БДСМ временно недоступен. Рецензия на фильм “50 оттенков свободы”

К третьей части в нашумевшей франшизе не осталось ничего хорошего, кроме музыки.

Джеймс Фоули – режиссер, навеки вечные дискредитировавший себя второй частью “Оттенков”, – вновь собрал почти ту же команду, дабы совершить финальный рывок и преодолеть отметку кассовых сборов в $1 млрд (две первые части собрали около $750 млн).

Но его детище получилось слабым даже в масштабах франшизы по романам предприимчивой престарелой домохозяйки Э. Л. Джеймс.

Вторая часть серии закончилась романтичными вздохами перезревших одиноких принцесс, когда главный герой Серый, то есть Кристиан Грей, предложил своей избраннице руку, сердце и кошелек в режиме unlimited access. Третья начинается пафосной свадебной речью “и в горе, и в радости”, вызывающей слезы на глазах у целевой аудитории и легкое головокружение у людей адекватных. Далее, вплоть до финальных титров следуют попытки изобразить нелегкий совместный быт и семейные отношения девушки из ниоткуда и молодого миллиардера.

Все два часа фильма не покидает чувство, что создатели сами устали от своего проекта. Первые две серии обеспечили плодородную почву для высмеивания надежд и чаяний недалеких представительниц прекрасного пола. Количество подобного материала в финальных “Оттенках” ничтожно мало и по количеству провоцируемых реакций не окупает даже цену билета с попкорном.

На лица главных персонажей отображается микс из слабой актерской игры и страха за свое будущее – ведь теперь Грею с Настей придется выйти из образов в попытке найти себя в других проектах. Заявленный в синопсисе секс, судя по всему, на весь период съемок взял больничный, а его вялый дублер оказался не готов к полноценной замене.

Смачный БДСМ, которым так славится печатный первоисточник, к третьей части вообще перестал отвечать на входящие звонки от режиссера. Поэтому пресловутая красная комната почти все время остается за кадром.

Создатели набросали в сюжет осколков разных историй из прошлого – наверное, чтобы лучше раскрыть персонажей. В итоге, они раскрыли неумение сценариста складывать из паззлов полноценное полотно и неспособность грамотно изобразить основных героев даже за шесть часов общего хронометража франшизы.

Заявленный в синопсисе секс, судя по всему, на весь период съемок взял больничный

Одним из достоинств первой части была качественная игра оттенками серого цвета. Но ко второй части оригинальный оператор понял, что в такой компании ему делать нечего, и ушел снимать “Аудитора” с Беном Аффлеком и “Величайшего шоумена” с Хью Джекманом. Заменивший его коллега по цеху поменял видеофильтры, сделав картинку более яркой, и сместил акцент в пользу сцен luxury-style – яхт, особняков и светских вечеринок, дабы избежать ненужного перегруза мозгов у дурех.

А вот звуковик – Дэнни Эльфман – в течение всей трилогии оставался неизменным, поэтому музыка и подобранный саундтрек это единственная светлая память о наконец-то почившей франшизе.

Хотя радоваться преждевременно. Голливудские боссы в погоне за прибылью отрисовали молодого Арнольда для “Терминатора: Генезис”. Им ничего не будет стоить нарисовать молодую Ким Бесинджер и снять приквел о том, как она из молодого Кристиана делала мистера Грея. А там и до рестарта недалеко.

А пока что – завершили, и слава богу!

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