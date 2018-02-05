Чемодан без ручки. Рецензия на фильм "Уменьшение"

Режиссер Александр Пэйн умудрился собрать вместе повзрослевшего Мэтта Дэймона и харизматичного Кристофера Вальца, но даже они не спасают фильм

Трейлер "Уменьшения" подобен конфетно-букетному периоду, который скрывает от зрителя (влюбленного) всю полноту картины. Хитрые монтажеры, словно ушлые сотрудники брачного агентства, приложили максимум усилий, дабы выдать киноману фильм-блондинку с иллюзией интриги. Но как только начинаются серые будни совместной жизни – сеанс просмотра полного метра – на поверку оказывается, что в блондинистой голове одиноко гуляет эхо.

По сюжету, в недалеком будущем норвежские ученые изобрели способ безвозвратного уменьшения живого организма до каких-то сотых процентов от естественной массы тела. Эта находка моментально была взята на вооружение для борьбы с перенаселением планеты. Ее стали преподносить как единственное спасение для многострадальной матушки-Земли. Герой Мэтта Дэймона, не слишком удачливый врач-ортопед, после долгих колебаний вместе со своей супругой решается на уменьшение и внезапно получает шанс переосмыслить всю свою жизнь.

Над сценарием "Уменьшения" работала та же команда, что и над "Шмидтом" с Джеком Николсоном. Но в отличие от легендарной ленты об одинокой старости при живых родственниках, новый фильм очень схож с творчеством начинающего писателя. У него хватило идей описать вселенную, но не хватило фантазии продумать в ней историю главных персонажей.

В результате, двое маститых актеров более двух часов бесполезно слоняются из сцены в сцену, изо всех сил пытаясь развить хоть какой-то сюжет. Автор набросал в сценарий осколки жанров, тщетно надеясь из букв "У", "Д", "А" и "П" сложить слово "вечность", напрочь забыв о каком-либо моральном посыле. Утомляющая социальная драма усилиями Кристофера Вальца делает твист в легкую комедию, несколько оживляя зрителей в зале. А ближе к финальным титрам, когда, казалось бы, ничего не предвещало такой масштабной беды, отчетливо становится слышен запах "Меланхолии", заставляя во тьме кинозала удивленно хмыкнуть одного Ларса фон Триера.

Двое маститых актеров более двух часов бесполезно слоняются из сцены в сцену

"Уменьшение" не шлет никаких инсайтов. Не ставит вопросов и не дает никаких ответов. Все, благодаря чему ленте худо-бедно удается привлекать и располагать к себе зрителя, это великолепная игра "несносного босса" Кристофера Вальца наряду с искрящейся дерзостью героини Хонг Чау. И отдельно стоит пожать растущие из верного места руки и правильно набитый глаз оператора за божественно показанную красоту норвежских фьордов.

При этом Мэтт Дэймон выглядит чемоданом без ручки. Годовалым лоботрясом, что сидит на шее у родителей и даже не думает браться за ум и включаться в процессы.

Слабо. Очень слабо.

5 из 10

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