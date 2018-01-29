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Бешеные псы минувшей эпохи. Рецензия на фильм «Смерть Сталина»

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Кадр из фильма

Кадр из фильма

Не успели остыть мощи «лучшего друга всех советских детей», как прямо возле гроба его соратники развернули бескомпромиссную борьбу за трон

Нам всегда интересно, что о нас думают другие. Вопреки всем этим тренингам по саморазвитию, наше естественное любопытство все-таки заставляет если не обращать внимание на мнение других, то хотя бы им интересоваться, «чтобы просто быть в курсе».

Новая работа шотландца Армандо Ианнучи «Смерть Сталина» – это яркий пример частного мнения о той эпохе, в разговорах о которой мы сами до сих пор ломаем копья.

Взяв за основу смерть «эффективного менеджера», режиссер уместил события нескольких месяцев в три дня, чтобы прогнать их перед зрителями за полтора часа в формате комедии. И зацепить при этом как можно больше деталей того времени. От нравов главенствующей верхушки до повседневного быта скромного советского труженика.

Усилия были направлены в верное русло. В результате получился насыщенный фильм, где каждая сцена обильно пропитана духом времени, а концентрация аутентичных мелочей возводит «Смерть Сталина» до уровня гротеска.

По сюжету ленты, после смерти вождя на его должность временно заступает первый зам – безвольный и слабохарактерный Маленков. Он не устраивает никого из ближайшего окружения Сталина. Для его свержения формируются две группы – Берии (главы НКВД) и Хрущева (первого секретаря московского обкома партии). Каждый из лидеров вербует на свою сторону соратников под обещания новых должностей. Все это с единственной целью – перемолоть невнятного Маленкова и занять наивысший государственный пост.

Подобная завязка вроде бы не предвещает ничего комедийного, но британскому подданному удается рассмешить зрителя, избегая наибольшего соблазна – танца на костях усопшего. Манера повествования «Смерти Сталина» перекликается со стилем Тарантино, когда длинные диалоги изредка прерываются то стрельбой, то комичными отступлениями.

Комедия «Смерть Сталина» — это продукт, в первую очередь, для западного зрителя

Что безоговорочно радует глаз, так это актерский состав, центровым столпом которого выступает Стив Бушеми в роли Никиты Хрущева. Хотя его грим не способен навязать достойную конкуренцию Гэри Олдмену из «Темных времен», Стиву и его коллегам все же удалось создать комичные образы политических старцев, которые отчаянно сражаются за власть над 1/6 частью суши. Их герои весьма смешны, но не смехотворны, а даже где-то симпатичны – ровно настолько, насколько, в принципе, может быть симпатичен ближайший соратник Сталина.

Комедия «Смерть Сталина» — это продукт, в первую очередь, для западного зрителя, который далек от знания истории. Для которого аббревиатура USSR стоит в одном ассоциативном ряду с ushanka, matryoshka, balalaika и babushka.

Вместе с тем постсоветская аудитория обязательно оценит сдержанное остроумие, с которым обыгрывается конец правления диктатора, построившего империю на костях своих граждан.

В конце концов, этот фильм – это не экранизация учебника истории, а пример развлекательного жанра.

«Жить становится лучше, товарищи! Жить становится веселей!» (с)

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