Агрессия и война. Как говорить с детьми на сложные темы? Блог Светланы Ройз

Родителям необходимо обсуждать с детьми сложные и волнующие события, которые происходят в нашем обществе

Базовая потребность любого человека – потребность в безопасности. Только ощущая безопасность, ребенок позволяет себе исследовать мир, отдаляться от родителя, взрослеть. Выбить опору – ощущение безопасности – означает лишить человека жизненности. Разница взрослого и ребенка – сила и опыт, реакций, действий. Возможность осознанного выбора этих реакций и действий.

Мы не можем повлиять на мир – мы можем повлиять на себя в мире и на то, какую мы формируем проекцию – во внутреннем мире у своего ребенка. Мы столкнулись с тем, что в современном мире, к сожалению, есть только иллюзия безопасности, но мы можем стать безопасной опорой в жизни ребенка. Важно, чтобы во внешней нестабильности была хотя бы стабильность наша внутренняя.

При любых сложных событиях и темах – ребенок пытается на нас опереться. Важно, чтобы мы смогли справиться и со своей тревогой и вместить в себя напряжение ребенка. Внутренние слова и образ: я справлюсь, я взрослый, я размером от земли и до неба и широкий как океан – очень большой, – могут стать помощниками.

Мы – контейнер для переживаний ребенка.

Теракт – это всегда неожиданность. Это всегда травматизация. Любое действие, несущее угрозу жизни, целостности, безопасности воздействует на все наши внутренние структуры: тело, эмоции, самооценку. Теракт призван выбить нашу привычную и рациональную опору и спровоцировать панику, ступор или агрессию и месть.

Любая новость, связанная с «жизнью и смертью», воздействует на нашу самую древнюю часть – рептильный (рептилийный) мозг. Она отвечает за выживание и быстрое реагирование. Древним рептилиям нужно было выжить – отобрать еду, замереть, отбиться от опасности. Они не умели говорить, строить планы и сопереживать. Как только включается эта часть мозга, мы перестаем рационально мыслить. Мы либо суетимся и паникуем, либо впадаем в ступор, либо проявляем агрессию и нетерпимость. В это время мы, к сожалению, не осознаем происходящего. Все панические вборсы рассчитаны на это, все теракты провоцируют в нас состояние травматизации – постоянное напряжение и ощущение тревоги и паники. Если мы знаем, что это осознанные действия – наша задача лишить террористов удовольствия – не спровоцироваться. Всеми силами сохранить ощущение стабильности.

Чем меньше ребенок, тем меньше информации

Любой ребенок любого возраста находится в контакте с чувствами взрослого. Даже если мы ничего не говорим, но переживаем, ребенок «втягивается» в нашу воронку. Чем активнее эмоции, тем важнее рационализация – объяснение.

Ребенку до двух лет можно просто говорить (даже мысленно): я с тобой. Ты в безопасности. Я справлюсь. Я могу позаботиться о тебе и о себе. Ребенка важно обнимать или хотя бы прикасаться к телу, важно, чтобы ножки ребенка и спинка чувствовали опору.

Ребенку любого возраста опасно узнавать о трагедиях из телевизионных новостей

Ребенку до 10 лет можно сказать: «Мама/папа расстроились, потому что узнали новость. Далеко (важно дистанцировать ребенка от события) несколько (важно определить количество) людей, которые очень злятся, сделали другим больно. (Они поступили плохо, повредив, разрушив, сделав больно). Сейчас многие люди заботятся и исправляют то, что можно исправить. Очень жаль пострадавших. Мы можем о них (подумать, помолиться, пожелать хорошего, поставить свечку, положить цветы). Но мы в безопасности. Папа и мама рядом с тобой. Мы о тебе заботимся и будем заботиться». Очень важен акцент на том, что от того, что в мире есть группа жестоких людей, сам мир не плох. И большинству людей можно доверять.

Конечно, если ребенок совсем не задает вопросов, мы ограничиваемся короткой фразой. Если ребенок вопрос задал – коротко отвечаем, ожидая следующего вопроса. Отвечать на вопросы ребенка обязательно. Если ответа у нас нет, его важно вместе со старшим ребенком искать в интернете, у авторитетных знакомых. Говорить можно только из состояния своей взрослой стабильности. Ребенку любого возраста опасно узнавать о трагедиях из телевизионных новостей. Граница между фантазийной (экранной) жизнью и объективной реальностью размыта. Многие дети переносят все, что видят на экране в свой внутренний мир. Для них это может быть запредельной нагрузкой.

Сложная тема – повод поговорить

Поговорить о том, что делать в экстремальных ситуациях, повод уточнить: знает, помнит ли ребенок фамилию, адрес, телефон.

Слова, которые важно слышать ребенку: «Сейчас мы в безопасности. Я и много людей сделаем все, чтобы мы были в безопасности. У всех своя судьба и своя жизнь. Я верю в твою и нашу счастливую и добрую судьбу. Плохих людей намного меньше, чем хороших. Давай вспомним тех, кто тебя любит и тех, кто о тебе заботится».

Важные действия

Если есть возможность действий – подумать, какая помощь и какие посильные действия возможны в этой ситуации:

• Играть. Лимбическая система мозга активна при страхе и игре. Пусть у детей там будет игра.

• Обнимать: каждый раз, обнимая ребенка, мы создаем вокруг него дополнительные границы безопасности. Увеличить контакт с телом, держать свои руки на стопах ребенка (делать массаж ножек) – так мы помогаем почувствовать опору.

• Позволить, если это необходимо, проявить напряжение телесно – побегать, попрыгать, покричать.

• Рисовать и разрисовывать мандалы (рисовать в окружностях), обрисовывать ладошки, стопы, все тело, разрисовывать раскраски – с широкими границами – все это помогает возвращать ощущение границ.

• Выбирать материалы, над которыми можно ощущать контроль – пластилин, глина, хлебный мякиш, кинетический песок, тесто, рисовать масляной пастелью или восковыми мелками.

• Использовать обрывную аппликацию (руками рвать цветную бумагу на мелкие кусочки и из этих кусочков с помощью клеящего карандаша делать коллаж).

• Рисовать масляной пастелью на темной бумаге.

• Делать дыхательные упражнения (выдох длиннее вдоха) – свисток, флейта, мыльные пузыри, шарики.

• Рисовать – мастерить домики, делать существ с домиками на спинках (например, улиток), играть со спичечными коробками.

• Фантазировать – рисовать, моделировать, создавать воображаемый волшебный безопасный мир.

• Если в настоящий момент нет возможности трансформировать страх, создать для него сейф – сундук, папку. Нарисовать, положить в «надежное место», крепко-накрепко закрыть. (Это дает временную передышку от страха).

• Создавать образ Хранителя (чего-то большего, чем просто человек.) Ангела, волшебного-проводника Собаку и прочее.

• Говорить о душе.

• Играть с водой. Представлять воду, водное пространство, наблюдать, как бушующие волны трансформируются в барашки, рисовать водное пространство (пусть этот рисунок будет динамическим – начинаем с сильных волн, постепенно успокаивающихся, держать руки под водой, постепенно уменьшая напор, тарабанить по воде ладонями, снижая интенсивность).

Текст публикуется с разрешения автора

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