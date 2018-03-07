Чего не хватает американским женщинам. Блог Татьяны Ворожко

В современной Америке у женщин все еще остаются барьеры в карьере

В США 8 марта не является выходным днем. В этот день мужчины не дарят женщинам конфеты и цветы. Здесь, как и во многих странах мира, 8 марта – Международный день борьбы за права женщин и международный мир.

И хотя, глядя из Украины, может сложиться впечатление, что США – страна победы феминизма, это далеко не так.

Да, здесь действительно есть немало женщин на руководящих должностях во власти и – гораздо меньше – в большом бизнесе. Как и в Украине, американские женщины имеют равный с мужчинами доступ к образованию и полные политические права. И это далеко не природное явление – за это многим женщинам приходилось бороться, выдерживая высмеивание Не менее оскорбительные, чем в новом ролике "Правого сектора" о феминистках и ЛГБТ. А в большинстве стран третьего мира женщины до сих пор лишены равного с мужчинами доступа к образованию, политических и экономических прав.

Женщины вышли на работу не потому, что их соблазнили на это феминистки

Большинство женщин в США работают. Почти 47% всех работников – женщины.

Почему так – причин много. Во-первых, женщины, как и мужчины, имеют определенные таланты и способности, которые они могут реализовать на рынке труда.

Во-вторых, вырастить детей и поддерживать стандарты жизни не хуже, чем у родителей, сегодня на одну зарплату трудно, а то и невозможно.

В-третьих, экономике нужна женская работа. Хотя сейчас работает 57% всех женщин, безработица – на очень низком уровне. Быстрое развитие науки и технологий происходит, в том числе, и благодаря вкладу миллионов хорошо образованных женщин, работающих в технологических компаниях, научных лабораториях, в бизнесе и в образовании.

И последнее – принципы пирамиды потребностей Маслоу распространяются на женщин так же, как и на мужчин. После того, как основные физические потребности удовлетворены, появляются потребности социальные, а затем – духовного роста. Даже самый прекрасный человек не может дать женщине все. А любимое дело может и значительно расширить круг общения, и придать жизни смысл. Работающие матери, хотя они больше устают и меньше спят, менее страдают депрессией, чем домохозяйки.

Кстати, не стоит думать, что женщины сначала сидели в пещерах, затем – в хибарах, замках, домах и в квартирах, пока мужчины охотились на мамонтов, подавали им шубы и носили сумки. А потом у них от пропаганды феминисток что-то перемкнуло, они надели штаны и пошли в офис.

Женщины всегда тяжело работали. Недавняя археологическая находка свидетельствует, что мускулатура женщин в первобытном обществе была более развита чем у современных элитных атлетов. Это явно не от сидения по пещерам. В аграрном обществе женщины работали на поле, выполняли тяжелую работу дома, при этом рождая почти каждый год по ребенку. Я как-то попыталась поднять утюг своей прабабки – здесь точно нужны мышцы толкателя ядра.

С началом индустриальной революции, когда мужчины оставили домохозяйства и пошли работать на фабрики и заводы, стало понятно, что их одних недостаточно. Сначала отправили на работу детей. В 1820 году на Севере США половина работников на фабриках были ребята, моложе 11 лет. Не работать себе могли позволить только богатые женщины, а служанки, швеи, прачки, которые имели и собственные семьи, трудились с утра до ночи.

И в течение всего ХХ века женщины работали вне дома – учительницами, секретаршами, фабричными работницами, продавцами и тому подобное. Кто-то только до замужества, кто, когда выросли дети, но такого, чтобы все или почти все женщины хлопотали исключительно по хозяйству, не было.

В современной Америке у женщин все еще остаются барьеры в карьере

До сих пор остаются предубеждения при приеме на работу, что доказано рядом экспериментов, когда на должность подавалось резюме с мужским и такое же – с женским именем. Женщины зарабатывают 80% от того, что зарабатывают мужчины. Частично – это потому, что женщины идут в менее оплачиваемые профессии, где существует большая гибкость, например, дизайнерами, есть больше свободного времени, например, летние каникулы в школах в случае учителей.

Впрочем, есть такое, что женщины делают то же самое на том же уровне, но получают меньше. Двумя такими скандальными случаями стало открытие многолетней редактора ВВС Керри Грейс о том, что она зарабатывала намного меньше, чем ее коллеги на той же должности. Это вызвало большой резонанс в американском обществе, где ситуация и культура подобны британским. Другим громким случаем стала история, когда за пересъемку нескольких сцен актриса Мишель Уильямс получила менее тысячи долларов, а актер Марк Волберґ – полтора миллиона.

Кстати, движение "Я тоже" – он не только о сексе, отношениях между полами и плохих манерах. Это также о потере экономических возможностей женщин. Харви Вайнштейн прямо приказывал не приглашать на кастинг актрис, которые ему отказали, разрушая их карьеру. Но в большинстве случаев женщинам самим приходится делать выбор. Конечно, легко сказать "Если она себя уважает, то должна уйти". Но почему женщина, которая вложила немалые деньги в образование, огромные усилия, возможно, имеет уникальный талант должна все это приносить в жертву только потому, что кто-то не может себя контролировать?

Тем не менее, многие женщины в США делают серьезные карьеры. Разница в заработках молодых женщин и мужчин в больших городах – минимальная. Многие женщины не испытывают или не чувствуют никаких признаков дискриминации – особенно молодые, талантливые и... бездетные.

Тяжелый выбор мамы

Все меняется, как только рождается ребенок. Я сама этими темами заинтересовалась только после того, как забеременела. В США не существует декретного отпуска, а отпуск по уходу за ребенком ограничивается тремя месяцами без оплаты на государственных предприятиях и предприятиях с более чем 50 работниками. Некоторые крупные компании, например, Facebook или Google, предлагают значительно лучшие условия, но есть множество работодателей, которые разрешают новым матерям всего 4-6 недель за свой счет.

А выжить маму четырехмесячного ребенка с работы не так-то и сложно – регулярно попроси работать сверхурочно.

Система образования и работа организованы так, что в каждой семье есть мама или хотя бы бабушка, которые готовы в обед забрать ребенка из школы или накормить детей ужином и уложить спать, если вдруг возникает ночная смена или командировки. Разница между реальностью и фантазией компенсируется обычными американцами из собственных карманов и стоит огромных денег и нервов.

При отсутствии социальной политики, которая помогла семьям совмещать воспитание детей и работу, женщины ищут собственные, оригинальные пути.

В 1980 женщин призвали сосредоточиться на карьере, ни в чем не уступать мужчинам, отложив рождение детей на потом, якобы современная медицина это позволяет. Но когда исследователь Сильвия Эн Гьюлетт опросила самых успешных женщин в возрасте 41-55, 46% процентов из них не имели детей. Впрочем, немногие никогда их и не планировали. Остальные – топ-менеджеры, партнерши крупных юридических фирм, телевизионные продюсеры – страдали, что так и не стали мамами.

В конце ХХ – начале XXI века было другое минидвижение, когда часть высоко образованных и успешных женщин в США решили вообще бросить работу, посвятив себя полностью воспитанию детей. Это подняло стандарты воспитания и раннего развития на недосягаемую для других и тем нездоровую высоту. Они стали рынком для таких товаров, как вербальный педометр, который замеряет количество произнесенных слов для общения с новорожденным!

Но многие и не могут себе позволить бросить работу. А те, кто работу не оставляет, испытывают глубокое чувство вины перед своими детьми – то, что здесь называется "материнская вина".

Новым американским решением стала рекомендация матерям заводить свой бизнес и работать из дома, но это несет в себе дополнительные риски. Работа на полдня может быть хорошим выходом, но часто это заканчивается тем, что такой работник делает полноценную работу за половину зарплаты, добровольно отказавшись от карьерного роста.

В США отцы имеют на три часа больше свободного времени в неделю, чем матери

А как же отец?

Процесс изменения традиционных ролей, который начался с индустриальной революцией, все еще продолжается, ускорившись после постиндустриальной. Конкуренция – выше. Рабочий день – дольше. Преимуществ, таких как физическая сила, у мужчин практически не осталось, особенно при росте доли сферы обслуживания. Все больше женщин работает, а их вклад в семейный бюджет становится все весомее.

Арле Гошчайлд в книге "Вторая смена" (Second Shift) выложила результаты своего глубокого исследования организации распределения домашних обязанностей 50 пар, где оба супруга работают полный рабочий день и имеют маленьких детей (в 1970-1988 годах). По ее наблюдениям, около 20 процентов из них - "эгалитарные", то есть делят обязанности поровну. Семьдесят процентов мужчин выполняют более трети, но меньше половины всей домашней работы. И 10% – не помогают, когда попросят, или вообще ничего.

Все жены в этих десяти семьях, с которыми говорила исследовательница, чувствовали, что это несправедливо, хотя часто пытались скрыть обиду соображениями о том, что они "очень хорошо организованы и им не трудно", "мужчины все равно ничего не умеют", "это все-таки – женское дело ".

Одни расставались. Другие – постоянно ссорились с мужчинами, требуя большего участия. Третьи молча тянули лямку, подрывая собственное здоровье.

Некоторые из них наказывали человека, ограничивая его контакт с ребенком и участие в принятии решений по дому ("он же ничего не умеет и не знает!"). Другие или те же – отказывали в сексе и эмоциональной поддержке ("я устала").

В США сегодня в среднем папы имеют на три часа больше свободного времени в неделю, чем матери, что намного меньше, чем когда Гошчайлд делала свое исследование. В 1960-1970-х годах, по ее подсчетам, было 15 часов.

Откуда брать нежность?

В Украине на 8 Марта женщинам принято желать красоты, нежности и женственности. Но ни притеснения на работе, ни хронический стресс от чувства ответственности за все, что происходят в семье, и – вины за то, что недодаешь ребенку времени и внимания, ни физическая усталость и недостаток сна расцвету нежности и красоты не способствуют. Как не сильно этому помогают конфеты и цветы раз в год.

Женщины имеют такие же права на самореализацию, экономические возможности, здоровье и отдых, как и мужчины. И культ "суперженщины" в США или "берегини" в Украине, а также поданное пальто и открытая перед дамой дверь этого не заменят.

Колонка опубликована в блогах на сайте Украинской службы Голоса Америки. Мнения, высказанные в рубрике «Моя Америка» , передают взгляды самих авторов и не отражают позицию «Голоса Америки»

Опубликовано с разрешения автора и издания

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