Чем полезна скука. Блог ученого

Человеческий мозг подобен земле – если дать ему отдохнуть, он станет более креативным и плодовитым

Оказаться в ловушке монотонной работы и не иметь возможности вырваться – вот рецепт настоящей скуки. Этот тип скуки неприятен и по-настоящему вреден. Однако, если верить недавним публикациям в СМИ, многие люди испытывают скуку часто, и это никак не связано с работой. И это кое-что говорит нам о жизни в современном мире.

Одна из определяющих черт современной культуры – это вездесущесть мобильных технологий, в том числе – смартфонов. Оглянитесь, стоя в автобусе или очереди. Скорее всего, у большинства людей вокруг будут опущенные головы, а большие пальцы их рук будут скролить содержимое на экранах. Даже дома телефоны с их возможностями всегда под рукой.

Возможность перенестись в любое время или место, реальное или виртуальное, иметь неограниченный доступ к информации и развлечениям, постоянно поддерживать коммуникацию содержит позитивный потенциал. Однако то, что все большее число людей чувствуют себя постоянно подключенными, не несет ничего хорошего и порождает необходимость «цифрового детокса».

Следуйте за «потоком»

Использование смартфона, чтобы скоротать или убить время в небольшом перерыве между делами, стало распространенной, бездумной привычкой – автоматической реакцией на паузу в любой активности. Парадокс в том, что такая попытка избежать скуки может привести к такой неудовлетворенности, которая сама по себе ощущается как скука. Почему так происходит, помогает объяснить концепция «потока» американского психолога Михая Чиксентмихайи.

Поток – это удовлетворяющее ощущение полного погружения, которое мы испытываем, полностью сфокусировавшись на приятной и неограниченной по времени деятельности. Той, которую способны контролировать и которая развивает наши возможности. Это, к примеру, скалолазание, писательство, решение уравнений или складывание мебели. Но если наши возможности больше, чем требуется для выбранного действия, как, к примеру, использование интернета, наступает скука.

В нынешнем беспокойном мире мы постоянно окружены внешними стимулами, захватывающими наше внимание. И возможность на время спрятаться от этого – это необходимая каждому возможность перезарядить наши умственные батарейки. Те моменты, когда нам вроде бы «нечем заняться», являются лучшим временем, чтобы обратить внимание внутрь себя, восстановить отношения с самим собой.

Мы можем обдумать пережитый опыт, заново им насладиться, возможно, увидеть в новом свете и понять по-новому. Вероятно, в такие минуты мы переосмыслим свои планы. Это время так же позволяет по-настоящему почувствовать свое присутствие здесь и сейчас. Мы можем оглянуться и обратить внимание на новые детали, развить понимание окружающего мира и своей принадлежности к нему. Это важно для благосостояния. Длительный период наедине с собой может привести к обнаружению новых интересов, если только мы вновь не растратим наше внимание по мелочам.

Специалисты творческих профессий высказывались о пользе скуки для креативности

Для тех, кто привык быть постоянно занятым, незанятое время наедине с мыслями может оказаться непростым вызовом. Если так, предлагаю несколько советов.

Попробуйте отнестись к этому вызову под условным названием «научиться спокойствию» как к приключению. Вместо того, чтобы бояться скуки, ждите с нетерпением этого времени тишины. Или же воспользуйтесь старым упражнением из арсенала клоунов, которое называется «побыть с проблемой». Его суть в том, что нужно активно взаимодействовать с проблемной ситуацией до тех пор, пока не изобретете для нее новое решение.

Выполнение простейших задач вроде стирки, стрижки кустов, починки какого-то предмета или расслабленного валяния в траве поможет мозгу выключить целенаправленное мышление и переключиться на мечты, обдумывание чего-то нового, решение давних или новых проблем. Такую свободную умственную активность современные неврологи считают важной для здоровой работы мозга.

Погрузитесь в паузы

Если скука означает отсутствие стимулов, то паузы в вовлеченности потенциально очень ценны. Людям, которые умеют насладиться такими паузами, никогда не бывает скучно. Они всегда способны найти что-то, что им будет интересно обдумывать, чем захочется заняться, или же просто будут довольствоваться свободным временем. В мире бизнеса время – это деньги. Но время имеет свою собственную ценность. Нам нужно научиться ценить его и наслаждаться им как важным ресурсом.

В исследовании, которое я проводила для своей книги «Счастливые люди – счастливая планета», среди прочего, выяснилось, что счастливые люди предпочитали контроль над своим временем неограниченным тратам денег. Те, кто рассматривают свое незанятое время как позитивный актив, склонны развивать внутренние ресурсы вроде любопытства, воображения, настойчивости и силы. Из этих ресурсов рождались наиболее удовлетворявшие их занятия.

Многие специалисты творческих профессий высказывались о пользе скуки для креативности. Например, писатель Нил Гейман уверен, что, лишь по-настоящему заскучав, он придумывает свежие идеи. А поскольку постоянное общение исключает возможность скуки, то он обрек себя на цифровую диету.

Бизнесмен и миллионер Феликс Деннис, оказавшись прикованным к больничной кровати и заскучав без своего смартфона, стал искать другие доступные ему занятия. Единственным, что оказалось под рукой, была бумага для записок на сестринском пункте. Он взял их и попробовал написать стих. И вскоре мир увидели несколько томов его поэзии.

Земледельцы давным-давно поняли, что земля, которой время от времени позволяют отдохнуть, становится более плодовитой. Похоже, такое же правило применимо к человеческому разуму.

Перевод НВ

Впервые опубликовано на The Conversation.

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