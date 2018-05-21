Барселона и другие. Лучшие музыкальные фестивали Европы этим летом. Блог Влада Фисуна

Побывав однажды на фестивале, мои друзья отказываются от отдыха в формате all inclusive

Текст написан в рамках проекта Відкрий Європу, который приурочен к годовщине введения безвизового режима Украины с ЕС .

Фестивальный музыкальный туризм в Украине пока поставлен на самотек, в то время как тема востребована. Каждый год я пишу гиды и репортажи, которые помогают однажды решиться и поехать в соседнюю Венгрию на Sziget или в Польшу на Open’er, в Испанию на жаркий Benicassim или эстетскую Primavera, в Германию на фантастический Melt или в Италию на долгоиграющий Rock In Roma. И отмечаю, что все большее число знакомых делятся впечатлениями – сразу или после того, как отойдут от культурного шока. Попробовав однажды, теперь они планируют вместо олинклюзива, шопинга или гастротура поездку в какое-нибудь чисто поле, где установили несколько сцен и написали на ограждающем заборе большими буквами имена известных на весь мир артистов.

Моя ближайшая цель – фестиваль Primavera Sound в Барселоне 30 мая. По сути, это собрание актуальной музыки в очень широком понимании: в лайн-апе нынешнего года и титаны вроде Ника Кейва и Бйорк, и мейнстримовые Arctic Monkeys, HAIM и A$AP Rocky, и труднодоступные Нильс Фрам и Public Service Broadcasting. А вообще, заглянешь в список артистов – и потеряешься в этом представлении.

Абонементы на фестиваль еще есть в продаже, и, конечно, самый выгодный вариант – на все дни, стоимостью 215 евро. Поскольку это почти неделя концертов (первые два дня на клубных площадках в центре города) и примерно 200 артистов в лайн-апе, получаем около одного евро за концерт. И иногда это концерт Sparks.

Есть, пить, жить. Последние лет десять Барселона растет в цене. Многие местные уверены, что это из-за фильма Вуди Аллена “Вики, Кристина, Барселона”, после которого в город повалили американцы и цены взлетели. На самом деле не так все страшно.

Учитывая количество предложений по гостиницам, хостелам и сервис airbnb, можно найти вполне пристойные варианты комнат и апартаментов от 30 до 80 евро в день. Если снять апартаменты с кухней, на завтраках и ланчах можно сэкономить – цены в супермаркетах на еду сопоставимы с украинскими, а на вино и хамон даже ниже, чем у нас.

Держитесь подальше от центральной туристической аорты – Рамблы, а в остальных районах обращайте внимание на публику. Как и везде, локалам нет смысла переплачивать за еду. Так что если видите в заведении местных – занимайте соседний столик.

Приятная особенность Барселоны – продуктовые рынки, на которых есть ресторанчики с разным ценовым диапазоном.

Если захочется впечатлений, чтобы и кухня, и вид, но доступно по цене, обратите внимание на некогда традиционные рыбацкие забегаловки чирингитос. Раньше туда заходили пропустить стаканчик местного самогона орухо под свежую рыбу. А теперь некоторые из чирингитос преобразились в комфортабельные ресторанчики на морском берегу. Порция свежих сардин в самом живописном на всей набережной ресторанчике Escriba стоит в пересчете около 350 гривен.

Разнообразие морепродуктов в самом центре Готического квартала и по вполне умеренным ценам найдете в пульперии Celta. Cовсем рядом есть целая улица астурийских баров c особого вкуса сидром, сырами и хамоном. Я посоветую Tasca El Corral.

Городская транспортная система в Барселоне хорошо развита и удобна. Это касается и обеспечения нужд посетителей Primavera Sound. Всю ночь от фестивальной площадки в разные районы курсируют автобусы, а днем туда можно добраться на метро.

Изначально Primavera Sound проходит в парке Форум, что-то вроде нашего ВДНХ, только без зеленых насаждений и с вычурными архитектурными формами по моде 2000-х. Фестиваль на неделю превращает это место в бурный культурный котел с историческими лайн-апами.

Современная история культуры человечества пишется на фестивалях

А сама Барселона с ее темпераментом, архитектурой и климатом заставляет меня вновь и вновь возвращаться в этот город. В разные годы я летал туда разными способами, но, пожалуй, удобнее и выгоднее всего искать варианты на vayama.com. Мои билеты авиакомпании Turkish Airlines с короткой пересадкой в Стамбуле обошлись в 280 долларов.

Нынешним летом в моих планах традиционно Sziget, который не без успеха стремится стать самым массовым фестивалем в Европе. И это для меня и привычка, и свидание с любимым Будапештом, и много музыкальных открытий.

Есть события совсем неподалеку и с очень хорошим уровнем артистов, организацией и интересным расположением: в этом году надеюсь добавить в личный список Tauron в польском Катовице.

Наверное, мой летний план выглядит как зависимость, но я меломан, мне можно. А еще я совершенно убежден в том, что современная история культуры человечества пишется в подобных местах, на подобных фестивалях. И я приглашаю вас приобщиться к этому явлению – здесь, там, где будет угодно, но обязательно сейчас.

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