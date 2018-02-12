Четыре правила удачной ссоры. Блог психолога

Ссора может сблизить партнеров. Но для этого нужно быть готовым изменить свою точку зрения

Конфликты и споры часто воспринимаются как нечто негативное – то, чего стоит избегать. Многие полагают, что ссоры – свидетельство “трещин” в отношениях. Но согласно исследованиям, процесс спора облегчает общение и помогает понять взгляды партнера. Поэтому крайне важно помнить, что обсуждения очень полезны для дружественных и романтических отношений. Необходимость спорить с близким человеком может оказаться бодрящей и мотивирующей. Ведь темы, порождающие споры, напоминают о важном – от базовых ценностей до наших целей в текущий момент. Спор также дает возможность понять и озвучить, как мы себя чувствуем в отношениях и кем мы являемся в наших дружественных или любовных отношениях.

Поэтому мой первый совет – помнить, что конфликт не нужно воспринимать как угрозу. Это скорее событие, способное помочь отношениям развиваться, а вам – лучше узнать партнера. В процессе вы также сможете узнать что-то новое о себе.

Мой второй совет заключается в том, что важно понимать, когда вы готовы к спору. Одна из главных ошибок, которую совершают друзья и пары, – это спорить, пока эмоции слишком “сырые” или пока они не готовы выслушать позицию другого человека. Слушать – не значит принимать, а скорее быть способным понять чью-то точку зрения. Так что спорить, едва проблема возникла – пожалуй, не лучшая идея. Особенно, если знаете, что не сможете рациональными. Назначьте время, когда каждый из вас сможет вступить в спор без лишних эмоций и отвлекающих факторов.

Нам бывает трудно помнить о том, что партнером движет уязвимость

Третий совет – быть гибким во время спора. Многие из нас вступают в прения, ожидая получить определенный исход. Но динамика общения в том, что партнеры способны менять нашу точку зрения. Нам следует быть открытыми и меняться, опираясь на отношение партнера к ситуации. Это не значит, что необходимо всегда прогибаться под желания другого человека. Скорее, нужно быть готовым к тому, что вероятная смена позиции – это нормально.

Четвертый совет – помнить, что все мы уязвимы. Даже если близкий человек ведет себя, будто все знает, не забывайте, что все мы склонны сомневаться. У каждого за спиной есть опыт, повлиявший на поведение в споре. Однако стоит быть готовым меняться. Если изменить себя, то и партнер с большей вероятностью пойдет на перемены. Хотя помнить о том, что партнером также движет уязвимость, бывает трудно. Довольно часто мы предполагаем, что он или она действительно “все знает” и “идеален” настолько, что нам никогда не достичь такого уровня. Или напротив – думаем, что партнер “просто не понимает” или же “просто типичный представитель своего пола”. Судить о том, что партнер “должен” знать, легко. Но для эффективности спора нужно потратить время на понимание и принятие точки зрения близкого человека.

Неважно, что думаем мы. Важно остановиться и подумать о нуждах партнера и о том, что требуется вам обоим для сохранения дружбы или романтических отношений.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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