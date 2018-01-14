Четыре мифа об одиночках. Блог Беллы ДеПауло

Люди часто несправедливы к тем, кто не заводит семью. Исследования опровергают предубеждения

Миф 1. Одиночки эгоистичны, их не заботят другие люди и общество в целом.

Что показывают исследования. Одинокие люди невероятно щедры. В среднем, они отдают больше времени, денег и заботы другим.

Миф 2. Одинокие люди депрессивные и тревожны. Или же наоборот – абсолютно беззаботны.

Что показывают исследования. Напротив, одиночки вовсе не страдают от депрессии или излишней тревожности. К тому же брак – далеко не лучшее средство от таких недугов. Одинокие люди с большей вероятностью будут заботиться о своих стареющих родителях и других людях, нуждающихся в помощи. И это вдребезги разбивает миф о беззаботности.

Знаете, в чем еще одиночек вряд ли назовешь безрассудными? В том, что касается денег. Ведь, во-первых, законы часто оказываются на финансовой стороне тех, кто вступает в законный брак. К тому же, на семейные пары рассчитаны многие скидки и специальные акции. А еще жить одному гораздо дороже, если учесть аренду жилья или выплату ипотеки. Так что одиноким людям выживать гораздо сложней.

Миф 3. У одиночек пустые, бессмысленные жизни.

Что показывают исследования. Одним из важных преимуществ одинокой жизни является значительный личностный рост. А это – абсолютная противоположность бессмысленности.

Законы часто оказываются на финансовой стороне тех, кто вступает в законный брак

Миф 4. Одиночки тщеславны и зациклены на материальном. Их интересуют лишь бесконечный шопинг и идеальное тело к пляжному сезону.

Что показывают исследования. Те, кто состоят в браке, во многих смыслах гораздо более материалистичны. К примеру, в работе их интересуют, прежде всего, деньги, в то время как одиночек больше интересует сама суть работы.

Вместо шопинга одинокие женщины предпочитают сокращать расходы на одежду, чтобы накопить денег на покупку дома. В результате, реже идут на компромисс в том, как должен выглядеть их дом, даже если их доход не так уж велик.

Правда и то, что одиночки занимаются спортом больше, чем женатые и замужние. Но считать это индикатором зацикленности на внешнем виде своего тела, а не, скажем, на здоровье, было бы очень несправедливо и унизительно

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Беллы ДеПауло. Републикация полной версии текста запрещена

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