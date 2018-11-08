Бегать медленно – полезно. Как подобрать свой темп?

Возможно, вы отлично бегаете, но приходится сбавлять темп рядом с друзьями. А может быть, вы и есть тот самый «медленный» друг
Вы решили поддержать друга и пообещали беговую поддержку. При этом вы с лёгкостью пробегаете полумарафон, а он – новичок. Как выстроить тренировку так, чтобы всем было комфортно и каждый получил от пробежки то, что хотел? Рассказываем, как бегать с более медленным другом с пользой для обоих!
Вариант № 1. Восстановительные тренировки
У каждого спортсмена в плане есть восстановительные тренировки. Обычно в такие дни тренер прописывает бег в низком темпе. Это замечательный шанс выполнить задание и поддержать начинающего друга.
Вариант № 2. Работа над техникой и формой
Работа над техникой бега очень важна, так как при тех же усилиях даёт как минимум +30% к скорости и значительно снижает риск получения травм. Когда мы бежим на скорость, страдает техника, так как мозг не успевает управлять телом так, как хотелось бы. Бег с более медленным другом позволяет сосредоточиться на теле и отработать проблемные моменты.
Ловите шанс и оттачивайте беговую технику до мельчайших деталей!
Ваш комфортный темп тот, с которым вы можете болтать на бегу
Вариант № 3. Ускорения
Если вы бегаете по небольшому кругу или парку, например, по холмам, можете устроить для себя скоростные интервалы. Можно делать такие ускорения через каждые три-четыре круга или бегать вверх-вниз по холмам несколько раз, пока ваш друг преодолевает ту же дистанцию один раз.
Пример. Вы бегаете по стадиону с кругом в 200 метров. Пробегаете медленно 3 круга вместе с другом, затем делаете ускорение и несетесь со всех сил так, чтоб успеть догнать его, пока он не закончит свой круг.
Вариант № 5. Побудьте пейсером
Каждый бегун мечтает стать быстрее и выносливее, научиться чувствовать своё тело и правильно рассчитывать свои силы на более длинные дистанции (полумарафон или марафон). Для этого всем нужен более опытный пейсер, который поможет держать нужный темп. Договоритесь с другом, что в вашем расписании будут такие тренировки, когда вы будете вести его за собой в определенном темпе. Побудьте для него пейсером — и ему приятно, и вам будет полезно.
Вариант № 6. Разговоры на бегу
От тренеров можно часто услышать, что ваш комфортный темп тот, с которым вы можете болтать на бегу и дыхание практически не сбивается. Разговоры во время бега – полезное упражнение для дыхательной и сердечно-сосудистой системы, так называемый talk test.
Текст публикуется с разрешения автора
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