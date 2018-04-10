Чем опасен бодипозитив. Блог британской журналистки

Активное поощрение нездорового образа жизни и отрицание рисков нельзя назвать промоцией бодипозитива

“Бодипозитив начинался как мощное противоядие против медиа-одержимости похожими на скелеты моделями и грудастыми гламурными девицами, – пишет журналистка Лиззи Черник в блоге для The Guardian. – Вдохновляя женщин с далекими от Барби пропорциями, движение атаковало недостижимо прекрасные идеалы, с которыми мы сталкиваемся в рекламных кампаниях”.

Успех движения привел к ряду позитивных изменений, включая запрет на привлечение слишком тощих моделей в ряде европейских стран. В Британии бодипозитив подстегнул атаку на приверженцев чистого питания, так как эксперты связывали их сомнительные советы с появлением расстройств питания вроде орторексии (одержимости здоровым питанием).

(…) Но пока мы уходим от тощих целей середины 2000-х и учимся принимать разнообразные формы и размеры, часть активистов зашла слишком далеко. С помощью моделей плюс сайз и инфлюэнсеров в социальных сетях движение по принятию полноты ставит своей целью сделать ожирение нормой.

Недавно комик Софи Хаген обвинила благотворительную организацию Cancer Research в нападках на людей с лишним весом из-за их кампании, направленной на популяризацию знаний о взаимосвязи между раком и ожирением.

И хотя никто и никогда не должен подвергаться издевательствам из-за своего веса или выбора еды, важно отличать осознанность в вопросах здоровья от жестокости. Cancer Research не критиковали никого за лишний вес, они лишь обращали внимание на то, что ожирение сейчас – вторая по популярности причина рака среди тех, что связаны с образом жизни.

На нашу способность контролировать собственный вес влияют медикаменты, психическое здоровье, самооценка, социальная изоляция и генетика. И осуждение не может быть конструктивным подходом к проблеме. Но говорить о том, что быть обладательницей 56 размера одежды так же здорóво, как носить одежду 38 размера – это не бодипозитив, а безответственная форма отрицания.

(…) В ходе недавнего исследования было изучено метаболическое здоровье 17 тыс. британцев. Выяснилось, что люди с лишним весом, которые регулярно тренировались и считали себя “полными, но в хорошей форме”, на 28% больше рисковали обзавестись болезнями сердца, чем более стройные участники исследования. Ожирение связано не только с диабетом, но также с остеоартритом, подагрой, дыхательными проблемами, повышенным артериальным давлением и прочими опасными состояниями. И хотя стройное тело не гарантирует вам долгую жизнь с аболютно чистыми артериями, нет никаких сомнений в том, что у людей с ожирением риск развития болезней гораздо выше.

Кампании в сфере здравоохранения создаются не для того, чтобы льстить чьему-то эго, а для того, чтобы повысить осведомленность о потенциальных опасностях для здоровья. После того, как в 2007-м был введен запрет на курение в помещениях, энтузиастам табака пришлось выйти через боковую дверь, чтобы под дождем пыхтеть своими провоцирующими рак палочками. Курение – это зависимость, с которой многие борются, но мы же не чествуем ее вирусными кампаниями в социальных сетях, прославляя гордость курильщиков. И хотя мы признаем, что некоторые курильщики способны пробежать 10 миль или дожить до 90 лет, мы все же понимаем, что в целом риски от табака слишком высокие и существенное повышают риск преждевременной смерти. Чем же отличается ожирение?

Хотим ли мы уплести трехкилограммовую плитку шоколада, напиться до тошноты или дать легким немного канцерогенной смолы – проинформированные взрослые могут самостоятельно делать свой выбор. И если ваше тело – это ваше личное дело, то активное поощрение нездорового образа жизни и отрицание рисков нельзя назвать промоцией бодипозитива. Это лишь зеленый свет для различных пищевых расстройств.

Полную версию текста читайте на The Guardian

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