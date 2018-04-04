Четыре правила, которые упростят жизнь молодым родителям. Блог Натальи Гаевской

Мы часто думаем, что все плохое случается из-за нас. Но это не так. Мы не всесильны
Как часто вам приходит в голову, что для того, чтобы "быть хорошей мамой (папой)", необходимо "на время" отложить собственные желания, планы и потребности? На первый взгляд, странное представление, но, давайте будем откровенны, – одновременно такое привычное. "Все для малыша, я могу подождать". Иногда мы годами находимся в ожидании, что все изменится, вдруг в одно прекрасное утро резко станет легче с ребенком и вот тогда уже точно "заживем".
Раньше я много писала об эмоциональном выгорании у родителей, в первую очередь у мам, и как с ним справляться.
Однако, я так часто слышу вопрос: "Где мне взять силы? Я уже совсем истощилась! Ребенок – это слишком трудно для меня, просто опускаются руки".
В такие моменты важно почувствовать внутреннюю опору. Представьте себе, что именно в этот момент кто-то важный и значимый для вас, понимает и поддерживает, просто позволил то, чего вы сами не можете себе позволить. Попробуем представить, что бы это было?
Итак, четыре "можно" для внутренней опоры.
- Позвольте ребенку быть неидеальным.
Идеальная беременность, естественные роды, забавные костюмы с ушками и хвостиками только из натуральных тканей, оригинальные игрушки. Никаких китайских подделок, сахара и одежды неизвестного производителя. Красивый и румяный малыш – как в рекламе. Не болеет. Не плачет по ночам. Обожает маму с папой и изредка мило проказничает.
Похоже на ваши фантазии? Помните, как вы представляли свое родительство до рождения ребенка, как все будет красиво и безоблачно?
И как же в действительности сложно выдержать реальную маленькую особу – с соплями, кашлем, иногда в грязной и рваной одежде, со сломанными игрушками, криками, бунтами и слезами по поводу и без.
Отпустите "красивую картинку" и примите жизнь с детьми такой, как она есть. У каждого из нас свои обстоятельства и возможности и они не безграничны. Тратить энергию на то, чтобы дотянуться до какого-то идеального образа, не слишком ли затратное занятие?
- Позвольте себе ошибаться.
Все мы так или иначе ошибаемся, иногда – от незнания, иногда – от неосторожности, однако, всегда важно помнить, что:
- практически невозможно одним неловким движением травмировать ребенка и испортить ему всю жизнь;
- в "тяжелом поведении" часто совсем нет вины родителей – просто возрастные особенности развития ребенка;
- истерики и капризы обязательно пройдут, а вместо них появятся самостоятельность и рассудительность.
Это знание помогает продержаться в критические периоды усталости и детских кризисов.
- Просите о помощи.
Нас воспитывали самостоятельными, благоразумными, теми, кто понимает всю силу "надо" и "должен". Не потому ли теперь так сложно произнести лишь несколько фраз, обращенных к близким?
"Я уже давно ем только бутерброды и остатки детской каши. Свари мне борщ, пожалуйста ".
"Я так мечтаю поспать. Поезжайте в магазин и сходите в гости с детьми без меня".
"Погуляйте, пожалуйста, с ребенком. Мне нужно побыть в одиночестве".
Просьба о помощи подсознательно воспринимается как признание собственной слабости.
В разы сложнее просить о помощи, когда речь идет о финансовых ресурсах. Нерешенным остается вопрос, в котором нужно доказать (в первую очередь – себе), что нужно нанять няню или заказать уборку квартиры, при условии, что денег не так много и мама все равно "сидит дома и не работает".
Просьба о помощи – это забота о себе и о ребенке, а не признак слабости
Мы не позволяем себе просить о помощи, хотя даже полчаса наедине с собой или чистый пол, который кто-то помыл за нас, снижают напряжение и придают сил.
Может, именно сейчас время понять и принять, что просьба о помощи – это забота о себе и о ребенке, а не признак слабости?
- Беспокойтесь о себе и будьте на своей стороне.
Или, другими словами, не обвиняйте и не стыдите себя, даже если:
- вы оставили ребенка с бабушкой, чтобы сходить в кино, а он заболел;
- сорвались и наказали детей, хотя, конечно, планировали устроить все мирно;
- НЕ украсили комнату шариками на день рождения, не смогли пригласить гостей и едва успели купить подарок.
И во многих-многих других случаях.
Учитесь заботиться о себе, ведь, когда маме или папе плохо, они точно не смогут ничем помочь. Поэтому есть правило кислородной маски, которую, как в самолете, сначала надевает взрослый, чтобы спастись и спасти ребенка.
Прислушайтесь к себе. Если "дышать" слишком трудно, возможно, пора достать ту же маску?
Как же часто мы думаем, что все плохое случается из-за нас. Но это не так. Мы не всесильны.
Текст публикуется с разрешения автора.
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