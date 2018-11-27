Быстрый способ справиться со стрессом и улучшить настроение

Исследования показали, что бег справляется с напряжением лучше, чем медитация
Во время занятий спортом уже через 30-45 минут в организме повышается уровень таких гормонов, как эпинефрин, норэпинефрин, серотонин и допамин: первый и второй отвечают за прилив энергии, а третий и четвёртый – за хорошее настроение. Конечно, можно съесть шоколадку, и мир вокруг покажется слаще, но попа от неё точно не станет круглее, а тело – подтянутее. Рассказываю, почему лучше выйти на 15-минутную пробежку, чем медитировать или есть десерты.
Многие используют бег, чтоб убежать от проблем и плохого настроения. И они правы, так как недавно ученые получили ещё одни подтверждения того, что легкая пробежка справляется со стрессом лучше йоги.
Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале «Acta Psychologica», короткая пробежка в легком темпе поднимает настроение, улучшает внимание и концентрацию лучше, чем медитация.
В исследовании участвовал 101 студент. Они проходили два когнитивных теста: подшкала Vigor-Activity профиля эмоционального состояния, которая оценивает уровни воспринимаемой энергии, и тест на зрительно-моторную координацию, который разделяется на две части и оценивает навыки обработки.
Конечно, можно съесть шоколадку, и мир вокруг покажется слаще, но попа от неё точно не станет круглее, а тело – подтянутее
Затем студентов разделили на две группы: одна бегала на улице 15 минут по стадиону, а вторая осталась на это время в классе и занималась такими упражнениями, как медитация, управление образами, глубокое дыхание и прогрессирующая мышечная релаксация.
После этого студенты снова прошли эти же когнитивные тесты. Результаты четко показали, что «бегающая» группа прошла первый тест на два балла выше, чем «релаксирующая», и справилась на 8 секунд быстрее на обеих частях теста на зрительно-моторную координацию.
Причина успеха первой группы состоит в том, что эти улучшения когнитивных способностей были вызваны всплеском энергии. Если говорить простыми словами, то пробежка взбодрила и улучшила настроение. К счастью, это не зависит от времени суток, и вы можете бегать утром, днем, вечером и даже ночью, главное только соблюдать при этом правила безопасности и надеть на себя одежду со светоотражающими элементами или специальные брелоки.
Текст публикуется с разрешения автора
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