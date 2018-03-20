Что лежит в основе счастливого брака. Блог Ирины Говорухи

По принципу просто “нравится” можно выбрать туфли. Для счастливой совместной жизни этого недостаточно

Во все времена молодых людей женили по принципу “стерпится-слюбится”. Особенно в послевоенные годы, когда большинство пыталось обрести почву под ногами. Закрыть образовавшуюся брешь и избавиться от страха одиночества. Незамужних 19-летних дочерей отцы сажали на телеги и возили по деревням, как бы предлагая: “Возьмите, ради Бога. И мастеровитая, и добрая”. В XVIII веке поместные дворяне сопровождали своих дочерей на “ярмарки невест”. Браки под девизом “стерпится-слюбится” штамповались сотнями. Никто даже не задумывался, что любовь – не синоним слова “терпеть”. Любовь – это, прежде всего, счастье.

Моя двоюродная бабка – красивая женщина с глазами, как у Мишель Пфайффер, вышла замуж по протекции старшего брата. На то время ей уже исполнилось 28 лет. Сваты выпили магарыч, умяли миску вареников и ударили по рукам. Парень считался хорошей партией, потому то имел пасеку, она – богатой невестой, так как все лето торговала клубникой. Этого посчитали достаточно для создания семьи. Забыли сущую мелочь: молодые люди никогда друг другу даже не симпатизировали. В итоге получился пшик. Пара родила детей, построила домишко и прожила пятьдесят лет соседями.

Жить не со своим человеком – означает круглосуточно носить платье на три размера меньше

В школе у нас была учительница труда. Милая 26-летняя женщина. Она учила нас наматывать нитки на шпульку, делать бутерброды и вышивать тамбурным и стебельчатым швом. Вязать шали, мастерить из желудей вазы, из кофейных зерен – портретные рамки, а вот в личной жизни ей не везло. Может, потому что одна нога была короче другой, а может просто еще не встретила своего человека. Ее пытались сосватать все: от завуча до технички. Предлагали своих братьев, овдовевших отцов, деверей. Она скромно улыбалась, отнекивалась, а потом сдалась под напором настойчивой учительницы химии и вышла замуж без любви, рассчитывая на то, что стерпится-слюбится. Очень быстро угасла, сникла и перестала рассказывать на уроках веселые байки. Вязать столбиком и выкладывать из гороха панно. Притерпеться – притерпелась, но так его и не полюбила.

Можно приводить примеры до бесконечности: Фиона из “Поющих в терновнике”, Татьяна Ларина, мадам Бовари, Анна Каренина и Маргарита. Все терпели, молчали, испытывали чувство жалости и чувство вины.

Только любовь – это не жалость и не “назло и вопреки”. Отношения строятся не ради отношений, а ради любви. Жить не со своим человеком – означает круглосуточно носить платье на три размера меньше и испытывать дискомфорт. Мучиться от того, что швы натирают бока, но, сцепив зубы, натягивать робу снова и снова.

Хороший человек – не профессия. Выходить замуж только потому, что он хозяйственный, добрый и заботливый – не достаточно. Нужны чувства. Страсть. Гормоны и феромоны. По принципу просто “нравится” можно выбрать туфли-стилеты, отпускной тур, блюдо в ресторане и картину в большую комнату. Для счастливой совместной жизни этого недостаточно.

Текст публикуется с разрешения автора

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