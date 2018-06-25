Четыре признака токсичных людей. Блог Марины Лукьяновой

Говорят, противоположности притягиваются, сильным женщинам нужны более слабые мужчины и наоборот. Это не так

Сильных людей тянет к еще более сильным. Сама по себе слабость не привлекательна. Сила всегда выберет другую силу, чтобы подать руку или подтянуться. Харизматичная личность, как центр вселенной, притягивает магнитом маленькие мирки. Она умеет воссоздать ресурс внутри и щедро делиться им с другими. Силу хочется впитать, в нее влюбляешься, желаешь отломить кусочек и оставить себе на удачу.

Однако существуют люди, которые вытягивают из нас ресурсы и жажду жизни. Попросту опустошают и ослабляют своих доноров. Их называют токсичными людьми. Они отравляют своим поведением или своим присутствием. Представьте, вы весь день занимались медитацией, ловили бабочек, проплыли 4 км. В общем, зарядились ресурсами на неделю вперед, пришли домой, поговорили по телефону с токсичным человеком, и вся ваша накопленная энергия улетела через открытое окно. И вот, вы опять обессилены, злы и ощущаете себя неудачливыми. Словом, токсичный человек будто “питается” вашей жизненной силой. Когда вам плохо, ему становится лучше. Как в любви мы любим не другого человека, а свои ощущения рядом с ним, так и в глазах токсичного человека мы видим не силу, а свою слабость и беспомощность.

Слово “токсичность” в определении человека пришло к нам из англоязычного контента относительно недавно. Раньше мы не употребляли это слово, но время вносит коррективы в язык в частности. Токсичный человек – это собирательный образ энергетического вампира, манипулятора, паразита, склочного человека и скрытого подонка. Рядом с ним тяжело, хочется отдалиться и вырваться с корнем. Токсичные люди ослабляют, рядом с ними мы чувствуем свою ничтожность, они съедают время и привносят в жизнь хаос.

Признаки токсичности

Человек, который скандалит, язвит, проявляет агрессию, вселяет страх. Ему сложно удержаться на работе, никто не хочет иметь с ним дело. Если он выбился в начальники, то распространяет тиранию и атмосферу уязвимости. Человек, который имеет уникальный талант раскрывать темные стороны вашей души. При общении с ним, вы становитесь раздраженными, злыми, у вас все валится с рук. Рядом с ним вы ощущаете свою неполноценность, слабость и неудачливость. Человек, в процессе общения с которым вы чувствуете себя виноватыми. Его хочется пожалеть, помочь, одолжить денег, пожертвовать свое время и себя самого. Человек, который врет и манипулирует. Поначалу вы верите в сказки, затем маленькая ложь начинает порождать все большее недоверие. В конечном итоге вы понимаете, что этот милый и открытый человек использовал вас в своих целях.

Токсичный человек не всегда заметен сразу. Бывает, что какое-то время вы дружите, работаете или любите его, но не замечаете ничего странного. После того, как понимаете, вами пользуются, хочется помыть руки и отстраниться. Вы четко осознаете, что не подписались бы на такое, будучи в трезвом уме и глядя на реальную картину.

Бывает, люди становятся токсичными только по отношению к вам, для других они по-прежнему ценны и любимы. Такое происходит с семейной парой, отношения которых изжили друг друга. Если ранее люди дарили друг другу уверенность, желание жить и достигать, спустя время их отношения могут измениться. Если пара не осознает изменений, муж и жена по-прежнему ждут отдачи друг от друга, и, не получая привычной дозы любви и уважения, вызывают в партнере любые эмоции, даже самые негативные.

Чтобы оставаться психически здоровым, важно регулярно пересматривать свое окружение

Психологи считают, что эти привычки идут из детства: ребенок готов принимать от родителей внимание – от ласки до побоев, – только не безразличие. К сожалению, родители также часто становятся токсичными для своих детей, а некоторые повзрослевшие дети – для родителей.

Адекватная, здоровая личность, в отличие от “жертвы по жизни”, не будет терпеть токсичных людей рядом. Она развернется и уйдет, соберет волю в кулак и разорвет токсичные отношения, как бы тяжело ни было. Или начнет вести самостоятельную жизнь вдали от токсичных родственников. Уволится с работы, где не ценят, угнетают и не уважают. Перестанет считать друзьями тех, кто дружбой называет одностороннюю поддержку и самоотдачу. Уйдет от некогда любимого человека, рядом с которым уже давно не чувствует себя счастливым.

Мы много сил, денег и времени тратим на поиск ресурсов. На поддержание этих ресурсов мы тратим еще больше средств и энергии. Чтобы оставаться эффективным и психически здоровым на долгие годы, важно регулярно пересматривать свое окружение. Присмотритесь к людям, которые оказывают на вас влияние. Научитесь отличать конструктивную критику от желания потоптаться в душе грязными ногами. Поверьте в свою силу и не позволяйте людям опустошать вас. Пусть ищут свои ресурсы и свой путь. Каким образом – это их личное дело.

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