Что если вас обсуждают за спиной. Телеведущая Маша Ефросинина о том, как справляться со сплетнями

Общественное мнение может существенно портить нашу жизнь. Как с этим бороться?
Не существует единого ответа на вопрос: «Как перестать обращать внимание на мнение окружающих». Все, что касается общественного мнения связано с устройством вашего характера, эмоциональностью, восприимчивостью, чувствительностью. Я, например, очень чувствительна и меня легко обидеть. Это правда. Меня до сих пор, несмотря на миллионы подписчиков, может нормально так вышибить какой-нибудь оскорбительный комментарий.
Так что главное – это вопрос вашей восприимчивости. Я, как человек, с утра до ночи погруженный в то, что меня обсуждают, стараюсь над этим работать. Потому что я действительно считаю, что общественное мнение не должно никоим образом на вас влиять.
У меня есть одна история, очень простая и банальная, но показательная. Обычная школа, обычная преподаватель математики слышит в учительской краем уха, что ее обсуждают: «У Лены большой и кривой нос». Лена, в целом тоже комплексуя из-за своего носа, понимает, что раз это все видят – нужно что-то делать. Берет в долг, идет на операцию, проходит все неудачно – что-то портачат с перегородкой, форму тоже не ахти какую сделали. В общем – жопа у Лены, а не нос. Приходит Лена в школу после восстановления, а коллеги у нее спрашивают: что произошло? Она отвечает: «Так я переделала. Слышала, что вы тут на всю учительскую обсуждали мой нос». – «Твой? Да нет, это я рассказывала про свою соседку Лену».
Очень примитивная ситуация, но она многое доказывает и показывает.
- Мы слышим свое. Общественное мнение – это прямой удар по вашим комплексам. Вы слышите и распознаете то, что у вас самих болит.
- Вы тратите настолько много времени для переваривания того, что о вас сказали, подумали и к чему это все приведет, что вы отвлекаетесь от реально важных дел в вашей жизни: семьи, работы, хобби, удовольствий. Вы дарите людям, которые просто чешут языками ценнейшее, что у вас есть – время вашей жизни. Если вы пускаете общественное мнение в вашу жизнь, вы еще и конкретно можете себе навредить – не только с внешностью, но и с работой, и личной жизнью. Вдумайтесь, какая это колоссальная ошибка. Вы проживаете свою жизнь, а люди при этом просто говорят.
Люди тратят на вас или ваше событие ровно полторы секунды своей жизни
У меня есть эффективный прием, с помощью которого я восстанавливаюсь. Я открываю ленту в Facebook – аналог общественного мнения. Каждый из постов там можно сесть и обсуждать часами, но мы этого не делаем, потому что у нас есть своя жизнь. То есть, ваша жизнь для кого-то – это всего лишь лента в Facebook. Никто не обдумывает ее так, чтобы она кардинально влияла на ход чьих-то событий и мыслей. Люди тратят на вас или ваше событие ровно полторы секунды своей жизни и пролистывают дальше. Так почему вы должны отдавать большую часть своей жизни, думая о том, что же эти люди о вас скажут?
Живите своей жизнью. Не впускайте туда никого. Наполняйте ее сами красками. Умейте делиться горем и радостью – но только с теми, кому это действительно важно. И забейте на общественное мнение.
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени
Больше блогов здесь
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования