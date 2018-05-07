Четыре измерения Китая. Блог путешественника

Китай — страна контрастов, объединившая в себе четыре разных мира

Здесь вы увидите самый обширный дворцовый комплекс — Запретный город, разноцветные скалы в геопарке Чжанъе Данься, живописную реку Ли и многое другое. Расскажу отдельно о каждой из граней Поднебесной.

Мир первый. Архитектурный

Архитектура Китая отражает многовековую историю государства. Здесь есть и оригинальные декоративные элементы, и разнообразие цветов, и особые функциональные детали вроде слегка изогнутых крыш. Одним словом, традиционные китайские строения разительно отличаются от европейских.

Отправляясь в Китай, обязательно посетите Запретный город. Это самый большой дворцовый комплекс в мире. Здесь расположено 980 различных зданий.

Чтобы посмотреть комплекс, вам понадобится не менее четырех часов. Правильно распределите время и обязательно посетите Зал высшей Гармонии, Зал срединной Гармонии и Зал сохранения Гармонии. Роскошными предметами императорского быта можно полюбоваться в Зале часов.

Стоимость входа с апреля по октябрь — 60 юаней; с ноября по март — 40 юаней.

Не рекомендую посещать Запретный город с 10:00 до 13:00. В это время здесь большие очереди. Лучше прийти рано утром или после обеда.

Великая Китайская Стена — это огромное сооружение. Перед тем как отправиться на экскурсию, продумайте свой маршрут, ведь общая протяженность Стены около 9 тыс. км.

Один из самых длинных отреставрированных участков сооружения — Мутяньюй. Здесь находятся 22 сторожевые башни, с которых открывается вид на поля и горы. Мутяньюй — наиболее отдаленный отрезок Великой Китайской Стены. К нему сложно добраться, поэтому здесь немноголюдно.

На отдаленных отрезках Стены, таких, как Мутяньюй, нет никаких заведений. Еду лучше взять с собой.

Но на более популярных участках кафе — не редкость. Если вы решите пообедать в одном из местных заведений, помните, что чаевые в стране — табу.

Современных сооружений очень много в Гонконге, поэтому его часто называют городом небоскребов. Самое высокое здание — Международный коммерческий центр. В нем 118 этажей!

Популярной среди туристов также считается Башня китайского банка. Она отличается от других высоток множеством острых углов и зеркальной поверхностью.

Насладиться футуристической архитектурой можно со смотровых площадок. Среди них Central Plaza, Lion’s Pavilion, расположенная на пике Виктория, Lion`s Rock и другие.

Мир второй. Горный

Горы занимают особое место в культуре Поднебесной. На протяжении веков местные жители верили, что здесь обитают боги. Сегодня горы являются популярными туристическими объектами.

Хуашань считают одной из пяти Священных Гор даосизма. На ее склонах и вершинах есть различные сооружения, включая храмы и монастыри. Также здесь находится один из самых опасных маршрутов в мире — Тропа смерти. Она представляет собой неогражденную дорогу из досок прямо над пропастью. Прогуляться по тропе рискуют только самые отчаянные экстремалы. Финальная точка Тропы смерти — чайный домик. Там можно отдохнуть и восстановить силы после адреналиновой встряски.

Запаситесь перчатками. В них будет удобно держаться за цепи на Тропе смерти.

Популярна среди туристов также гора Тяньмэнь. Чтобы подняться на ее вершину, нужно проехать по канатной дороге. На одном из склонов находится пещера Небесные врата, которая выглядит как арка, окутанная облаками. Грот расположен достаточно высоко. Если вы хотите рассмотреть его ближе, вам придется подняться по лестнице с 999 ступенями. Самые смелые также могут прогуляться по стеклянному мосту, который находится на горе, и посмотреть на ландшафты Поднебесной с высоты птичьего полета.

Учитывайте, что погода в горах очень непостоянная. Возьмите с собой дождевик, аптечку и фонарик.

Геопарк Чжанъе Данься не так известен, как горы Тяньмэнь или Хуашань. Однако именно здесь расположены единственные в мире разноцветные скалы. Их часто называют одними из самых красивых в стране. Из-за движения тектонических плит и эрозии скалистые образования приобрели формы башен, столбов и гротов.

Посещать геопарк Чжанъе Данься самостоятельно нельзя, но групповые экскурсии там проводят регулярно.

Мир третий. Пещерный

Китай также славится своими пещерами. В местных подземельях развились отдельные экосистемы.

В горе Хуашань расположен подземный комплекс, состоящий из 36 гротов. Площадь самого крупного — 12,6 тыс. кв. м. Здесь находится множество прозрачных бассейнов и озер.

Гуйлинь знаменит Пещерой тростниковой флейты. В ней есть залежи сталактитов и сталагмитов уникальных форм и рельефов. Грот подсвечивается разными цветами, а в местном озере отражаются подземные пейзажи.

Эр Ван Донг — это пещерный комплекс со множеством рек, озер и водопадов. Здесь образовываются облака, может появляться туман или идти дождь. В комплексе есть пещеры с удобными тропинками и проходами, куда можно свободно зайти. Для посещения остальных нужно спускаться со страховкой или плыть под водой.

Отправляясь на экскурсию в Эр Ван Донг, будьте готовы к тому, что вам понадобится специальное оборудование для скалолазания.

Мир четвертый. Водный

Китай также считают страной рек. Их здесь около 5 тыс. Большинство находится на востоке страны.

Наиболее крупные водные артерии — Янцзы и Хуанхэ. Местные жители часто говорят, что это два дракона, защищающих Китай от напастей. Янцзы — самая длинная река Евразии. Отправившись в круиз по этой водной артерии, вы сможете увидеть пагоды, расположенные вдоль берегов, а также насладиться пейзажами горных ущелий.

Чаевые в стране — табу

Хуанхэ называют желтой рекой из-за цвета воды. По ней также можно совершить круиз. Во время прогулки вы насладитесь пейзажами и увидите оригинальные дома-ямы, где живут местные жители.

В стоимость круиза по реке обычно не включен ужин в первый вечер путешествия. Возьмите с собой еду.

Реку Ли считают одной из самых чистых в Поднебесной. Она протекает через весь город Гуйлинь. Советую отправиться в тур на бамбуковых плотах. Вы увидите горы, фермы, сады и обширные рисовые поля, расположенные вдали.

Цены в Китае

Многие привыкли к недорогим китайским товарам — одежда и техника, произведенные в этой стране, действительно позволяют сэкономить. Однако не стоит думать, что с экскурсиями, едой и жильем ситуация обстоит так же. Туризм — удовольствие недешевое даже здесь.

Вода 1,5 л — 4 юаня (17 грн).

Хлеб — 11.2 юаней (47 грн).

Вино 0,7 л — 80 юаней (331 грн).

Чашка кофе — 28 юаней (118 грн).

Обед в кафе — 25 юаней (103 грн).

1 поездка с местным перевозчиком — 3 юаня (12 грн).

Такси по городу (1 км) — 2 юаня (9 грн).

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