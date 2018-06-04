Что делает людей счастливыми на работе. Объясняет британский психолог

Счастье и удовлетворенность на работе зависят не столько от суши на обед и сообщений на столе, сколько от отношения начальства

Блог написан в соавторстве с профессором Университета Манчестера Иваном Робертсоном.

Когда Google назначила инженера-программиста Чед-Менг Тана на должность “Отличного парня в Google”, его карьера, да и вся культура Кремниевой долины, совершила резкий поворот.

Менг – бодрый сотрудник, которого ценят за мотивационные качества, – перешел от разработки мобильных поисковых инструментов до распространения счастья в компании. Счастье стало его работой.

Google не была первой организацией, нанявшей кого-то лишь для одной задачи – сделать сотрудников удовлетворенными. В 1999-м, когда Google еще была стартапом, французский модный бренд Kiabi назначил Кристину Ютард на должность главного специалиста по счастью. Она была одной из первых в мире, кто исполнял подобную роль.

Но как только это сделала Google, счастье сотрудников стало ключевым параметром измерения, и другие организации последовали ее примеру. Через три года после назначения Менга гигант в сфере фастфуда McDonald’s даже перевел Рональда Макдональда с позиции талисмана компании на позицию специалиста по счастью.

Эта должность остается популярной. На сайте LinkedIn можно знайте более 1 тыс. человек, которые ее занимают. Однако, если внимательно изучить, что же делает сотрудников счастливыми, то окажется, что многие компании понимают этот вопрос неправильно.

Правильная инвестиция

Известно, что счастливые сотрудники эффективны и, значит, генерируют больше прибыли.

Еще одна выгода состоит в том, что счастливые сотрудники не ищут возможностей покинуть корабль. Это снижает затраты на набор новых работников и также увеличивает прибыль. Поэтому большинство организаций, инвестирующих в развитие культуры счастья, рассматривают такие вложения как выгодные.

Например, Expedia, предоставляющая множество льгот, выделяет также $14 тыс. на человека в год на путешествия. Другие фирмы предлагают неограниченные отпуска, бесплатную еду и даже офисные игрушки, лишь бы поддерживать уровень счастья на должном уровне.

Но ключ к счастью сотрудников не в форме сумочек и не в столах для пинг-понга. Как показывает опыт, одним из самых востребованных работодателей Британии Expedia сделали корпоративная культура и возможности карьерного роста, а не физическая среда внутри офиса.

Содействие благополучию

Существует большая разница между уловками для счастья и работой в культуре, нацеленной на благополучие – той, которая ценит людей, управляет ими, поощряя и вознаграждая, но не отыскивая ошибки, а также позволяет работать гибко и обеспечивает баланс между работой и отдыхом. Исследования показывают, что именно это – ключи к настоящему счастью.

Исследование 2017-го года, в рамках которого изучались стартапы, обнаружило, что в 57% таких компаний, по меньшей мере, один сотрудник работал удаленно или по собственному графику. Компании, участвовавшие в исследовании, отмечали, что это был логистический выбор. Человек, лучше всего подходивший на такую должность, мог быть не местным, а в офисах оставалось больше пространства.

Но есть тут и еще одна выгода – подразумеваемые доверие и автономия, позволяющие сотрудникам работать удаленно, способствуют большему счастью, чем затаскивание их офис, полный бесплатного кофе и фруктов.

Как говорил в 1851-м году британский реформатор Джон Раскин, “чтобы люди были счастливы на работе, нужны три вещи: они должны подходить для этой работы, не должны делать слишком много и должны ощущать успех, когда ее выполняют”.

Держитесь подальше от людей, которые пытаются умалить ваши амбиции

Типы личности

Исследования также показывают, что счастье сотрудников определяется их характерами. В проведенном нами большом исследовании при участии 3,2 тыс. нанятых работников из разных компаний и секторов, выяснилось, что определенные типы личности переживали больше “хороших дней на работе”, чем другие.

Оказалось, что сотрудники, которые высоко ценят положительные эмоции и энтузиазм, не склонны к депрессивным настроениям вроде грусти, безнадежности и одиночества, а также те, кто “берутся за задания и их выполняют”, имеют наибольшее число хороших дней на работе.

У тех, кто имел все три такие характеристики, было 79% хороших дней, а те, у кого какой-то не доставало, лишь 59%.

Идея в том, что работодателям стоит стремиться нанимать людей, обладающих такими качествами. Впрочем, некоторые из тех, кому не достает некоторых нужных характеристик, могут обладать нужными для работы навыками. Если вы нанимаете кого-то и при этом держите в уме вопрос счастья, то помните, что удовлетворенность на работе в больше степени зависит от корпоративной культуры, в которой ценят сотрудников, доверяют им, гуманно и сострадательно ими управляют, а также обеспечивают баланс работы и личной жизни.

В своей недавней книге мы привели результаты изучения работодателей вроде Rolls Royce и John Lewis Partnership, которые показали, что подобная культура повышает показатели эффективности.

Счастье и удовлетворенность на работе зависят не столько от суши на обед и сообщений на столе, сколько от отношения начальства. Как однажды написал Марк Твен: “Держитесь подальше от людей, которые пытаются умалить ваши амбиции. Это делают маленькие люди, а по-настоящему великие заставляют вас чувствовать себя так, словно и вы можете стать великим”.

Перевод НВ

Впервые опубликовано на The Conversation.

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