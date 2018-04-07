Чем заменить чиа, годжи и другие экзотические продукты. Блог Татьяны Годард

Семена льна, калина, шиповник и другие доступные продукты во многом полезней своих заморских родственников

Ягоды асаи, киноа, семена чиа, ягоды годжи… Все они действительно полезны для похудения и здоровья, но вот продаются не везде, да и стоят дорого. На самом деле, их и не нужно искать: можно заменить модные заморские суперфуды более доступными, но не менее эффективными украинскими аналогами.

Категорию суперполезных продуктов называют “суперфудами”, потому что в них очень высокая концентрация полезных веществ и при минимальном объеме они могут максимально насытить ими организм. Такие продукты не обязательно искать по всему городу или заказывать в интернет-магазинах: есть много отечественных, вполне доступных альтернатив, которые не уступают суперфудовской экзотике ни по концентрации необходимых веществ, ни по вкусовым качествам.

Так, к категории суперфудов относится киноа — довольно дорогие семена, которые к тому же есть далеко не в каждом магазине. Зато везде продается нут: его стали выращивать в Украине относительно недавно, но с каждым годом производство этой культуры увеличивается. Нут ни в чем не уступает киноа. Точно так же он не содержит глютена, зато в нем в изобилии клетчатки, медленных углеводов (не повышают уровень сахара, зато обеспечивают максимум энергии в течении дня), а также растительного белка. Для сравнения: в 50 граммах приготовленной киноа содержится 20 г углеводов, 2,5 г клетчатки и 4 г белка. А в таком же количестве нута: 17 г углеводов, 5 г клетчатки и 5 г протеина, плюс огромный набор витаминов, микро и макроэлементов, а также залог здоровья и молодости — антиоксиданты. Из нута можно готовить много вкуснейших блюд, включая супы, салаты и гарниры, его запекают в духовке с оливковым маслом. А какой чудесный из нута хумус!

Киноа можно заменить и обычным пшеном. Его грубая оболочка содержит такую же полезную клетчатку, а количество растительного белка в пшене соотносимо с содержанием протеина в киноа. Кроме того, пшено не содержит глютен и поэтому легко усваивается организмом, прекрасно и надолго насыщает.

Не многие пока оценили кунжут, который вполне способен соперничать с семенами чиа, напоминающими зернышки мака. Точно так же, как и чиа, кунжут содержит омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты, снижая уровень холестерина. Кроме того, кунжут богат магнием, необходимым для работы мышц, повышения иммунитета, укрепления нервной системы, регуляции кровяного давления. Кунжутом можно посыпать салаты, супы, каши, мясные и рыбные блюда, десерты. Но перед употреблением семена необходимо слегка подогреть, чтобы они максимально раскрыли свои свойства. Сырой кунжут проходит “транзитом” и практически бесполезен. Хранить открытую пачку необходимо в холодильнике.

Еще один отличный аналог чиа — семена льна. В их состав входят все те же полезнейшие омега-3, витамин А и ферменты. Такой комплекс — прекрасное обволакивающее и противовоспалительное средство. Попадая в желудок, слизь из семян покрывает его тонким защитным слоем, нормализуя его работу и мягко очищая. А еще лен снижает уровень сахара в крови и является прекрасным источником растительного белка. Перед употреблением лен необходимо либо на несколько часов замочить в воде или кефире, либо перемолоть в муку, иначе он нормально не усвоится. Эти вкусные семена можно добавлять в натуральный йогурт, в творог, овсянку и другие каши, овощные, листовые и фруктовые салаты, витаминные коктейли.

Горьковатые ягоды годжи пришли к нам из Китая. Они славятся как суперфуд для укрепления иммунитета, к тому же это средоточие антиоксидантов. Но такими же свойствами обладает и калина. Она повышает иммунитет и помогает организму эффективно противостоять инфекциям. А благодаря присутствию в этих ягодах пектиновых соединений и дубильных веществ, ягоды улучшается пищеварение, организм очищается от опасных солей тяжелых металлов, токсичных веществ, продуктов распада и “плохого” холестерина. Присутствующие в составе ягод калины Р-активные соединения (рутин) нормализуют эластичность и проницаемость капилляров, а также стимулируют протекающие в тканях окислительные процессы. Калина, на самом деле, гораздо полезнее годжи. Это ягода молодости, красоты и здоровья.

По содержанию некоторых питательных веществ шиповник даже превосходит экзотические ягоды асаи

Ягоды асай или асаи, которые привозят к нам из Центральной и Южной Америки, можно заменить обычным шиповником. По содержанию некоторых питательных веществ он даже превосходит своего экзотического родственника. В частности, в шиповнике очень много витамина С (в 10 раз больше, чем в черной смородине и в 50 раз больше, чем в лимоне). Это также прекрасный источник витаминов В1, В2, К, Р, Е, пектина, калия, железа, марганца, фосфора, кальция и магния. Издавна народные целители лечили отваром шиповника заболевания печени, желчного пузыря и почек. Еще в шиповнике высокое содержание железа, поэтому он полезен при анемии, улучшает кроветворение. Также шиповник отличный антиоксидант.

Не могу не упомянуть в статье о суперфудах категорию продуктов, которую ни с чем не хочу сравнивать и которую бы поставила на вершину суперфудовского хит-парада. Это любые виды зелени, включая обычные петрушку, укроп, кинзу, базилик, стебли сельдерея и так далее. Зелень доступна в любое время года и пусть тепличная, она все равно чрезвычайно полезна. Если у вас есть сомнения по поводу наличия нитратов, просто замочите зеленый пучок на ночь в холодной воде. Ешьте побольше свежей зелени в составе основных блюд, салатов, зеленых коктейлей, смузи, и никакие дорогие суперфуды вам не понадобятся!

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