Большая чашка кофе. Как быстро вернуть себе энергию?

О необычном способе повысить свою активность – выпить кофе и вздремнуть после этого – рассказывает канадская исследовательница сна Чин Мо Чжоу для WeForum

У кофеина и дремоты есть что-то общее. Они повышают активность и улучшают некоторые виды деятельности, такие как вождение, работа или учёба. А ещё некоторые убеждены, что если выпить кофе перед коротким сном, то появится больше энергии после пробуждения.

Как это возможно? Есть ли какие-то доказательства эффективности такой «кофейной дремоты»? Или нам стоит просто лучше высыпаться ночью? […]

В исследовании 1997 года 12 участников с нарушениями сна выпили по большой чашке кофе, а через пять минут получили возможность вздремнуть 15 минут. После этого их проверили на внимательность с помощью водительских тестов на симуляторе.

Сон – это необходимость для работы мозга и всего организма

Простое потребление кофе (без сна) улучшало их водительские качества, но сочетание кофеина с последующей дремотой усилило их ещё больше. Участники «кофейной дремоты» чаще держались своей полосы в двухчасовом монотонном заезде на симуляторе, если сравнивать с теми, кто просто выпил кофе (без сна) или выпил кофе без кофеина (тоже без сна). […]

Чтобы понять, как именно работает «кофейная дремота», нужно ознакомиться с физическими реакциями на кофеин. Когда вы пьёте кофе, кофеин какое-то время находится в желудке перед тем, как попасть в тонкую кишку. Именно оттуда кофеин впитывается и распространяется по телу. Такой процесс, от питья до абсорбции, занимает 45 минут.

Прилив энергии от кофеина наступает быстрее, примерно через полчаса после употребления. Так что если выпить кофе за 15 минут до короткого сна, то это никак не повлияет на способность уснуть – тело ещё не ощутит эффект кофеина.

Когда же вы проснётесь, то почувствуете не просто прилив энергии на одну минуту, такой эффект продлится в течение нескольких часов. Хотя кофеин перерабатывается печенью, часть его остаётся в крови на 4-5 часов после употребления умеренного количества, эквивалентного двум большим чашкам кофе. Для большей порции понадобится больше времени, чтоб очистить организм от кофеина. […]

Но если выбрать неудачное время для дремоты, например, уснуть после того, как кофеин подействовал, а не до этого – это испортит ваш сон и эффективность действий. Такое может произойти, когда после выпитого кофе вы ждёте слишком долго перед тем, как заснуть. […]

Хотя «кофейная дремота» и даст вам силы на пару часов, она не компенсирует общего недосыпания.

Для энергичности, эффективности и продуктивности куда лучше хорошо спать. Сон – это необходимость для работы мозга и всего организма. […]

Перевод НВ

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