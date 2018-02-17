Что есть, чтобы не стареть. Блог Татьяны Годард

Полезные для красоты продукты можно найти в любой сезон, даже зимой

Продукты, полезные для красоты, обычно обладают ярко выраженным anti-age эффектом, то есть помогают сохранить здоровье и молодость. Причем их можно найти не только в сезон свежих овощей и фруктов, но и в холодное время года. Чтобы выглядеть моложе своих лет, сохранить свежее лицо, красивые блестящие волосы, здоровые ногти и зубы, а также стройное тело и отличное настроение, необходимо правильно подпитывать организм изнутри. Для этого достаточно ввести в рацион несколько вкусных и вполне доступных продуктов.

Фитоэстрогены

Главный залог женской красоты — эстроген, который называют гормоном молодости. Кожа становится дряблой не “от возраста” и даже не столько от неправильного питания, а от того, что организм женщины вырабатывает с годами все меньше эстрогенов. Благо, это не приговор: для того чтобы кожа была молодой и красивой, нужно включить в свой рацион продукты, которые содержат подобные эстрогену вещества — фитоэстрогены.

Так же, как и эстрогены, их аналоги делают кожу молодой и упругой, разглаживают уже имеющиеся морщины и препятствуют образованию новых. Кроме того, они улучшают структуру ногтей и волос, выводят из организма токсины, нормализуют вес.

Фитоэстрогены делят на несколько групп, каждая из которых представлена определенным набором продуктов. Так, лидеры по содержанию лигнанов — семена льна. В них рекордное содержание не только эстрогенов, но еще и полисахаридов, полезнейших жиров, витамина Е. Все это просто необходимо коже, волосам, ногтям и здоровью организма в целом. Кроме того, лен прекрасно чистит организм и нормализует работу кишечника. А хорошая работа кишечника — это залог прекрасной кожи. Приятный бонус — похудение: если кишечник работает нормально, все полезные вещества хорошо усваиваются и вам нужны порции еды гораздо меньших размеров.

Для того чтобы семена льна оказывали наилучший эффект, их необходимо либо замачивать на ночь в теплой воде или кефире, либо принимать льняные отруби с большим количеством жидкости. Примерное количество – две столовые ложки в день.

Еще один мощный источник лигнанов и поистине волшебное средство для красоты – кунжут. Он отлично очищает организм от токсинов, вредных продуктов метаболизма. Семена кунжута, как и лен, можно добавлять в любые блюда: и в салаты, и в основные блюда, и в десерты. Рекомендованная суточная порция – 20-30 грамм. Перед употреблением семена нужно слегка подогреть на сковороде, чтобы они “раскрылись” и отдали все полезности. Перемолотый кунжут – отличная основа для масок и домашних кремов.

Ценнейший фитоэстроген – изофлавониды. В частности, их много в чечевице. Она содержит ресвератрол, защищающий ДНК от повреждения и старения. В чечевице также высокое содержание витамина А, необходимого для здоровья кожи, волос, ногтей и зубов. Витамин В1 в ее составе укрепляет нервную систему, а витамин В2 полезен для крови. А еще в чечевице высокое содержание витамина Е – самого главного гаранта молодости.

Кроме того, содержащийся в чечевице триптофан стимулирует выработку серотонина, так называемого гормона счастья.

Немало изофлавонидов и в обычной овсянке. Здесь весь набор витаминов красоты, которые важны для здоровья кожи, волос, ногтей, зубов: В1, витамин Е, цинк, магний, железо и даже кальций. А инозитол помогает снизить уровень холестерина в организме и предотвращает образование холестериновых бляшек. Плюс, клетчатка из овсянки прекрасно чистит кишечник, что тут же отражается на качестве кожи и здоровья в целом. Самые эффективные маски для лица с эффектом лифтинга – на основе овсянки.

Овощи и фрукты

Коктейль из зелени, зеленых овощей и фруктов обеспечит суточную норму антиоксидантов, главных источников молодости и энергии. Зеленые овощи и фрукты не зря называют “природными гормонами” — они максимально замедляют процессы старения.

Наверное, вы слышали шутку, что от капусты растет грудь? Пока это научно не доказано, но доля истины здесь все же есть. Капустный Витамин U стимулирует выработку коллагена и рост соединительной ткани. Косвенно это может влиять и на рост молочных желез. Плюс, многие ученые считают, что фитоэстроген в составе капусты стимулирует выработку пролактина и прогестерона. Это влияет на выработку железистой грудной ткани. От этого грудь увеличивает объем.

К тому же, капуста содержит фолиевую кислоту, необходимую для хорошего метаболизма, тартоновую кислоту, тормозящую запасание жиров и холин, нормализующий жировые обменные процессы. Поэтому, включив этот овощ в регулярное употребление, вы еще и похудеете.

Морковь, свекла, тыква, как и все овощи красного и желтого цвета содержат много витамина А, который спасает от ранних морщин. В свекле также есть цинк, полезный для волос, кожи и ногтей. Кроме того, цинк стимулирует выработку необходимого для упругой молодой кожи коллагена.

Отлично замедляют процессы старения яблоки. Их пектин и клетчатка улучшают работу ЖКТ, очищают организм от токсинов и лишней жидкости. А параллельно насыщают кожу влагой.

Богатейший источник витамина С и прекрасный детоксикант – лимон. Его по праву называют суперомолаживающим продуктом. Лимон выводит токсины, нормализует необходимые для стройности обменные процессы, делает кожу чистой и сияющей.

Морковь, свекла и тыква, как и все овощи красного и желтого цвета содержат витамин А, который спасает от морщин

Фитоэстрогены также присутствуют в разнообразных травах. Это шалфей, корень женьшеня, арника, ромашка, липа, корень солодки. В красном клевере ученые нашли смягчающие климактерические симптомы изофлавониды и куместаны.

Полезные жиры

Для красоты и молодости необходимы полезные жиры. Ешьте рыбу либо принимайте рыбий жир. Витамины группы В в составе рыбы улучшат состояние кожи и волос, а витамин Е сохранит молодость. Фосфор и фтор нужны для здоровья зубов, а селен — для нормальной работы гормонов и хорошего настроения.

Сухая кожа быстро старится. Самый эффективный способ напитать ее изнутри — включить в регулярное употребление оливковое масло. Оно является признанным лидером среди всех растительных масел по обеспечению красоты и здоровья. Оливковое масло — мощнейший антиоксидант, оно чрезвычайно полезно для кожи, волос и здоровья организма в целом.

Еще один чрезвычайно полезный источник жира — авокадо. Мякоть спелого плода насыщена питательными омолаживающими веществами: витаминами С и Е, витамином А, омега-3 жирными кислотами, которые делают кожу упругой и эластичной. И авокадо, и оливковое масло — самые полезные ингредиенты для масок молодости.

И не забывайте, что для красоты и здоровья необходима обычная чистая вода. Пейте от полутора до двух литров воды в день, и ваш организм, кожа и волосы будут вам очень благодарны!

По словам Андре Моруа, “стареть – это всего лишь дурная привычка, на которую занятые люди не имеют времени”. На самом деле, быть здоровым, молодым и красивым не сложно: следите за состоянием здоровья, ведите активный образ жизни, ешьте правильную еду и цените то хорошее, что у вас есть. Рецепт простой и не отличается оригинальностью, однако чрезвычайно эффективен. А главное – его совсем не сложно придерживаться.

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