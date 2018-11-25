Что если вас обсуждают за спиной. Телеведущая Маша Ефросинина о том, как справляться со сплетнями

Общественное мнение может существенно портить нашу жизнь. Как с этим бороться?

Не существует единого ответа на вопрос: «Как перестать обращать внимание на мнение окружающих». Все, что касается общественного мнения связано с устройством вашего характера, эмоциональностью, восприимчивостью, чувствительностью. Я, например, очень чувствительна и меня легко обидеть. Это правда. Меня до сих пор, несмотря на миллионы подписчиков, может нормально так вышибить какой-нибудь оскорбительный комментарий.

Так что главное – это вопрос вашей восприимчивости. Я, как человек, с утра до ночи погруженный в то, что меня обсуждают, стараюсь над этим работать. Потому что я действительно считаю, что общественное мнение не должно никоим образом на вас влиять.

У меня есть одна история, очень простая и банальная, но показательная. Обычная школа, обычная преподаватель математики слышит в учительской краем уха, что ее обсуждают: «У Лены большой и кривой нос». Лена, в целом тоже комплексуя из-за своего носа, понимает, что раз это все видят – нужно что-то делать. Берет в долг, идет на операцию, проходит все неудачно – что-то портачат с перегородкой, форму тоже не ахти какую сделали. В общем – жопа у Лены, а не нос. Приходит Лена в школу после восстановления, а коллеги у нее спрашивают: что произошло? Она отвечает: «Так я переделала. Слышала, что вы тут на всю учительскую обсуждали мой нос». – «Твой? Да нет, это я рассказывала про свою соседку Лену».

Очень примитивная ситуация, но она многое доказывает и показывает.

Мы слышим свое. Общественное мнение – это прямой удар по вашим комплексам. Вы слышите и распознаете то, что у вас самих болит. Вы тратите настолько много времени для переваривания того, что о вас сказали, подумали и к чему это все приведет, что вы отвлекаетесь от реально важных дел в вашей жизни: семьи, работы, хобби, удовольствий. Вы дарите людям, которые просто чешут языками ценнейшее, что у вас есть – время вашей жизни. Если вы пускаете общественное мнение в вашу жизнь, вы еще и конкретно можете себе навредить – не только с внешностью, но и с работой, и личной жизнью. Вдумайтесь, какая это колоссальная ошибка. Вы проживаете свою жизнь, а люди при этом просто говорят.

Люди тратят на вас или ваше событие ровно полторы секунды своей жизни

У меня есть эффективный прием, с помощью которого я восстанавливаюсь. Я открываю ленту в Facebook – аналог общественного мнения. Каждый из постов там можно сесть и обсуждать часами, но мы этого не делаем, потому что у нас есть своя жизнь. То есть, ваша жизнь для кого-то – это всего лишь лента в Facebook. Никто не обдумывает ее так, чтобы она кардинально влияла на ход чьих-то событий и мыслей. Люди тратят на вас или ваше событие ровно полторы секунды своей жизни и пролистывают дальше. Так почему вы должны отдавать большую часть своей жизни, думая о том, что же эти люди о вас скажут?

Живите своей жизнью. Не впускайте туда никого. Наполняйте ее сами красками. Умейте делиться горем и радостью – но только с теми, кому это действительно важно. И забейте на общественное мнение.

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