркий галстук-бабочку или аксессуары в петличку можно подобрать в тон платья или аксессуаров невесты.

И еще. Какой бы вариант вы не выбрали – важно помнить, что костюм для торжественных мероприятий требует особого внимания к деталям и должен, в первую очередь, безупречно на вас сидеть, поэтому покупать готовый – далеко не самое лучшее решение. Просто доверьтесь опытному портному, который сделает все, чтобы в тот самый день, когда она произнесет заветное “да”, вы были абсолютно уверены в себе и выглядели превосходно.

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