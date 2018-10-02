Бракованная елочная игрушка. Рецензия на фэнтези с Кейт Бланшетт Тайна дома с часами

Новый фильм от автора двух Хостелов переливается всеми цветами фэнтези. Но не радует

К своим 46 годам режиссер Элай Рот успел поработать с самим Квентином Тарантино и набить руку на ужастиках с неоднозначной репутацией. Сняв Брюса Уиллиса в прошлогодней Жажде смерти, он решил омолодить свою аудиторию и выпустил готическое фэнтези Тайна дома с часами. Основной сценария послужил одноименный роман американского писателя Джона Беллэрса.

Согласно сюжету, 10-летний осиротевший Льюис переезжает в дом к своему экстравагантному дяде Джонатану (Джек Блек, известный по Школе рока и Солдатам неудачи). Последний вместе с соседкой, миссис Циммерман (Кейт Бланшетт), пытается отыскать в стенах своего жилища часы, которые отсчитывают время до пришествия прежнего хозяина особняка Айзека Изарда (Кайл МакЛоклен). Возвращение предыдущего владельца может уничтожить весь мир, поэтому троице главных героев придется приложить немало магических усилий, дабы предотвратить ужасную катастрофу.

По своему размаху Дом с часами далек от классики вроде Властелина колец или Гарри Поттера. Почти вся лента снята в пределах одного строения, изредка выводя зрителя в альтернативные локации. Да и то лишь для того, чтобы как можно быстрее вернуться в мрачный особняк. В этом плане новая работа Элайя Рота больше напоминает Багровый пик Гильермо дель Торо, с поправкой на отсутствие интимных взаимоотношений между кровными родственниками (рейтинг все-таки).

В случае с фильмом о замкнутом пространстве все внимание зрителя переключается на игру главных персонажей. Джек Блек, преимущественно играющий плохишей-дебоширов, нещадно переигрывает с момента появления на экране. Его герой постоянно перетягивает одеяло на себя, из-за чего главный Льюис (Оуэн Ваккаро) курсирует по фильму с примерзшим к лицу то ли ледяным страхом, то ли смиренным спокойствием. Хотя, может, из него просто пока так себе актер. Кейт Бланшетт, похоже, уже всем все доказала, поэтому посчитала за излишний труд сыграть живого персонажа, а не плоскую картонку для бэкграунда Джека Блека.

Клишированные сюжетные ходы, банальная развязка, невыразительная актерская игра

Стандартную проблему с мотивацией главного злодея (“всех убью – один останусь!”) сценаристы попытались компенсировать юмором на грани фола. Но в офсайд все равно иногда забегали. Для рейтинга 12+ шуток с экскрементами получилось слишком много. А магии, которая могла бы привлечь детское внимание, слишком мало.

По совокупности всех факторов, Тайна дома с часами – это бракованная елочная игрушка. Вроде бы интересная форма подачи, но радости от созерцания нет никакой. Клишированные сюжетные ходы, банальная развязка, невыразительная актерская игра, неуместный пошлый юмор – все это может слегка компенсировать готическая атмосфера. Но общего впечатления она кардинально не улучшит.

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