Четыре стратегии манипуляторов и способы им противостоять. Блог психолога

Существуют ли такие люди, которые никогда в своей жизни не сталкивались с манипуляциями и никогда не манипулировали сами?

Ответ – нет. Но, что интересно, многие не прочь манипулировать сознанием других людей. Но если замечают, что манипулируют ими, — впадают в праведный гнев.

Почему так и что такое манипуляция?

Манипуляция — это желание получить что-то от вас или заставить вас что-то сделать без вашей доброй воли, не прямым путем. Манипулятор не желает показывать свои чувства и истинные причины, он не желает прикладывать дополнительные усилия, подвергать себя рискам. Он хочет получить выгоды и при этом остаться в тени. Манипулятор не рискует просить прямо, так как боится отказа или сам не слишком осознан, чтоб понять, чего на самом деле хочет.

Что же тогда он делает? Нажимает на разные человеческие чувства: вину, долг, страх, стыд, неуверенность. Можно сказать, играет на человеческих недостатках, сомнениях и слабостях.

Как распознать манипуляцию?

Зачастую-это не так уж сложно. Каким бы ни был виртуозным манипулятор, скорее всего, он будет использовать одну из четырех стратегий:

1.Активная манипуляция. Чаще всего ее используют люди с властью, привыкшие управлять.

Больше всего в жизни такой человек боится показать свою уязвимость и слабость, боится потерять контроль, авторитет, собственную силу и всемогущество. И чем больше он будет чувствовать угрозу самооценке, тем сильнее будет давить и бросаться обобщенными фразами, призванными надавить на чувство вины, совестливости, разумности. Их аргументы часто носят обобщенный смысл.

— Ты ж умный человек, я уверен, что ты примешь нужное решение.

— Только глупцы могут так поступить.

— Это твой долг так поступить. Ты же не можешь всех подвести.

2.Пассивная манипуляция. Изюминка этой манипуляции в том, что манипулятор здесь принимает роль жертвы или такого беспомощного, недалекого человека.

Он как будто бы сдается и соглашается со своей участью “бедняжечки”. И будет вас всегда возвышать, хвалить, а себя унижать и тем самым, проигрывая, побеждать.

— Я пробовал уже сто раз, но у меня так ничего и не выходит.

— Тебе легко — у тебя есть деньги, а я…

— Такой уж я, что ж поделать.

— Тебе ж раз плюнуть отчет сделать, а мне…

И вот вы уже в 20 раз делаете за него его отчет, отрывая время от себя, от семьи. Угощаете его пиццей. А он в это время наслаждается жизнью, свободным временем и собирает деньги на новенький автомобиль.

3.Соревновательная манипуляция. Есть люди, которые всю жизнь подчиняют одному принципу “выиграл или проиграл”.

Для них жизнь – это ринг. И для того, чтобы не проиграть, в ход идет все: личные недвусмысленные намеки и оскорбления, шутки про рост, вес, умственные способности. Эти люди готовы к раздаче непрошенных советов, у них на все есть свое мнение и оно, конечно же, единственно правильное. Они будут вам вспоминать промахи при каждом удачном случае, особенно прилюдно.

— А помнишь, как ты облажался, такого позора я давно не видел.

— Ты что так и не уловил сути вопроса, о чем тогда вообще с тобой говорить?

— Ну, с твоим-то ростом (весом, умишкой)…

4.Игнорирующая или манипуляция безразличия.

Манипуляторы апеллируют к чувствам, а не к разуму

Бывали ли вы в таких ситуациях. Кафе, все веселятся и только один из всех чернее тучи. Сидит и молчит. К нему подходят люди, спрашивают: “Ты как? Что-то случилось?”. “Да нет, ничего. Все хорошо”, — следует ответ умирающим тоном. Он не говорит, чего он хочет или не хочет. Не просит о внимании. Но получает его с избытком. Именно своим безразличием он вынуждает вас сделать то, что он желает.

— Ты, конечно, сам решай, я уже вообще ничего не хочу

— Нет, ты иди отдыхай, а я тут сам как-то.

Как не попасться на удочку манипулятора?

Распознать манипуляцию. Если у вас хоть немного развита чувствительность, то при общении с манипулятором вы ощутите дискомфорт или неприятное послевкусие. Доверяйте ему. Это как звук колокольчика, оповещающий о “вторжении” — не ждите набата. Спокойствие. Распознав манипуляцию важно его сохранить. Манипуляторы апеллируют к чувствам, а не к разуму. А значит, чем спокойнее вы будете, тем меньше шансов у манипулятора на успех. Не спорьте. Не вступайте в диалог с манипулятором и не пытайтесь переубедить его. Лучшее, что вы можете сделать — согласиться с тем, что у манипулятора свое мнение, а у вас свое. Оставляйте за собой право поступать по-своему. Говорите “нет”. Отбросьте желание всем угодить, всех обогреть. Разрешите себе быть не идеальным, разрешите ошибаться и чего-то не знать. Ведь ваша идеальность, желание угодить, боязнь ошибок и неуверенность в себе — вот что делает вас уязвимым перед манипуляциями.

И, конечно же, развивайте свою осознанность и чувствительность. Чем лучше вы себя знаете и слышите — тем легче вам понять и разделить чего хотите вы, а чего хотят другие.

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