Бешеные псы минувшей эпохи. Рецензия на фильм «Смерть Сталина»

Не успели остыть мощи «лучшего друга всех советских детей», как прямо возле гроба его соратники развернули бескомпромиссную борьбу за трон

Нам всегда интересно, что о нас думают другие. Вопреки всем этим тренингам по саморазвитию, наше естественное любопытство все-таки заставляет если не обращать внимание на мнение других, то хотя бы им интересоваться, «чтобы просто быть в курсе».

Новая работа шотландца Армандо Ианнучи «Смерть Сталина» – это яркий пример частного мнения о той эпохе, в разговорах о которой мы сами до сих пор ломаем копья.

Взяв за основу смерть «эффективного менеджера», режиссер уместил события нескольких месяцев в три дня, чтобы прогнать их перед зрителями за полтора часа в формате комедии. И зацепить при этом как можно больше деталей того времени. От нравов главенствующей верхушки до повседневного быта скромного советского труженика.

Усилия были направлены в верное русло. В результате получился насыщенный фильм, где каждая сцена обильно пропитана духом времени, а концентрация аутентичных мелочей возводит «Смерть Сталина» до уровня гротеска.

По сюжету ленты, после смерти вождя на его должность временно заступает первый зам – безвольный и слабохарактерный Маленков. Он не устраивает никого из ближайшего окружения Сталина. Для его свержения формируются две группы – Берии (главы НКВД) и Хрущева (первого секретаря московского обкома партии). Каждый из лидеров вербует на свою сторону соратников под обещания новых должностей. Все это с единственной целью – перемолоть невнятного Маленкова и занять наивысший государственный пост.

Подобная завязка вроде бы не предвещает ничего комедийного, но британскому подданному удается рассмешить зрителя, избегая наибольшего соблазна – танца на костях усопшего. Манера повествования «Смерти Сталина» перекликается со стилем Тарантино, когда длинные диалоги изредка прерываются то стрельбой, то комичными отступлениями.

Комедия «Смерть Сталина» — это продукт, в первую очередь, для западного зрителя

Что безоговорочно радует глаз, так это актерский состав, центровым столпом которого выступает Стив Бушеми в роли Никиты Хрущева. Хотя его грим не способен навязать достойную конкуренцию Гэри Олдмену из «Темных времен», Стиву и его коллегам все же удалось создать комичные образы политических старцев, которые отчаянно сражаются за власть над 1/6 частью суши. Их герои весьма смешны, но не смехотворны, а даже где-то симпатичны – ровно настолько, насколько, в принципе, может быть симпатичен ближайший соратник Сталина.

Комедия «Смерть Сталина» — это продукт, в первую очередь, для западного зрителя, который далек от знания истории. Для которого аббревиатура USSR стоит в одном ассоциативном ряду с ushanka, matryoshka, balalaika и babushka.

Вместе с тем постсоветская аудитория обязательно оценит сдержанное остроумие, с которым обыгрывается конец правления диктатора, построившего империю на костях своих граждан.

В конце концов, этот фильм – это не экранизация учебника истории, а пример развлекательного жанра.

«Жить становится лучше, товарищи! Жить становится веселей!» (с)

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