Четыре правила, которые упростят жизнь молодым родителям. Блог Натальи Гаевской

Мы часто думаем, что все плохое случается из-за нас. Но это не так. Мы не всесильны

Как часто вам приходит в голову, что для того, чтобы "быть хорошей мамой (папой)", необходимо "на время" отложить собственные желания, планы и потребности? На первый взгляд, странное представление, но, давайте будем откровенны, – одновременно такое привычное. "Все для малыша, я могу подождать". Иногда мы годами находимся в ожидании, что все изменится, вдруг в одно прекрасное утро резко станет легче с ребенком и вот тогда уже точно "заживем".

Раньше я много писала об эмоциональном выгорании у родителей, в первую очередь у мам, и как с ним справляться.

Однако, я так часто слышу вопрос: "Где мне взять силы? Я уже совсем истощилась! Ребенок – это слишком трудно для меня, просто опускаются руки".

В такие моменты важно почувствовать внутреннюю опору. Представьте себе, что именно в этот момент кто-то важный и значимый для вас, понимает и поддерживает, просто позволил то, чего вы сами не можете себе позволить. Попробуем представить, что бы это было?

Итак, четыре "можно" для внутренней опоры.

Позвольте ребенку быть неидеальным.

Идеальная беременность, естественные роды, забавные костюмы с ушками и хвостиками только из натуральных тканей, оригинальные игрушки. Никаких китайских подделок, сахара и одежды неизвестного производителя. Красивый и румяный малыш – как в рекламе. Не болеет. Не плачет по ночам. Обожает маму с папой и изредка мило проказничает.

Похоже на ваши фантазии? Помните, как вы представляли свое родительство до рождения ребенка, как все будет красиво и безоблачно?

И как же в действительности сложно выдержать реальную маленькую особу – с соплями, кашлем, иногда в грязной и рваной одежде, со сломанными игрушками, криками, бунтами и слезами по поводу и без.

Отпустите "красивую картинку" и примите жизнь с детьми такой, как она есть. У каждого из нас свои обстоятельства и возможности и они не безграничны. Тратить энергию на то, чтобы дотянуться до какого-то идеального образа, не слишком ли затратное занятие?

Позвольте себе ошибаться.

Все мы так или иначе ошибаемся, иногда – от незнания, иногда – от неосторожности, однако, всегда важно помнить, что:

практически невозможно одним неловким движением травмировать ребенка и испортить ему всю жизнь;

в "тяжелом поведении" часто совсем нет вины родителей – просто возрастные особенности развития ребенка;

истерики и капризы обязательно пройдут, а вместо них появятся самостоятельность и рассудительность.

Это знание помогает продержаться в критические периоды усталости и детских кризисов.

Просите о помощи.

Нас воспитывали самостоятельными, благоразумными, теми, кто понимает всю силу "надо" и "должен". Не потому ли теперь так сложно произнести лишь несколько фраз, обращенных к близким?

"Я уже давно ем только бутерброды и остатки детской каши. Свари мне борщ, пожалуйста ".

"Я так мечтаю поспать. Поезжайте в магазин и сходите в гости с детьми без меня".

"Погуляйте, пожалуйста, с ребенком. Мне нужно побыть в одиночестве".

Просьба о помощи подсознательно воспринимается как признание собственной слабости.

В разы сложнее просить о помощи, когда речь идет о финансовых ресурсах. Нерешенным остается вопрос, в котором нужно доказать (в первую очередь – себе), что нужно нанять няню или заказать уборку квартиры, при условии, что денег не так много и мама все равно "сидит дома и не работает".

Просьба о помощи – это забота о себе и о ребенке, а не признак слабости

Мы не позволяем себе просить о помощи, хотя даже полчаса наедине с собой или чистый пол, который кто-то помыл за нас, снижают напряжение и придают сил.

Может, именно сейчас время понять и принять, что просьба о помощи – это забота о себе и о ребенке, а не признак слабости?

Беспокойтесь о себе и будьте на своей стороне.

Или, другими словами, не обвиняйте и не стыдите себя, даже если:

вы оставили ребенка с бабушкой, чтобы сходить в кино, а он заболел;

сорвались и наказали детей, хотя, конечно, планировали устроить все мирно;

НЕ украсили комнату шариками на день рождения, не смогли пригласить гостей и едва успели купить подарок.

И во многих-многих других случаях.

Учитесь заботиться о себе, ведь, когда маме или папе плохо, они точно не смогут ничем помочь. Поэтому есть правило кислородной маски, которую, как в самолете, сначала надевает взрослый, чтобы спастись и спасти ребенка.

Прислушайтесь к себе. Если "дышать" слишком трудно, возможно, пора достать ту же маску?

Как же часто мы думаем, что все плохое случается из-за нас. Но это не так. Мы не всесильны.

Текст публикуется с разрешения автора.

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