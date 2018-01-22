Четыре заблуждения об одиноких людях. Блог Беллы ДеПауло

Людей, решивших не заводить семьи, принято считать плохими друзьями и родителями. Исследования опровергают такие заблуждения

В первой части своих рассуждений я уже развеяла четыре мифа об одиночках. Предлагаю разобраться с еще четырьмя заблуждениями.

Миф 1. Одиночки совершенно неспособны поддерживать связи с другими людьми.

Что показывают исследования. У одиноких людей больше друзей, чем у женатых и замужних. Они также более активно, чем семьянины, поддерживают контакт с братьями и сестрами, родителями, друзьями и соседями.

Миф 2. Одиночки не способны на близость и привязанность, им не свойственно ежедневно поддерживать социальное взаимодействие с другими людьми.

Что показывают исследования. У одиноких людей все это есть: у них часто есть близкие отношения с другими (в том числе и секс), им свойственна истинная преданность, а еще они чаще идут на социальный контакт в повседневной жизни, чем те, кто живет семейной жизнью.

Близость – это нечто большее, чем просто секс

Миф 3. Асексуальным людям не известна близость.

Что показывают исследования. Близость – это нечто большее, чем просто секс. Асексуальность – это сексуальная ориентация, а не социальная дисфункция.

Миф 4. Одиноких и разведенных родителей стоит винить в существующих проблемах общества, а их дети становятся преступниками.

Что показывают исследования. Многие пренебрежительные заявления о родителях-одиночках и их детях сильно преувеличены или попросту ошибочны. На самом деле, во многих смыслах дети одиноких родителей реализуются невероятно хорошо.

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Беллы ДеПауло. Републикация полной версии текста запрещена

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