Бег по правилам: пять стандартных ошибок новичков

Многие начинающие бегуны с разбегу налетают на “стену”, потому что неправильно рассчитали свои силы

С бегом нужно строить отношения. Нахрапом его не возьмешь. Это как ходить на свидания. Вы же не выкладываете все свои карты на первом же, правда? Сначала вы неспешно прогуливаетесь по парку, идете в кафе или кино. Знакомитесь, постепенно узнавая друг друга, будто бы читаете книгу, наслаждаясь каждой страницей. Так и с бегом. В этом деликатном деле ни в коем случае нельзя торопиться. Вы должны распробовать друг друга. Понять, что подходит именно вам, и выбрать свой стиль.

Может быть, вам понравится бегать быстро на небольшие дистанции. А может быть вы будете ловить невероятный кайф от километров в лесу или горах наедине со своими мыслями. Главное, правильно начать, и у вас впереди будет много волшебных моментов — первый километр без отдышки и боли в боку, первый кайф от 10 км, первый марафон и первая медаль — этот список можно продолжать и продолжать.

И чтобы свидания проходили легче и радостнее, напомню о стандартных шишках, которые набивают все начинающие бегуны.

Выбор неподходящих кроссовок

Первое, что вы делаете, когда решаете начать бегать, идете за спортивной обувью. Часто этот выбор делается на основании картинок, рекламы модных брендов или, в лучшем случае, после прочтения статей или советов уже бегающих знакомых. Последний вариант можно считать относительно неплохим, но полностью полагаться на советы посторонних людей, которые основываются исключительно на своем опыте, все же не стоит. Строение стопы у всех разное (степени супинации и пронации), поэтому то, что идеально подходим одному, для другого может обернуться болезненными ощущениями и травмами.

Мой совет — сходите в специализированный беговой магазин, пройдите тест на дорожке и подберите кроссовки в соответствии с результатами.

Напоминаем, что кроссовки не должны давить на свод стопы и вообще где-либо давить на ногу, в носке перед большим пальцем должно оставаться хотя бы пол сантиметра свободного места (особенно если у вас отекают ноги). Для этого проведите небольшой тест — попробуйте просунуть в кроссовок большой палец руки между пяткой и задником. Он должен пройти. Если не получается, эта обувь может натирать.

Слишком быстрый старт

Это самая популярная ошибка, которую совершают буквально все, кто выходит на свою первую пробежку. Вы начинаете резво бежать, часто совершенно проигнорировав разминку, но уже через 200 метров дыхание сбивается, в боку начинает покалывать, и начать новую жизнь с утра понедельника и пробежки уже не кажется вам такой замечательной мыслью. И правда, кто захочет два-три раза в неделю добровольно подвергать себя всеми этим физическим пыткам?!

Чтобы такого не было, начинать нужно очень медленно. Если вы вообще никогда спортом не занимались, это могут быть прогулки быстрым шагом в парке или пеший маршрут на работу до ближайшей станции метро. Если небольшой опыт имеется, тогда ваш вариант — бег трусцой (темп — 6—9 мин/км) с обязательной разминкой перед тренировкой и заминкой после.

Спорт очень не любит, когда не соблюдают правила

Равнение на “лидеров мнений”

Этой фразы вполне хватило бы на описание этой ошибки, но я добавлю. Не забывайте о том, что у нас в соцсетях не принято жаловаться. Вы просто не можете позволить себе быть не идеальным. Лидеры мнений очень неохотно пускают в закулисье. Никто не расскажет вам, сколько травм, слез и страданий было до того момента, как была сделана эта счастливая фотография в Instagram или написан радостный текст в Facebook. Сколько времени и пота была потрачено на подготовку и тренировки.

Смотреть и восхищаться — можно и даже нужно. Пытаться повторить подвиги без достаточной подготовки точно не стоит. Особенно если вы находитесь только в самом начале своего пути. Бег — это спорт. А спорт очень не любит, когда не соблюдают правила. За это он отплачивает травмами и огромными перерывами в тренировках.

Игнорирование отдыха

Еще одна самая распространенная ошибка — думать, что чем больше вы пробежите за раз и без перерывов, тем лучше. Заболела нога — не беда! Перетяну эластичным бинтом, намажу волшебной мазью, немного потерплю на худой конец, но не пропущу тренировку. Ни за что и никогда! У вас завал на работе и на вопрос “Вы высыпаетесь?” вы отвечаете “Куда?”, но не считаете это поводом лечь и нормально выспаться. Потому что утром вроде как все хорошо, и самочувствие отличное, несмотря на то, что для сна было отведено всего 4 часа. Это очень неправильно! Ведь именно во сне наш организм выполняет основные ремонтные работы и вырабатываются нужные нам гормоны (к примеру, гормон роста). Если вы будете игнорировать потребности своего тела, рано или поздно оно даст сбой и сообщит вам об этом в более жесткой манере либо упадком сил, либо травмой.

Не торопитесь! В случае с бегом наш вариант — “тише едешь, дальше будешь”.

Тренировки без тренера

Все почему-то думают, что в беге нет ничего особенного. Именно поэтому его часто выбирают, как способ похудеть или привести свое тело в порядок. И правда, что здесь такого? Обул кроссовки, вышел на улицу и побежал. Не надо ни платить за абонемент в спортклубе, ни подстраиваться под тренера.

На самом деле же деле именно тренер научит вас правильной технике бега, определит вашу начальную нагрузку и сможет правильно оценить прогресс. Правильная техника бега дает плюс к вашей скорости с меньшими затратами сил и минус в травматизме.

В конце концов, очень часто тренер — это команда. А команда — это товарищеский дух, поддержка, шутки и веселье. Как раз то, чего так не хватает всем начинающим.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь