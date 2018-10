8 запретных тем, которые нельзя затрагивать на работе, – автор книги об эмоциональном интеллекте Тревис Бредберри

Умение правильно делиться на работе подходящими аспектами своей жизни – разновидность искусства

Признания, которые в определенный момент могут показаться важными для налаживания отношений, впоследствии могут оказаться чем-то непозволительным.

Проблема в том, что невозможно построить крепкую профессиональную сеть, не раскрываясь перед коллегами. Но дело это непростое, ведь, признавшись в чем-то не том, можно разрушить собственную карьеру.

Нужно знать, где пролегает черта, и стараться ее не переступать – поделившись, забрать это назад уже не получится.

Люди с развитым эмоциональным интеллектом искусны в понимании других, и эта способность подсказывает им, что стоит, а что не стоит рассказывать на работе. Они хорошо знают, что лучше не раскрывать ничего из приведенного ниже, так как это может направить карьеру в неверном направлении.

Ваши политические взгляды.

Политические взгляды слишком связаны с идентичностью, чтобы безболезненно обсуждать их на работе. Несогласие с чьими-то взглядами может быстро изменить прежде хорошее к вам отношение. Противостояние чьим-то базовым ценностям – едва ли не самое оскорбительное, что можно сделать.

Люди по-разному относятся к политике, но отстаивая свои ценности, вы можете оттолкнуть кого-то так же быстро, как и привлечь. Даже поднятие острой темы без высказывания собственного мнения может привести к конфликту. Люди строят свои жизни на основании идеалов и убеждений. Вставляя свои пять копеек, вы рискуете. Будьте готовы слушать других, не проявляя себя, ведь порой для начала конфликта достаточно неодобрительного взгляда. Политические взгляды в людях настолько крепкие, что споря с ними, вы скорее вызовете осуждение, чем сможете изменить чье-то мнение.

Ваше мнение о том, что кто-то некомпетентен.

На каждой работе всегда найдется кто-то некомпетентный. И весьма вероятно, что все будут знать о таком человеке. Если у вас нет полномочий помочь такому сотруднику или уволить его, вы ничего не добьетесь, обсуждая его неумелость. Заявляя кому-то, что коллега некомпетентен, вы будто бы будете намекать на то, что вы – лучше. Такая грубость обязательно вернется к вам плохим отношением со стороны коллег.

Сколько денег вы зарабатываете.

Возможно, родители любят слушать о том, сколько вы зарабатываете каждый месяц, но на рабочем месте такие разговоры вызывают негатив. Невозможно абсолютно справедливо распределять заработную плату. Рассказывая о себе, вы даете коллегам возможность сравнивать. Как только все узнают о вашем заработке, все, что вы делаете, начинают рассматривать с точки зрения вашей зарплаты. Идея поделиться этой информацией с кем-то из коллег может быть соблазнительной. Но как только вы это сделаете, ваши отношения больше не будут прежними.

О вашей ненависти к работе.

Порой для начала конфликта достаточно неодобрительного взгляда

Последнее, что кто-то хотел бы слышать на работе, это чьи-то жалобы на то, как тот ненавидит свою работу. Такие разговоры характеризуют вас как негативного человека, а не командного игрока. Это ухудшает командный дух. Начальство быстро отлавливает скептиков, которые тянут всех вниз, и знают, что всегда есть энтузиасты, готовые занять место.

О том, что вы делаете в спальне.

Будь ваша сексуальная жизнь насыщенна или наоборот – скудна, этой информации нет места на работе. Такие комментарии могут кого-то рассмешить, но большинству создадут дискомфорт. Нарушение этой грани моментально обеспечит вам плохую репутацию.

О том, что, как вам кажется, другие делают в спальне.

Нет более верного способа кого-то оттолкнуть, чем дать знать, будто мысли об их любовной жизни посещают ваш мозг. Все, от спекуляций на тему сексуальной ориентации коллеги до неоднозначных намеков, выставляет вас в плохом свете. Ваши мысли – ваше дело. Думаете, что хотите, но держите это при себе.

О том, каким сумасшедшим вы когда-то были.

Прошлое может многое о вас рассказать. Если прежде вы делали что-то странное или глупое, то это не значит, будто люди поверят, что теперь вы научились мыслить трезво и здраво. Поведение, которое можно квалифицировать как типичной день из студенческой жизни (выпивка, мелкие кражи, вождение в нетрезвом виде), показывает всем на работе, что достаточно лишь толчка, и вы не сможете мыслить здраво. Многие президенты были избраны, несмотря на ошибки прошлого, но если у вас не команды специалистов, оберегающих вашу репутацию, лучше держите сомнительное прошлое при себе.

О том, что вы ищете работу.

Когда я был ребенком, сказал своему тренеру по бейсболу, что через две недели ухожу из команды. Следующие две недели я провел на скамье. Через две недели, когда я решил остаться, стало еще хуже. Я стал “тем парнем, который даже не хочет тут быть”. Я был подавлен, но виноват сам – рассказал о решении прежде, чем был уверен в нем. То же происходит, когда вы признаетесь в поиске работы. Как только рассказываете об этом, никто больше не хочет тратить на вас время. Есть также вероятность, что ваш поиск будет неудачным. Так что лучше дождаться момента, когда найдете работу. Иначе окажетесь на скамье запасных.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом перевода и публикации колонок Тревиса Бредберри.

Оригинал опубликован на TalentSmart. Републикация полной версии текста запрещена.

Тревис Бредберри – обладатель наград и соавтор бестселлера “Эмоциональный интеллект 2.0”, сооснователь TalentSmart, мирового лидера по тестированию и обучению эмоциональному интеллекту, работающего с 75% компаний из списка Fortune 500.

Его книги переведены на 25 языков и продаются в 150 странах мира. Он также сотрудничал с изданиями Newsweek, Time, BusinessWeek, Fortune. Forbes, USA Today, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Harvard Business Review.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь