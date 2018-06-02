Что делать, если человек отравляет вашу жизнь. Блог Татьяны Годард

Наверняка вы замечали, что после общения с определенными людьми вы себя чувствуете физически изможденными и эмоционально опустошенными

Таких людей называют энергетическими вампирами, или “токсичными”, но я бы сказала, что это просто неполезные нам люди. Как их распознать, стоит ли с ними общаться и если да, то как наладить здоровый контакт?

У всех бывают сложные периоды в жизни. Но они заканчиваются, и мы возвращаемся в наше привычное состояние. А у так называемых токсичных людей определенный стиль поведения сохраняется всегда, вне зависимости от того, как складывается у них жизнь. Они вечно всем недовольны, отчаянно завистливы, патологически обидчивы, желчны, манипулятивны. С ними дискомфортно, они пожирают энергию, унижают, обесценивают.

Проблема в том, что зачастую они не идут на открытый конфликт (хотя бывают, конечно, и явные агрессоры) и рационального повода прекращать с ними общение вроде бы нет. И мы не понимаем, почему мы все время себя плохо чувствуем и энергия на нуле. Особенно сложно, если это давняя подруга, или, того хуже, близкий родственник или член семьи – мы не хотим верить, что они отравляют нам жизнь. Но да, бывает и так.

Люди, которых принято называть токсичными, в большинстве случаев не желают вам зла. Они просто несчастливы и неспокойны, не умеют видеть то хорошее, что у них есть, не знают, как правильно организовать свою жизнь, не уверены в своих силах, у них нет гармонии с собой. Кроме того, в силу деструктивного воспитания или по другим причинам они не способны управлять своими эмоциями, не следят за словами и не контролируют действия. При этом они считают, что все, что делают – это нормально, потому что так было в их семье и к таким отношениям они привыкли.

Как же распознать людей, которые вас эмоционально и физически опустошают, чтобы либо свести отношения с ними до минимума, либо попытаться выстроить с ними границы и создать более здоровую коммуникацию? Вот основные типы токсичных людей.

Жертва

У них всегда все плохо. Они жалуются на плохую погоду, несправедливого требовательного босса, неблагодарных детей, невнимательных мужей (жен), низкую зарплату, болезни, преступную власть и так далее. Они постоянно либо грустны, либо обижены, либо агрессивны. Им не интересно, как у вас дела. Главное – успеть по максимуму вылить свое недовольство.

То есть, такие люди используют собеседника как мусорное ведро, а когда оно переполнено их жалобами, отправляются искать новое. А если их не хотят слушать, обвиняют в черствости и начинают манипулировать.

Манипулятор

Они постоянно заставляют вас чувствовать себя виноватыми. Например: “Я для тебя столько сделал (а), ты так мало уделяешь мне времени”. Внимания и заботы им всегда мало, они требуют еще и еще, не считаясь с вашими желаниями, самочувствием, временем. Они снимают с себя ответственность за свою жизнь, перекладывая ее на ваши плечи. И горе вам, если вы не достаточно хорошо, по их мнению, справляетесь с возложенной на вас миссией.

Они будут звонить вам в любое время дня и ночи, чтобы обвинить и заставить чувствовать вину и стыд за то, что вы не достаточно хороши. “Если ты не будешь делать то, что я хочу, то я заболею и умру, и это будет на твоей совести”.

Ненасытный

Таким людям нужно много внимания. У них низкая самооценка, которую они пытаются повысить за счет признания своей значимости другими людьми. Им всегда нужны “свободные уши”, аудитория, которая им рукоплещет. Если они вам звонят, то говорят часами – разумеется, это монолог: им не интересно ваше мнение, им важно только ваше присутствие и одобрение.

Они питаются вашими эмоциями и энергией, неустанно переключая внимание на собственную персону. А если вы пытаетесь уйти, они переходят к роли манипулятора.

Важно уметь расставить границы

Завистник

Им всегда кажется, что у вас всего больше, чем у них, причем не заслуженно. Вы успешнее во всех сферах жизни, но только потому, что вам “повезло”. Их любимая фраза “хорошо тебе!” Они заставят вас постоянно чувствовать себя виноватыми, потому что “вам хорошо”, а им нет. Такие “друзья” охотно выслушают вас, когда вам плохо, а вот радоваться за вас им не по силам, успех ваш они не вынесут. Они будут заставлять вас делиться всем, что у вас есть, а если вы не захотите, попытаются отнять силой.

Именно зависть порождает желчность и язвительность, злые комментарии, язвительные шутки и юмор с издевкой, сплетни. А если вы возмущаетесь, они говорят: “Ну какой ты обидчивый, я же шучу!” Им важно, чтобы вы выглядели как можно в худшем свете — и для них, и для окружающих, и для вас самих. Они вас обесценивают и понижают вашу самооценку.

Паникер

Они всегда тревожны, и когда звонят вам, с дрожью в голосе спрашивают: “У тебя все хорошо? Точно? Что-то голос у тебя грустный”. И вы начинаете судорожно вспоминать, что же в вашей жизни не так, невольно впадая в беспокойство.

Эти люди создают панику всегда. Они не верят в ваши идеи, страшатся перемен, убеждая себя и вас, что все равно ничего не получится, что-то непременно пойдет не так и лучше “держаться за то, что имеешь”. Часто вам передается нервозность паникера, и вы под его эмоциональным давлением не способны адекватно оценивать ситуацию и принять правильное решение.

Если долго общаться с такими людьми вы становитесь все более подозрительным, нерешительным и нервозным, начинаете воспринимать все в черном цвете. Это неизбежно оказывает негативное влияние на вашу личную жизнь, карьеру, здоровье.

Что делать, если вы понимаете, что в вашей жизни есть человек, общение с которым не идет вам на пользу? Прежде всего, разобраться, этот человек такой, как есть, “по жизни”, либо у него просто сейчас сложный период. Не бойтесь открыто говорить, объяснять, что именно доставляет вам дискомфорт в ваших с ним отношениях, что ранит. Старайтесь не обвинять, но объяснять свои чувства. Важно уметь расставить границы, рассказав, как с вами можно обращаться, а как нет, что вы можете дать, а что нет – чтобы вы не действовали в ущерб себе.

Если человек не идет на контакт и продолжает вести себя, как раньше, придется либо прекращать отношения, либо свести ваше общение до минимума. Даже если это близкий родственник. Не стоит общаться с кем-то в ущерб себе, ведь, в конце концов, яд, полученный от этого человека, станет не только отравлять вашу жизнь и негативно отразится на здоровье, но и испортит отношения с по-настоящему ценными и близкими вам людьми.

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