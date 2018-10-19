Чем страшнее, тем лучше. Почему мы так любим фильмы ужасов? Отвечает социолог

Последние десять лет я исследовала этот вопрос, отбрасывая типичные ответы «Потому что мне нравится!»

Иконический фильм Джона Карпентера «Хэллоуин» в этом году отмечает своё сорокалетие. Немногие фильмы ужасов добиваются такой популярности, хотя за киноклассикой и последовал бесконечный поток «слэшеров».

Зрители не отрываются от экранов, чтобы стать свидетелями случайных убийств и кровопролитий небольшого провинциального городка. Всё это дело рук мужчины в маске, а также напоминание: высокие заборы и ухоженные лужайки не спасут нас от несправедливости, неизвестности или неуверенности, преследующих и в жизни, и после смерти. В фильме вы не найдёте ни правосудия для жертв, ни торжества добра над злом.

Почему вообще кто-то тратит своё время и деньги на подобные жуткие сцены, наполненные безысходностью и ужасами нашего мира?

Последние десять лет я исследовала этот вопрос, отбрасывая типичные ответы «Потому что мне нравится! Это весело!». Я была уверена, что есть ещё что-то кроме выброса адреналина, который многие упоминали. Это правда: тело активизируется, когда мы взбудоражены или напуганы, и кроме адреналина подпитывается ещё многими химическими элементами – так оно готовится к ответной реакции. Именно эта установка «борись или умри» помогала человечеству выжить на протяжении тысячелетий.

Страх – это ужасно интересно

Для понимания, что же делает страх весёлым, что заставляет людей платить за свой испуг, и на что они рассчитывают в итоге, нам нужно ознакомиться с исследованиями. Давайте перенесёмся в экстремальную комнату с привидениями в Питтсбурге, штат Пенсильвания.

Этот аттракцион 18+ очень отличается от стандартных мигающих ламп, прерывистых звуков и мультипликаций в «семейных» домах с привидениями. После 35-минутных инструкций посетители погружаются в несколько напряжённых сценариев. Кроме леденящих душу персонажей и спецэффектов, участников ждёт взаимодействие с актёрами, связывание и даже удары током. Развлечение не для слабонервных.

Столкновение с ордой зомби вселило в меня чувство непобедимости

Для нашего исследования мы отобрали 262 гостя, уже купивших билеты. Перед тем как войти в комнату, каждый проходил опрос насчёт своих ожиданий и ощущений. После посещения аттракциона мы снова спрашивали их о самочувствии.

Также мы использовали переносной электроэнцефалограф, чтобы сравнить активность мозга у участников: до аттракциона и после.

У посетителей улучшилось настроение, ушли раздражение и усталость – и всё это сразу после ужасающей комнаты с приведениями. Чем страшнее, тем лучше: чувство счастья было вызвано восприятием опыта как активного и пугающего. Опрашиваемые также испытывали ощущение, что побороли собственные страхи и лучше узнали самих себя.

Анализ данных электроэнцефалографа показал, что активность мозга снижается у тех, кто получил удовольствие от комнаты с приведениями. Другими словами, чрезмерно насыщенные и пугающие занятия – по крайней мере, в таких безопасных местах, как аттракцион – могут «сузить» мозг, что и вызывает чувство счастья. Похожие результаты демонстрируют и практикующие осознанную медитацию.

Стать сильнее после пережитого

Участие в жутко пугающем развлечении равносильно по ощущениям забегу на 5 км или скалолазанию. Тут и ощущение неопределённости, и физическая нагрузка, и преодоление себя. А в конце – долгожданное облегчение, что всё получилось и осталось позади.

Страшно-весёлый опыт служит перезагрузкой после стрессовых ситуаций и даже повышает уверенность в себе. После просмотра фильма ужасов или участия в устрашающем аттракционе почти всё на свете выглядит не таким уж и сложным. Умом ты, конечно, понимаешь, что персонажи в комнате с привидениями ненастоящие. Но если отбросить своё неверие и окунуться в новый опыт, то страх будет ощущаться по-настоящему, также как и удовлетворение в итоге. Это подтверждает и мой собственный опыт. После всех жутких приключений в Японии, Колумбии и США, столкновение с ордой зомби вселило в меня чувство непобедимости.

Кинокартины вроде «Хэллоуина» помогают людям бороться с наибольшими страхами. Например, почему плохие вещи случаются без всякой на то причины, даже в виде безопасного развлечения? В форме шутки пугающие занятия позволяют понять, как это, быть по-настоящему напуганным, узнать себя лучше и стать более выносливым – и всё в форме доступной игры. Это возможность встретиться со страхом на своих условиях, в безопасном и спокойном пространстве. Никакой реальной угрозы нет, ты не думаешь о вопросе выживания – зато можешь оценить свои реакции, физические изменения, погрузиться глубже внутрь себя.

Кому подходит безопасный страх

Хотя комнаты страха, фильмы ужасов и другие виды пугающих развлечений очень разные по своему наполнению, интенсивности и качеству, есть несколько важных моментов для правильной подготовка своего страшно-весёлого времяпровождения.

Первое и главное: у всех должен быть выбор. Не тяни с собой лучшую подругу, если она против ужастиков. Но постарайся собрать компанию друзей, когда будешь готов. Когда ты не один, даже просто смотришь кино, твои личные эмоции усиливаются. Волнующие и пугающие вещи стают забавными рядом со знакомыми, а также помогают социализации. Эмоции заразны, так что напуганный и смеющийся друг позволяет пережить тебе то же чувство.

Но несмотря на возможные плюсы, фильмы ужасов и страшные развлечения не для всех – и это нормально. Установка «борись или умри» универсальная, а вот реакция на неё индивидуальна. Генетика, социум и личный опыт помогают понять, почему одному ужасы омерзительны, а другому – приятны.

Независимо от того, любишь ли ты хорроры или триллеры, приключения и неожиданные повороты событий интересны всем. В конце концов, мы все потомки тех, кто исследовал что-то новое, но они всегда были достаточно умны, чтоб бежать или сражаться при виде опасности. Возможно, именно в этот Хэллоуин стоит со смехом взглянуть в лицо своему страху и высвободить личного супергероя.

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