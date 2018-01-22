Четыре совета для успешного fashion-бизнеса

Эффективный бизнес в моде – это математически точно высчитанное место для открытия магазина, помноженное на эффективное сотрудничество блогерами и личный бренд основателя

Fashion-индустрия – особый бизнес со своими тонкостями и нюансами. Однажды Бернард Шоу сказал, что мода – это управляемая эпидемия. И главная задача человека, ведущего свой бизнес в этой сфере, – «заразить» как можно больше людей. Точнее, привить им чувство стиля и сделать их постоянными клиентами именно своего бренда. В этом и заключается основной секрет развития компании в индустрии моды.

Для старта успешного fashion-бизнеса мало создать эксклюзивный продукт. Его нужно уметь правильно подать, продвинуть и «закрепить» на рынке.

Правильный старт

Чтобы менеджеры мировых брендов обратили на вас внимание, вы должны иметь имя, работать на рынке не один год, успешно сотрудничать с другими брендами, быть в состоянии поделиться презентацией своей компании с полным описанием бутиков и брендов, которые в них представлены.

Для правильного старта необходима оригинальная идея, четкий бизнес-план, стартовый капитал и команда профессионалов. Но нее менее важна и правильно подобранная локация рядом с потоком клиентов, который обеспечит продажи, а, следовательно, и успешное функционирование бизнеса.

Для premium брендов – это лучшие торговые центры. Для масс-маркет – места с максимальным потоком клиентов (например, возле метро). Выбор места – чистая математика: вы составляете таблички с временными промежутками, в которых отмечаете все данные о прохожих: возраст, пол, уровень дохода, «часы пик», общее количество людей. Впрочем, для luxury брендов достаточно выбрать одну из центральных улиц города неподалеку от других бутиков такого уровня. В каждой столице есть такие места: в Милане – это Monte Napoleone, Париже – Av. des Champs-Élysées, в Нью-Йорке – 5 Avenue, а в Киеве – Пассаж, Бассейная и ближайшие места в пешей доступности от них.

При условии выполнения этих базовых требований, представители бренда могут вами заинтересоваться, а после тщательной проверки «жизнеспособности» проекта и бизнес-плана – подписать контракт.

Работа с командой

Основная составляющая успешного бизнеса – команда. Для осуществления поставленных целей персонал необходимо подбирать с особой тщательностью. Условия современного рынка таковы, что приходится провести огромное количество собеседований, прежде чем попадется действительно профессиональный сотрудник. Но даже это не гарантирует его успеха в уже сформированной команде.

Для создания сплоченного и успешного коллектива можно использовать программы адаптации, аттестации и мотивации. По истечении испытательного срока принимается окончательное решение о приеме на работу, основанное на выполнении ключевых показателей эффективности (KPI).

Для продавца примером KPI может быть выполнение личного плана продаж, для маркетолога – эффективность рекламной кампании.

Уверена, для ориентирования сотрудников на результат, их необходимо напрямую привязывать к финансовому успеху компании. К примеру, у наших офисных сотрудников зарплата – это ставка и процент за выполнение KPI, а у сотрудников департамента продаж – только процент от продаж. Это позволяет отсеивать тех, кто «не успевает» и определять по-настоящему успешных и эффективных сотрудников, которым вполне обоснованно стоит платить зарплату выше рыночной.

Отдельная часть работы с персоналом – обучение. Работая с международными брендами, мы получаем доступ к информации о мировом опыте и тенденциям. Привлечение как «мировых светил» fashion-бизнеса, так и украинских коучей и тренеров обеспечивает постоянное развитие всех сотрудников компании.

Личный бренд владельца компании – это ее будущее

Правильной работе с персоналом нас учат истории таких больших компаний, как, например, LVMH, которая владеет торговыми марками Moët & Chandon, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet и другими. Данная компания работает сразу в нескольких разных отраслях, потому основной показатель каждой торговой группы – доход подразделения. Высшее руководство относится с особым трепетом к успешным топ-менеджерам, но даже они ежегодно проходят общую аттестацию и подают отчеты о работе. Впрочем, талантливые сотрудники, которые исчерпали себя в одной должности, всегда могут попробовать защитить свою кандидатуру для работы в другом подразделении или бренде.

Реклама

Бренд, работающий на международном уровне, отличается большим кредитом доверия своих клиентов во всем мире. Потому для его продвижения можно использовать разработанную в других странах стратегию, а также придумывать свои методы, адаптированные для украинского покупателя. Как правило, реклама международного бренда – это классические рекламные, PR инструменты и социальный нетворкинг.

Для luxury-брендов эффективными способами продвижения себя остаются закрытые мероприятия для постоянных и потенциальных клиентов, рассылка подарков, личные консультации стилистов, коллаборации с другими брендами этого сегмента, доступ на показы в европейские столицы для VIP-клиентов. Кроме того, обязательными остаются имиджевые коммуникации: PR-публикации, спецпроекты с лидерами мнений на страничках изданий, прямая реклама в первых разворотах глянцевых журналов, сотрудничество с медийными лицами.

Не менее важна digital-стратегия: продвижение в интернете, мессенджерах, социальных сетях. В Украине есть множество талантливых fashion-блогеров, чьи видео набирают более 500 тыс. просмотров. Впрочем, сотрудничество с блогерами – не новая практика. В свое время PR-менеджер Guess Кейт Ниари призналась, что бренд работает сразу с 60 блогерами со всего мира, так как именно они могут раскрыть все достоинства аксессуарной линейки для общественности. Бренды luxury-сегмента чаще прибегают к практике выбора сезонного «лица» коллекции, так называемого Амбассадора. Такие лица известны практически всем, кто интересуется fashion: Кьяра Ферраньи, Кристина Базан, Джули Саринана, Шей Мари и другие.

Личный бренд

Личный бренд владельца компании – ее будущее. Наличие такового привлекает не только новых инвесторов, партнеров и клиентов, но и квалифицированных сотрудников.

Для создания и поддержания личного бренда необходимо, прежде всего, поставить себе четкие цели и выработать ключевые ценности. Критериями сильного личного бренда являются публичная активность, социальная персональная активность, а также объемный багаж опыта и знаний (реализованные проекты и развивающийся бизнес).

Если ваш личный бренд силен, у вас есть все шансы выйти на качественно новый уровень ведения fashion-бизнеса. Смысл бренда владельца заключается, по сути, в лидерстве. В создании необходимых для развития компании целей и замыслов, в привитии своих ценностей всей команде, в выходе за рамки существующих границ.

Многие Дома мод ассоциируются с их главным дизайнером. Бренд Philipp Plein стал известен исключительно благодаря своему создателю – мистеру Плейну, DSQUARED2 – благодаря братьям Дину и Дену Кейтенам, Chanel – вначале благодаря непревзойденной Коко, а с 1983 года – Карлу Лагерфельду. Потому для них развитие бренда напрямую связано с личным PR. Иными словами, все, что они делают, является визитной карточкой бренда. Истории мод известны случаи, когда молодой дизайнер сначала стал знаменит благодаря работе над собственным брендом, а после его пригласили возглавить Дом мод. Именно так произошло с Джереми Скоттом и Moschino, Демной Гвасалия и Balenciaga (после работы над Vetements), а также Рафом Симонсом и Calvin Klein.

Одним словом, работая в fashion-индустрии, необходимо ценить и уважать своих клиентов, расширять аудиторию поклонников, и не забывать об основных правилах ведения каждого успешного бизнеса.

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