Чем полезен голод. Блог ученого

Правильный режим питания – это мощный способ влияния не только на физическое здоровье, но и на психическое

Сегодня много говорят о пользе пищевого воздержания для физического здоровья. Однако наиболее заметным результатом голодания является все же улучшение психологического состояния. Я практикую пищевое воздержание, пожалуй, именно с этой целью.

Метаболические гормоны лептин и инсулин очень тесно связаны с работой дофаминовой системы мозга. Когда вы вкусно и много едите, их уровень поднимается и стимулирует выделение дофамина. Особенно сильно на выделение лептина действуют углеводы. Научно установлено, что прямая стимуляция гипоталамуса лептином вызывает повышение уровня дофамина на 40% и увеличивает активность транскрипции гена дофамина в 2,5 раза.

Вы чувствуете себя превосходно, ведь еда – это самый доступный и самый дешевый из всех стимуляторов. Даже крысы, которым в ходе экспериментов был предоставлен выбор между сахаром и кокаином, в конечном счете, выбирали сахар. Поэтому так устойчиво заблуждение о дробном питании – это приятно. Чем чаще вы закидываетесь едой, тем больше выделяется дофамина и тем лучше вы себя чувствуете. А еще и гормона голода грелина вырабатывается меньше. Звучит прекрасно?

Но это работает лишь в краткосрочной перспективе. В долгосрочной же частая и массивная стимуляция выделения инсулина и лептина едой приводит к снижению чувствительности к этим гормонам. Формируется лептино- и инсулинорезистентность, когда количество рецепторов к этим гормонам уменьшается. С уменьшением гормонов падает и дофаминовый отклик. Человек начинает есть больше для достижения того же эффекта. Повышенный базальный уровень инсулина блокирует дофаминовые нейроны и снижает освобождение дофамина.

Доказано, что инсулинорезистентность связана со сниженным уровнем дофамина в мозге (как у наркоманов), при диабете уровень еще ниже. Даже у здоровых людей чувствительность к инсулину четко связана с уровнем дофамина. Рецепт простой: повышение чувствительности к инсулину – это дорога к отличному настроению без наркотиков.

Небольшие регулярные посты и режим питания в 2-3 приема пищи улучшают ментальное здоровье

Самый простой способ улучшить чувствительность к инсулину – это есть меньше продуктов с гликемической нагрузкой, есть реже и использовать периодическое пищевое воздержание (пост, разгрузка). Кроме всего прочего, это самый простой и безопасный способ улучшить свое настроение. Чувство голода связано с выделением гормона голода грелина, и это прекрасно. Это прекрасно тем, что этот гормон – один из мощнейших антидепрессантов. Кроме этого, он улучшает работу дофаминовой системы и вызывает подъем дофамина. При пищевом воздержании увеличивается количество рецепторов к дофамину, что улучшает вашу чувствительность к наградам.

Мозг начинает работать лучше и по другой причине: периферическая инсулинорезистентность, как правило, коррелирует с мозговой. Это значит, что чем выше ваша чувствительность к инсулину, тем лучше ваш мозг обеспечен глюкозой. Улучшение чувствительности к инсулину может помочь в лечении многих психологических и психиатрических расстройств.

Также гормон голода грелин прекрасно защищает от депрессии и симптомов, вызванных напряжением, благодаря стимуляции нейрогенеза (образование новых нейронов) в гиппокампе. Отдельная история связана с тревожностью. Установлено, что лептин действует на дофаминовые нейроны вентральной тегментальной области. Активность этого участка связана с удовлетворенностью, расслабленностью и эйфорией. От вентральной тегментальной области отходят отростки в миндалину и подавляют ее активность. При низком уровне дофамина миндалина становится более активна, и это проявляется в росте тревожности. При лептинорезистентности,вызванной перееданием и частыми перекусами, будет возрастать уровень тревожности.

Какие выводы можно сделать? Правильный режим питания – это мощный способ влияния не только на физическое здоровье, но и на психическое. Наша энергичность, креативность, мотивация зависят от работы дофаминовой системы. Небольшие регулярные посты, режим питания в два-три приема пищи, уменьшение гликемической нагрузки, физическая активность, закаливание – все меры улучшения чувствительности к инсулину позволяют улучшить наше ментальное здоровье естественным и эффективным способом!

Текст публикуется с разрешения автора

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