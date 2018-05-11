Что есть и как отдыхать, чтобы избавиться от стресса. Блог Оксаны Скиталинской

Когда мы слышим рекомендации по поводу того, чтобы снизить уровень стресса в своей жизни, то пропускаем такие советы мимо ушей

Стресс – неотъемлемая составляющая современной жизни. И именно стресс делает жизнь каждого из нас слишком быстрой и утомительной.

Просить людей жить в меньшем стрессе – это все равно, что просить рыбу жить в меньшем количестве воды. Выброс гормонов стресса запускает каскад реакций, в частности, учащенное сердцебиение и повышение артериального давления, которые организм может терпеть только в течении короткого времени.

Когда же стрессовая реакция повторяется постоянно и долго, начинается повреждения тканей и всего организма. А это, так называемые, стерильные воспаления на клеточном уровне, мутации, накопления "поломок" в клетках и выход из строя системы их "ремонта", проще говоря – ускоренное старение, болезни и преждевременная смерть.

Недаром говорят, что все болезни – от нервов.

Постоянная стрессовая реакция "по каплям" такая же разрушительная, как китайские пытки водой. Поэтому целью каждого из нас должна стать профилактика факторов, усугубляющих стресс. Но как это сделать?

В 2011 году в канадском университете Макмастера завершили исследование, в результате которого выяснили, что кишечник, точнее, его микрофлора, способны влиять на наше психическое состояние.

Оказалось, что низкий процент определенных полезных бактерий влияет на высокий уровень гормонов стресса и низкий уровень белка BDNF, дефицит которого связывают с депрессией и тревожностью. Итак, важна пища.

Рацион влияет на риск повышения проницаемости кишечника, а также на потерю бактериального разнообразия и буквальное вымирание целых "племен" полезных бактерий. Высокое содержание в рационе углеводов и сахара способствует формированию "воспалительной микробиоты".

Особенно негативно влияет фруктоза. Это различные сладкие напитки и соусы с глюкозно-фруктозным и кукурузным сиропом, сладости "без сахара", но на фруктозе, а также большое количество сладких сухофруктов и фруктов, свежевыжатые соки и смузи из них.

А вот ягоды, кофе, какао, куркумин, полезные жиры (орехи, семена и оливковое масло), листовая зелень, свежая капуста, авокадо, перец, огурцы, цуккини, баклажан, лимон, лайм, квашеная капуста и огурцы, напиток из цикория, сырые лук и чеснок, сырые листочки одуванчика, тушеный лук, кефир и йогурт имели положительный эффект.

Движение

Современный мир обеспечил нас и даром, и проклятием. Дар – ибо мы не рабы, которых заставляют работать до изнеможения, а проклятие – потому жизнь стала слишком мягкой и комфортной.

Для снижения стресса нельзя переоценить значение регулярных физических нагрузок. Они помогают ликвидировать побочные продукты метаболизма, которые накапливаются в организме и разрушают его, способствуют синтезу гормонов счастья.

Будьте здоровыми эгоистами – это поможет сохранить жизнь

Кроме того, регулярные физические занятия изменяют микробиом кишечника благодаря увеличенному синтезу кишечными микроорганизмами короткоцепочечных жирных кислот. Они защищают от воспалений, мутаций клеток, повышенной проницаемости, ослабления иммунитета и аутоиммунных заболеваний. Поэтому хотим мы или нет, но каждый день должны находить возможность дать работу своим мышцам. Лучше ходить, в частности, по лестнице, отжиматься от пола или подоконника, а также делать планку.

Релакс и медитация

Невозможно пробыть в отпуске весь год, но возможно уметь расслабляться и медитировать, чтобы получить подобные и, возможно, даже лучшие результаты.

В выходные дни не стоит срываться с кровати и мчаться на пробежку. Можно просто полежать и почувствовать минуты блаженства, а ежедневно по одной-две минутах медитировать. А уже потом бегать, ходить, прыгать и танцевать.

Словом, именно питание и физическая активность остаются лучшими способами улучшить здоровье. Поэтому, что бы там ни было (завал на работе или дома, дети, внуки, родственники), будьте здоровыми эгоистами – это поможет вам сохранить жизнь.

Текст публикуется с разрешения автора.

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